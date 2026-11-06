7 Olahraga untuk Kepribadian Introvert yang Malas ke Gym Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang merasa tertekan di pusat kebugaran, sehingga olahraga untuk introvert perlu dipilih agar tetap nyaman dan menyenangkan.

Dalam psikologi, kepribadian introvert cenderung cepat lelah di tempat ramai, bising, dan penuh interaksi dengan orang yang belum dikenal seperti di gym.

Padahal, berbagai pilihan latihan mandiri tetap bisa membantu menurunkan berat badan tanpa menguras energi mental maupun emosional.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut tujuh jenis latihan yang bisa kamu coba agar tubuh bugar dan suasana hati membaik tanpa harus bersosialisasi berlebihan.

1. Berlari

Berlari merupakan aktivitas mandiri yang menjadi contoh paling pas dari olahraga yang dijalani sendirian tanpa melibatkan siapa pun.

Kamu bisa menemani langkah dengan daftar lagu pilihan, siniar favorit, atau buku audio yang menarik agar waktu terasa lebih cepat.

Kegiatan ini terasa seperti hobi di rumah, tetapi sekaligus membakar kalori, menguatkan jantung, dan membuat tubuh berkeringat secara nyata.

2. Video latihan di rumah