8 Tanda Insecure yang Sering Tidak Disadari, Bukan Hanya Soal Penampilan

Ilustrasi seseorang yang insecure
JawaPos.com - Insecure dapat muncul dalam berbagai kondisi. Perasaan ini bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik di segala hal.
Seseorang merasa sendirian saat menghadapi perasaan tersebut. Padahal banyak orang yang mengalami insecure juga bergulat dengan beban pikiran yang berat.
Berdasarkan informasi dari aconsciousrethink yang dikutip pada (20/10) berikut 8 tanda bahwa anda sedang merasa insecure.
Sebagus apa pun pencapaian yang diraih, mereka cenderung mengukur diri berdasarkan orang lain yang dianggap lebih unggul dan berharga. Saat berhasil mencapai tujuan penting, mereka justru menyalahkan diri sendiri karena tidak lebih cepat daripada kebanyakan orang.
Jika terus membandingkan diri dengan orang lain, anda akan sulit merasa puas dan nyaman dengan diri sendiri.
Orang yang perfeksionis sering merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak pernah cukup. Mereka tidak pernah merasa bangga dan justru terus memikirkan kekurangan yang mereka anggap sebagai kegagalan.
Sulit menghargai pencapaian karena terus terpaku pada kekurangan adalah salah satu tanda bahwa anda insecure.
Saat merasa lemah dalam suatu aspek, sebagian orang berusaha keras untuk menyembunyikannya. Mereka juga mengunggulkan di bidang lain yang semata-mata bukan didorong oleh minat, tetapi juga keinginan untuk menutupi kekurangan yang sedang mereka rasakan.
Kebiasaan people pleaser muncul saat seseorang berusaha menunjukkan betapa besar manfaat dirinya bagi orang lain. Akibatnya mereka terbiasa memprioritaskan kebutuhan orang lain dan mengabaikan kebutuhan pribadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022