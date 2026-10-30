Jangan Keliru! Psikologi Modern Ungkap Ada 4 Jenis Introvert yang Berbeda

JawaPos.com - Penelitian psikologi terbaru mengungkap bahwa sifat pendiam tidak sesederhana yang dibayangkan karena terbagi menjadi empat jenis kepribadian berbeda.

Pemahaman ini membantu masyarakat mengenali karakter diri secara akurat tanpa harus terjebak dalam label sosial yang kaku.

Introvert belakangan ini menjadi tren hangat yang kerap diasosiasikan dengan individu penghindar kontak sosial dan sibuk dengan pikiran sendiri.

Kendati demikian, banyak orang yang merasa memiliki kecenderungan introvert sering kali kesulitan mencocokkan diri ke dalam satu label tunggal.

Dikutip dari Your Tango, pengelompokan ilmiah mengupas tuntas bahwa tidak semua orang pendiam memiliki alasan sosial atau tingkat kenyamanan yang seragam saat berinteraksi.

1. Introvert Sosial Introvert sosial merupakan tipe yang paling mendekati pandangan umum masyarakat tentang seorang introvert sejati. Mereka adalah individu yang lebih menyukai kelompok kecil ketimbang keramaian besar.

Mereka umumnya memilih menghabiskan waktu dalam kesendirian atau bersama segelintir sahabat karib. Sifat ini berbeda dari rasa malu karena introvert sosial tidak merasa cemas atas pilihan gaya hidup mereka.

Mereka sadar betul bahwa energi mereka terisi kembali saat berada jauh dari keramaian tanpa beban psikologis. Bagi mereka, tinggal di rumah adalah preferensi murni demi menjaga kenyamanan emosional.