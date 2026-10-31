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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.29 WIB

6 Tips Jitu bagi Introvert untuk Memulai Basa-Basi Tanpa Canggung

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian introvert (Magnific) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian introvert (Magnific)

JawaPos.com - Bagi seorang introvert, memulai percakapan ringan atau basa-basi kerap menjadi tantangan besar yang terasa sangat melelahkan secara mental.

Namun, ada sejumlah cara jitu yang bisa dimanfaatkan introvert untuk memulai basa-basi tanpa canggung dan kehabisan energi.

Selama ini, sifat introversi yang membutuhkan waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi membuat situasi interaksi sosial spontan sering kali memicu rasa cemas yang intens.

padahal, meski kerap dianggap dangkal, basa-basi sejatinya merupakan jembatan krusial dalam membangun hubungan interpersonal dan menciptakan ikatan sosial yang dibutuhkan manusia. 

Memahami taktik berkomunikasi yang tepat akan membantu kaum introvert menavigasi percakapan harian tanpa harus merasa tertekan.

Seperti dikutip dari YourTango, penerapan strategi komunikasi yang selaras dengan karakter introvert terbukti mampu mengubah percakapan ringan menjadi lebih bermakna dan bebas dari kecanggungan.

Berikut adalah enam tips efektif bagi orang introvert untuk memulai basa-basi dengan tenang dan percaya diri.

1. Kurangi Kecemasan Sosial Melalui Afirmasi Positif

Rasa cemas kerap datang menghampiri seorang introvert tepat sebelum mereka terlibat dalam sebuah percakapan sosial.

Untuk mengatasi hambatan emosional ini, penting untuk tetap berpikir rasional dan menjaga pola pikir positif.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: YourTango
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