Ciri Orang Insecure! Ini 8 Kalimat yang Sering Diucap Saat Kalah Debat

JawaPos.com - Sebagian orang memiliki ketidakmampuan mental untuk menerima kenyataan ketika sebuah perdebatan tidak berjalan sesuai keinginan mereka.

Alih-alih mengevaluasi argumen secara rasional, individu yang sangat tidak percaya diri (insecure) cenderung melontarkan kalimat-kalimat manipulatif demi mendapatkan kata terakhir dan menghindari kekalahan.

Ragam respons defensif ini biasanya digunakan sebagai perisai emosional untuk mengalihkan fokus kesalahan kepada pihak lawan.

Memahami pola komunikasi toksik ini sangat penting agar Anda tidak terjebak dalam jebakan manipulasi psikologis saat berdiskusi.

Seperti dikutip dari YourTango, para ahli psikologi klinis membedah berbagai frasa khas yang sering diucapkan oleh individu insecure ketika mereka terdesak dalam sebuah perdebatan.

Berikut adalah delapan kalimat yang paling sering diucapkan oleh orang yang tidak percaya diri saat kalah berdebat.

1. Kamu Berusaha Membuatku Terlihat Buruk Ketika terdesak dan menyadari diri mereka kalah argumen, individu yang insecure kerap memanipulasi situasi seolah-olah lawan bicaranya sengaja menjatuhkan reputasi mereka. Tuduhan tanpa dasar ini bertujuan mengalihkan fokus permasalahan dari substansi debat ke arah penyerangan karakter.

Dengan melontarkan klaim tersebut, mereka berharap publik atau lawan bicara merasa bersalah dan terjebak dalam perangkap dramatisasi yang mereka ciptakan sendiri.