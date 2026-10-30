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Penulis: Cicilia Margarettha
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.22 WIB

7 Cara Introvert Menunjukkan Cinta yang Sering Tidak Disadari Pasangan

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Cara introvert dapat menunjukkan cinta / Foto: Pexels.com

JawaPos.com - Tidak semua orang menunjukkan rasa cinta melalui kata-kata romantis, hadiah mewah, atau perhatian besar di depan banyak orang.

Sebagian justru mengekspresikan kasih sayang melalui tindakan sederhana yang terkadang luput dari perhatian pasangan.

Hal ini sering terlihat pada orang dengan kepribadian introvert. Mereka cenderung lebih nyaman membangun hubungan secara mendalam dengan orang-orang terdekat daripada menunjukkan perasaan secara terbuka.

Bukan berarti kepribadian introvert kurang romantis, tetapi cara mengungkapkan kasih sayangnya bisa berbeda.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (30/10), menjelaskan bahwa orang introvert memiliki sejumlah kebiasaan unik dalam menjalin hubungan.

Kepribadian introvert cenderung berpikir sebelum bertindak, memberikan perhatian secara personal, dan menunjukkan cinta melalui tindakan.

Berikut tujuh cara orang introvert menunjukkan cinta yang sering tidak disadari pasangan:

1. Memberikan perhatian secara mendalam

Orang introvert biasanya lebih memilih memiliki lingkaran pertemanan kecil dengan hubungan yang dekat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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