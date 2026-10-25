8 Tanda Insecure yang Sering Tidak Disadari, Bukan Hanya Soal Penampilan

JawaPos.com - Insecure dapat muncul dalam berbagai kondisi. Perasaan ini bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik di segala hal.

Seseorang merasa sendirian saat menghadapi perasaan tersebut. Padahal banyak orang yang mengalami insecure juga bergulat dengan beban pikiran yang berat.

Berdasarkan informasi dari aconsciousrethink yang dikutip pada (20/10) berikut 8 tanda bahwa anda sedang merasa insecure.

1. Terus membandingkan diri Sebagus apa pun pencapaian yang diraih, mereka cenderung mengukur diri berdasarkan orang lain yang dianggap lebih unggul dan berharga. Saat berhasil mencapai tujuan penting, mereka justru menyalahkan diri sendiri karena tidak lebih cepat daripada kebanyakan orang.

Jika terus membandingkan diri dengan orang lain, anda akan sulit merasa puas dan nyaman dengan diri sendiri.

2. Memiliki sifat perfeksionis Orang yang perfeksionis sering merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak pernah cukup. Mereka tidak pernah merasa bangga dan justru terus memikirkan kekurangan yang mereka anggap sebagai kegagalan.

Sulit menghargai pencapaian karena terus terpaku pada kekurangan adalah salah satu tanda bahwa anda insecure.

3. Berusaha menutupi kekurangan Saat merasa lemah dalam suatu aspek, sebagian orang berusaha keras untuk menyembunyikannya. Mereka juga mengunggulkan di bidang lain yang semata-mata bukan didorong oleh minat, tetapi juga keinginan untuk menutupi kekurangan yang sedang mereka rasakan.

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