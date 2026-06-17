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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.12 WIB

4 Zodiak yang Kesulitan Menempatkan Diri Sebagai Prioritas, Lebih Sering Mengutamakan Kepentingan Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang membantu/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang membantu/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut adalah tipe orang yang memiliki sifat people pleaser. 

Mereka kerap mengabaikan prioritas di dalam dirinya, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain yang mereka sayangi. 

Mengutip informasi dari laman collective.world pada Kamis (17/6) berikut adalah empat zodiak yang jarang menempatkan dirinya sebagai prioritas

Cancer memiliki sifat yang penuh perhatian. Mereka sering kesulitan untuk bersikap egois. Cancer tetap memberikan perhatian pada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas.

Anda juga kerap mengabaikan diri sendiri dan kebutuhan pribadi hanya demi mengutamakan kepentingan orang lain.

Virgo juga memiliki dorongan kuat untuk memperbaiki segala sesuatu sampai mereka mencapai tahap kesempurnaan. Namun, kesempurnaan sejati tidak benar-benar ada.

Jangan sampai kelelahan karena terus berusaha membantu semua orang, belajarlah berkata tidak dan mengambil jeda untuk istirahat. 

Libra cenderung menghindari konflik dan sering membiarkan diri dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan terus menerus mengorbankan kebutuhan dan keinginan anda sendiri hanya demi menjaga kedamaian.

Pisces adalah sosok yang sangat tulus, penyayang, dan penuh empati. Meskipun anda merasa bahagia ketika bisa membantu dan merawat orang lain, jangan sampai mengorbankan diri sendiri demi orang yang bahkan tidak akan melakukan hal yang sama untuk anda. 

Editor: Hanny Suwindari
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