Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Jangan Keliru! Psikologi Modern Ungkap Ada 4 Jenis Introvert yang Berbeda

Gambar ilustrasi introvert (magnific) - Image

Gambar ilustrasi introvert (magnific)

JawaPos.com - Penelitian psikologi terbaru mengungkap bahwa sifat pendiam tidak sesederhana yang dibayangkan karena terbagi menjadi empat jenis kepribadian berbeda.

Pemahaman ini membantu masyarakat mengenali karakter diri secara akurat tanpa harus terjebak dalam label sosial yang kaku.

Introvert belakangan ini menjadi tren hangat yang kerap diasosiasikan dengan individu penghindar kontak sosial dan sibuk dengan pikiran sendiri.

Kendati demikian, banyak orang yang merasa memiliki kecenderungan introvert sering kali kesulitan mencocokkan diri ke dalam satu label tunggal.

Dikutip dari Your Tango, pengelompokan ilmiah mengupas tuntas bahwa tidak semua orang pendiam memiliki alasan sosial atau tingkat kenyamanan yang seragam saat berinteraksi.

1. Introvert Sosial

Introvert sosial merupakan tipe yang paling mendekati pandangan umum masyarakat tentang seorang introvert sejati. Mereka adalah individu yang lebih menyukai kelompok kecil ketimbang keramaian besar.

Mereka umumnya memilih menghabiskan waktu dalam kesendirian atau bersama segelintir sahabat karib. Sifat ini berbeda dari rasa malu karena introvert sosial tidak merasa cemas atas pilihan gaya hidup mereka.

Mereka sadar betul bahwa energi mereka terisi kembali saat berada jauh dari keramaian tanpa beban psikologis. Bagi mereka, tinggal di rumah adalah preferensi murni demi menjaga kenyamanan emosional.

2. Introvert yang Berpikir

Tipe introvert yang berpikir memiliki karakteristik unik yang tidak berkaitan langsung dengan kelompok orang banyak. Fokus utama mereka terletak pada aktivitas mental yang sangat mendalam, reflektif, dan penuh pertimbangan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Tanda Nyata bahwa Anda Benar-Benar Seorang Introvert, Meski Terlihat Ekstrovert di Luar - Image
Kepribadian

9 Tanda Nyata bahwa Anda Benar-Benar Seorang Introvert, Meski Terlihat Ekstrovert di Luar

Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.42 WIB

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
Kepribadian

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Menurut Psikologi, 7 Keunggulan Orang Introvert Yang Dibutuhkan Saat Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 7 Keunggulan Orang Introvert Yang Dibutuhkan Saat Ini

Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore