Jika Kamu Punya 6 Tanda Ini pada Dirimu Sendiri, Mungkin Kamu Memiliki Kepribadian yang Kerap Panik

seseorang yang kerap panik / foto: Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa mudah panik ketika menghadapi situasi yang sebenarnya belum tentu berbahaya? Hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana bisa membuat pikiranmu langsung dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ketika seseorang belum membalas pesan, kamu mulai berpikir macam-macam. Ketika mendapatkan tugas mendadak, jantung terasa berdebar lebih cepat. Bahkan, ketika menghadapi masalah sederhana, pikiranmu seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih.

Jika pernah mengalami hal seperti itu, kamu mungkin termasuk orang yang memiliki kecenderungan mudah panik.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), dalam psikologi, kepanikan berkaitan dengan respons tubuh dan pikiran terhadap ancaman atau tekanan. Respons ini sebenarnya merupakan bagian alami dari mekanisme perlindungan manusia. Ketika merasa terancam, otak dapat mengaktifkan respons stres yang membuat tubuh bersiap menghadapi bahaya. Namun, pada sebagian orang, respons tersebut bisa muncul terlalu cepat, terlalu sering, atau bahkan ketika situasi yang dihadapi sebenarnya tidak terlalu mengancam.



Orang yang mudah panik bukan berarti lemah, tidak dewasa, atau tidak mampu menghadapi kehidupan. Bisa jadi, mereka memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, cenderung memikirkan banyak kemungkinan, atau kesulitan mengelola ketidakpastian.



Menariknya, ada beberapa kebiasaan yang sering ditemukan pada orang dengan kecenderungan mudah panik. Enam tanda berikut mungkin bisa membantumu memahami pola perilakumu sendiri.



1. Kamu Sering Memikirkan Kemungkinan Terburuk Sebelum Sesuatu Terjadi



Salah satu tanda paling umum dari seseorang yang mudah panik adalah kecenderungan membayangkan hal-hal buruk sebelum masalah benar-benar terjadi.



Misalnya, ketika mendapatkan pesan dari atasan yang mengatakan ingin berbicara, pikiranmu langsung dipenuhi berbagai dugaan. Kamu mulai berpikir bahwa mungkin telah melakukan kesalahan, akan dimarahi, atau bahkan kehilangan pekerjaan.



Padahal, belum tentu ada sesuatu yang buruk. Bisa saja atasan hanya ingin membicarakan pekerjaan biasa.



Dalam psikologi, pola berpikir seperti ini dikenal sebagai catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan skenario terburuk dan menganggap kemungkinan negatif tersebut seolah-olah akan benar-benar terjadi.



Orang dengan pola pikir ini sering kali kesulitan membedakan antara kemungkinan dan kenyataan. Sesuatu yang belum terjadi terasa begitu nyata sehingga tubuh ikut memberikan respons kecemasan.



Akibatnya, seseorang bisa merasa takut, gelisah, dan kelelahan secara emosional hanya karena memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi.



Jika kamu sering mengalami hal ini, cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah ketakutanku didasarkan pada fakta, atau hanya dugaan yang muncul dari pikiranku sendiri?



Belajar melihat suatu keadaan secara lebih objektif dapat membantu mengurangi kecenderungan panik.



2. Kamu Sulit Tenang Ketika Menghadapi Situasi yang Tidak Pasti



Orang yang mudah panik biasanya tidak terlalu nyaman dengan ketidakpastian.



Mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana sesuatu akan berjalan, dan apakah semuanya akan berakhir sesuai harapan.



Contohnya, ketika sedang menunggu hasil wawancara kerja, kamu mungkin terus-menerus memeriksa ponsel. Setiap kali tidak ada kabar, muncul perasaan gelisah. Kamu mulai bertanya-tanya apakah gagal, apakah jawabanmu salah, atau apakah ada kandidat lain yang lebih baik.



Hal serupa juga bisa terjadi dalam hubungan sosial. Ketika seseorang tiba-tiba berubah sikap, kamu mungkin langsung merasa khawatir dan berusaha mencari tahu penyebabnya.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan menerima situasi yang hasilnya belum dapat diketahui secara pasti.



Bagi orang yang memiliki kecenderungan ini, ketidakpastian sering kali terasa seperti ancaman. Mereka merasa harus segera mendapatkan jawaban agar bisa kembali tenang.



Sayangnya, kehidupan tidak selalu memberikan kepastian. Ada banyak hal yang berada di luar kendali manusia.



Karena itu, salah satu kemampuan penting yang perlu dilatih adalah menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera mendapatkan jawaban. Terkadang, membiarkan sesuatu berjalan tanpa mengetahui hasil akhirnya merupakan bagian dari proses menjadi lebih tenang.



3. Kamu Mudah Gugup Ketika Mendapatkan Tekanan atau Tugas Mendadak



Pernahkah kamu merasa sangat gugup ketika tiba-tiba diminta melakukan sesuatu yang tidak direncanakan?



Misalnya, kamu sedang mengerjakan pekerjaan seperti biasa, kemudian seseorang meminta bantuan secara mendadak. Padahal, kamu masih memiliki banyak tanggung jawab lain.



Alih-alih langsung menyusun prioritas, pikiranmu justru terasa kacau. Kamu bingung harus memulai dari mana, takut melakukan kesalahan, dan merasa semua pekerjaan harus diselesaikan secepat mungkin.



Kondisi ini bisa berkaitan dengan respons stres tubuh terhadap tekanan.



Ketika seseorang merasa terancam atau kewalahan, sistem saraf dapat mengaktifkan respons fight or flight. Respons ini membuat tubuh lebih waspada, meningkatkan detak jantung, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang dianggap berbahaya.



Pada sebagian orang, tekanan yang sebenarnya masih bisa ditangani dapat memicu respons yang terasa berlebihan.



Mereka mungkin mengalami tangan berkeringat, napas lebih cepat, otot menegang, atau kesulitan berkonsentrasi.



Namun, penting dipahami bahwa gugup ketika mendapatkan tugas mendadak tidak otomatis berarti seseorang memiliki gangguan psikologis. Banyak orang mengalami hal tersebut, terutama ketika sedang lelah, kurang tidur, atau menghadapi beban pekerjaan yang tinggi.



Hal yang bisa dilakukan adalah berhenti sejenak, mengatur napas, lalu membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah kecil. Tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu.



4. Kamu Sering Membutuhkan Kepastian dan Pengakuan dari Orang Lain



Tanda berikutnya adalah sering membutuhkan kepastian dari orang lain agar merasa aman.



Misalnya, setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, kamu berkali-kali bertanya apakah hasilnya sudah benar. Ketika seseorang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, kamu merasa lega untuk sementara waktu.



Namun, tidak lama kemudian keraguan kembali muncul.



Dalam hubungan sosial, kamu mungkin sering bertanya apakah seseorang marah kepadamu, apakah mereka masih menyukaimu, atau apakah kamu telah melakukan sesuatu yang mengecewakan.



Kebiasaan ini terkadang berkaitan dengan kebutuhan akan reassurance seeking, yaitu perilaku mencari kepastian atau penegasan dari orang lain untuk mengurangi kecemasan.



Pada awalnya, meminta kepastian memang bisa membuat perasaan lebih tenang. Akan tetapi, jika dilakukan secara terus-menerus, seseorang bisa semakin bergantung pada penilaian orang lain.



Akibatnya, rasa aman menjadi sulit muncul dari dalam diri sendiri.



Kamu mungkin mulai merasa tidak mampu mengambil keputusan tanpa persetujuan orang lain. Bahkan, keputusan sederhana pun bisa terasa berat karena takut salah.



Untuk mengatasinya, cobalah membangun kepercayaan terhadap penilaian diri sendiri. Belajar menerima bahwa kesalahan merupakan bagian dari kehidupan dapat membantumu mengurangi kebutuhan untuk selalu mendapatkan validasi.



Kamu tidak harus selalu memastikan bahwa semua orang setuju dengan keputusanmu untuk merasa bahwa dirimu sudah melakukan yang terbaik.



5. Kamu Sulit Berpikir Jernih Ketika Menghadapi Masalah Kecil



Orang yang memiliki kecenderungan mudah panik terkadang mengalami kesulitan mempertahankan kejernihan pikiran ketika menghadapi masalah.



Misalnya, ketika dompet tertinggal di rumah, kamu langsung merasa sangat gelisah. Pikiranmu bergerak begitu cepat, membayangkan berbagai akibat, sehingga sulit menentukan tindakan yang paling masuk akal.



Padahal, masalah tersebut mungkin bisa diselesaikan dengan sederhana.



Dalam kondisi stres yang tinggi, kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan mengambil keputusan bisa terganggu.



Itulah sebabnya seseorang yang sedang panik terkadang melakukan tindakan terburu-buru, salah memahami informasi, atau justru tidak tahu harus melakukan apa.



Hal ini bukan berarti orang tersebut tidak cerdas. Bahkan, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir sangat baik pun bisa mengalami kesulitan mengambil keputusan ketika emosinya sedang berada dalam kondisi tidak stabil.



Ketika menghadapi situasi seperti ini, cobalah memberikan jeda sebelum bereaksi.



Tarik napas secara perlahan, amati keadaan, kemudian tanyakan tiga hal kepada diri sendiri:



Apa sebenarnya masalah yang sedang terjadi?



Apa yang bisa aku kendalikan saat ini?



Apa langkah paling sederhana yang bisa aku lakukan?



Dengan membiasakan diri memisahkan masalah dari reaksi emosional, kamu dapat belajar menghadapi tekanan dengan lebih terarah.



6. Kamu Sering Merasa Gelisah Bahkan Ketika Tidak Ada Masalah yang Jelas



Ini merupakan salah satu tanda yang terkadang paling sulit disadari.



Kamu mungkin sedang duduk santai, menonton film, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, tetapi pikiranmu tetap terasa sibuk.



Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kamu merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi, meskipun tidak mengetahui apa penyebabnya.



Kadang-kadang, kamu merasa sulit menikmati waktu istirahat karena pikiran terus mencari sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan kecemasan antisipatif atau anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap kemungkinan kejadian yang belum terjadi.



Seseorang bisa merasa khawatir terhadap masa depan, pekerjaan, hubungan, kondisi keuangan, atau berbagai hal lainnya.



Bahkan ketika satu masalah selesai, pikiran bisa segera menemukan hal lain untuk dikhawatirkan.



Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru dipenuhi berbagai pikiran yang menguras energi.



Karena itu, penting untuk belajar memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa harus terus-menerus memikirkan sesuatu.



Kamu boleh menikmati hari ini tanpa harus menyelesaikan semua kemungkinan masalah yang mungkin muncul besok.



Mengapa Ada Orang yang Lebih Mudah Panik Dibandingkan Orang Lain?



Setelah memahami keenam tanda tersebut, mungkin muncul pertanyaan: mengapa sebagian orang lebih mudah panik dibandingkan orang lain?



Sebenarnya, tidak ada satu penyebab tunggal. Kecenderungan mudah panik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman hidup, lingkungan keluarga, pola asuh, kondisi psikologis, hingga faktor biologis.



Beberapa orang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan sehingga terbiasa mengantisipasi hal-hal buruk. Ada pula yang pernah mengalami pengalaman traumatis sehingga menjadi lebih sensitif terhadap situasi tertentu.



Selain itu, kebiasaan berpikir berlebihan, kurang tidur, tekanan pekerjaan, dan kurangnya waktu untuk beristirahat juga dapat memperburuk respons stres.



Dalam beberapa kasus, kepanikan yang intens dan berulang dapat berkaitan dengan gangguan kecemasan atau serangan panik. Namun, hal tersebut tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan enam tanda di atas.



Serangan panik, misalnya, biasanya melibatkan lonjakan rasa takut atau ketidaknyamanan yang sangat intens, disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, gemetar, pusing, atau perasaan kehilangan kendali.



Jika kecemasan atau kepanikan mulai mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, tidur, dan aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater merupakan langkah yang baik.



Bagaimana Cara Melatih Diri Agar Tidak Mudah Panik?



Kabar baiknya, kecenderungan mudah panik bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu seseorang mengelola respons emosionalnya.



1. Belajar mengenali pemicu kepanikan.



Perhatikan situasi apa saja yang biasanya membuatmu gelisah. Apakah ketika menghadapi ketidakpastian, menerima kritik, mendapatkan tugas mendadak, atau merasa tidak disukai orang lain?



Dengan mengenali pemicunya, kamu bisa lebih siap menghadapi situasi serupa.



2. Jangan langsung mempercayai semua pikiran negatif.



Tidak semua hal yang kamu pikirkan merupakan kenyataan. Ketika muncul dugaan buruk, cobalah mencari bukti yang mendukung dan menyangkal dugaan tersebut.



3. Latih pernapasan secara perlahan.



Ketika mulai merasa panik, cobalah menarik napas dengan lembut dan mengembuskannya secara perlahan. Jangan memaksakan tarikan napas terlalu dalam jika justru membuatmu semakin tidak nyaman.



4. Kurangi kebiasaan memikirkan hal yang berada di luar kendali.



Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang, hasil setiap keputusan, atau kejadian yang belum terjadi. Fokuslah pada tindakan yang memang bisa kamu lakukan sekarang.



5. Jaga kualitas tidur dan waktu istirahat.



Tubuh yang kelelahan dapat membuat seseorang lebih sulit mengelola emosi. Karena itu, tidur yang cukup dan aktivitas fisik secara teratur bisa membantu menjaga kesehatan mental.



6. Jangan ragu mencari bantuan profesional.



Jika kepanikan muncul terlalu sering, terasa sulit dikendalikan, atau mulai membatasi kehidupanmu, bantuan psikolog atau psikiater dapat memberikan pendampingan yang tepat.



Penutup: Mudah Panik Bukan Berarti Kamu Lemah



Memiliki kecenderungan mudah panik bukan berarti kamu adalah orang yang lemah. Bisa jadi, selama ini pikiranmu terlalu terbiasa mengantisipasi berbagai kemungkinan sehingga sulit memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk merasa tenang.



Mungkin kamu terlalu sering memikirkan sesuatu sebelum terjadi, takut membuat kesalahan, membutuhkan kepastian, atau merasa harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk.



Namun, kehidupan tidak menuntutmu untuk selalu memiliki jawaban atas segala sesuatu.



Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Tidak semua kemungkinan buruk akan menjadi kenyataan. Dan tidak semua situasi membutuhkan reaksi yang terburu-buru.



Belajar menjadi pribadi yang lebih tenang bukan berarti menghilangkan seluruh rasa takut, melainkan belajar memahami emosi tanpa membiarkannya mengendalikan setiap keputusan.



Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang memiliki kehidupan tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan menghadapi masalah tanpa selalu kehilangan kendali atas diri sendiri.



