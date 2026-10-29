9 Tanda Nyata bahwa Anda Benar-Benar Seorang Introvert, Meski Terlihat Ekstrovert di Luar

JawaPos.com - Introversi sering kali muncul sebagai preferensi terhadap tingkat stimulasi yang lebih rendah.

Anda bisa saja menikmati kebersamaan dengan orang lain namun tetap menyukai ketenangan.

Anda pun memimpin rapat, tetapi di saat yang sama, Anda juga mencintai malam yang sunyi.

Dilansir JawaPos.com dari cottonwoodpsychology pada Kamis (22/10), berikut ini sembilan tanda nyata bahwa Anda benar-benar seorang introvert meski terlihat ekstrovert di luar.

1. Memulihkan Energi dengan Menyendiri

Jika setelah bekerja Anda mendambakan waktu untuk berjalan-jalan sendirian, mandi dengan pintu terkunci, atau meluangkan waktu sejenak untuk membaca buku, maka sejatinya Anda adalah seorang introvert.

Tubuh Anda pun merasakannya, bahu Anda menjadi lebih rileks saat suasana akhirnya hening, napas melambat, dan pikiran kembali tertata rapi.

Jika masih ragu, coba bayangkan satu jam waktu luang yang ideal, apa yang terbayang dalam benak Anda? Apakah kehadiran orang lain atau ruang untuk diri sendiri?.

Banyak introvert yang lebih membayangkan ruang untuk diri sendiri.