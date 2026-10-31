Pilih Kepentingan Banyak Orang atau Hak Individu? Ini Temuan Studi Dilema Moral

JawaPos.com - Dilema moral yang selama ini dikenal melalui eksperimen pemikiran kini diuji menggunakan uang sungguhan.

Penelitian yang dibahas dalam Psychology Today memperkenalkan versi sederhana dari trolley problem, yaitu situasi ketika seseorang harus memilih antara mempertahankan hak satu individu atau memberikan manfaat kepada lebih banyak orang.

Eksperimen ini membantu peneliti memahami apakah keputusan moral dalam situasi nyata sesuai dengan jawaban seseorang dalam pertanyaan hipotetis.

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Dalam eksperimen tersebut, peserta diberi pilihan untuk mengambil satu dolar dari seseorang agar lima orang lainnya masing-masing mendapatkan satu dolar. Uang milik peserta sendiri tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Menurut artikel Onurcan Yilmaz, Ph.D., yang diterbitkan Psychology Today pada 28 Oktober 2026, sekitar 69 persen dari 321 orang dewasa Amerika yang mengikuti penelitian memilih opsi yang memberikan keuntungan kepada lima orang tersebut.

Penelitian itu juga menemukan bahwa kemampuan penalaran dan keterbukaan untuk mengubah pandangan berkaitan dengan pilihan yang lebih mengutamakan manfaat bagi banyak orang.

Peserta yang memperoleh hasil lebih baik dalam tes pola dan menunjukkan kesediaan mempertimbangkan kembali pemikirannya cenderung lebih mungkin mengambil keputusan tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan moral tidak hanya berkaitan dengan intuisi, tetapi juga dengan kemampuan seseorang mengevaluasi pilihan secara mendalam.

Kuesioner yang mengukur pandangan seseorang tentang utilitarianisme tidak terbukti memprediksi keputusan nyata dalam eksperimen tersebut.