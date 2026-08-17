Studi dari 67 Negara Ungkap Perempuan Lebih Menganggap Moral sebagai Bagian dari Identitas Diri

Ilustrasi patung Justitia, personifikasi keadilan yang digambarkan dengan mata tertutup dan membawa timbangan / Foto: (Psypost)
JawaPos.com — Moral ternyata bukan sekadar soal membedakan benar dan salah. Cara seseorang memandang dirinya sebagai pribadi yang bermoral juga dipengaruhi oleh gender, usia, dan lingkungan budaya tempat ia hidup.
Studi lintas negara terbaru menemukan pola menarik: perempuan secara umum lebih menganggap sifat-sifat moral sebagai bagian penting dari identitas mereka dibandingkan laki-laki.
Perbedaan ini terlihat baik dalam cara seseorang memegang nilai moral secara pribadi maupun dalam keinginan untuk menunjukkannya kepada orang lain.
Dilansir dari PsyPost, Senin (17/8), peneliti juga menemukan bahwa budaya ikut membentuk cara orang menampilkan moralitas. Di masyarakat yang lebih komunal dan memiliki norma sosial yang ketat, orang cenderung lebih mementingkan moralitas sebagai bagian dari identitas sekaligus lebih terbuka menunjukkannya di ruang sosial.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Mariola Paruzel-Czachura dan Cillian McHugh dengan menganalisis jawaban 46.490 orang dewasa dari 67 negara. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Cross-Cultural Psychology itu menunjukkan bahwa gender, usia, dan lingkungan budaya turut memengaruhi cara seseorang memandang identitas moralnya.
1. Perempuan lebih kuat mengaitkan moral dengan identitas diri
Peneliti membagi identitas moral menjadi dua aspek, yakni internalization dan symbolization. Internalization menggambarkan seberapa kuat seseorang menganggap sifat seperti jujur, adil, peduli, dan baik sebagai bagian inti dari dirinya.
Sementara itu, symbolization berkaitan dengan seberapa penting bagi seseorang menunjukkan nilai moral tersebut melalui tindakan atau keanggotaan dalam kelompok. Perempuan memperoleh skor lebih tinggi daripada laki-laki pada kedua aspek tersebut.
2. Perbedaannya terlihat di banyak negara
Temuan gender tersebut bukan hanya muncul di beberapa negara tertentu. Perempuan memiliki skor internalization lebih tinggi daripada laki-laki di 41 negara, sedangkan laki-laki hanya unggul di dua negara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi