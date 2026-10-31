11 Penyebab Perempuan Selalu Merasa Insecure, Salah Satunya Standar Kecantikan

JawaPos.com - Insecure adalah hal lumrah dan pernah dialami oleh hampir setiap orang.

Anda mungkin belakangan merasa penampilan terlihat kurang menarik. Namun, perlu diketahui bahwa anda tidak sendirian dalam menghadapi perasaan tersebut.

Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang merasa insecure, terutama di tengah kehidupan modern saat ini.

Salah satunya adalah generalisasi standar kecantikan ideal di media sosial. Padahal, ibarat bunga, setiap orang memiliki keunikan dan estetika masing-masing.

Standar kecantikan yang kerap ditampilkan berulang kali di media sosial dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap penampilan ideal.

Tanpa disadari, hal ini membuat banyak orang mudah menerima standar tersebut dan menjadikannya tolak ukur keindahan sesungguhnya.

Namun masih ada faktor lain yang dapat membuat seseorang merasa insecure dan menganggap dirinya tidak menarik. Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (31/10) berikut sejumlah alasan mengapa anda merasa jelek.

Terpapar standar kecantikan yang tidak realistis

Terlalu banyak mengakses berbagai jenis media, mampu mempengaruhi pandangan terhadap standar estetika yang sebenarnya tidak realistis. Terlebih dengan penggunaan AI dan penyuntingan berkali-kali yang muncul dalam iklan. Artinya bahwa penampilan tersebut memiliki standar kecantikan yang mustahil dicapai oleh manusia.

Pada intinya riasan, penataan rambut, pencahayaan, dan pilihan busana yang tepat dapat memberikan perubahan besar pada penampilan seseorang.

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Merasa tidak fotogenik