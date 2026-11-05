7 Alasan Mengapa Beberapa Pasangan Menyukai Bertengkar Satu Sama Lain Menurut Psikologi

Pada akhirnya, cinta tidak seharusnya membutuhkan drama untuk tetap terasa hidup. Dua orang dapat memiliki hubungan yang penuh gairah, menyenangkan, dan mendalam tanpa harus terus-menerus menyakiti satu sama lain.***

Salah satu alasan mengapa beberapa pasangan sering memulai pertengkaran adalah karena mereka sebenarnya sedang mencari perhatian.Dalam hubungan romantis, perhatian merupakan salah satu bentuk kebutuhan emosional yang penting. Seseorang ingin merasa diperhatikan, didengarkan, dihargai, dan dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan pasangannya.Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebagian orang mungkin tidak mampu mengungkapkannya secara langsung. Alih-alih mengatakan bahwa mereka merasa diabaikan, mereka justru menunjukkan kekecewaan melalui kemarahan atau sikap mudah tersinggung.Misalnya, seorang pasangan merasa bahwa pasangannya terlalu sibuk bekerja, jarang mengirim pesan, atau tidak lagi memberikan perhatian seperti sebelumnya. Daripada mengatakan, "Aku merasa kesepian dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu," ia mungkin justru mempermasalahkan hal-hal kecil.Perdebatan tentang pesan yang terlambat dibalas atau kebiasaan pasangan yang terlalu sering bermain ponsel bisa menjadi jalan untuk memperoleh perhatian.Dalam psikologi hubungan, perilaku seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi tidak langsung terhadap kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.Masalahnya, seseorang mungkin mendapatkan perhatian yang diinginkan melalui pertengkaran. Ketika pasangannya akhirnya memberikan respons, mengajak berbicara, atau mencoba menjelaskan sesuatu, ia merasa kembali diperhatikan.Jika pola ini terus berulang, otak dapat mempelajari hubungan antara konflik dan perhatian. Akibatnya, pertengkaran secara tidak sadar menjadi salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendapatkan kedekatan.Padahal, perhatian yang diperoleh melalui konflik sering kali tidak memberikan kepuasan emosional jangka panjang.Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk meminta perhatian secara terbuka tanpa harus menciptakan masalah terlebih dahulu.2. Mereka Menganggap Pertengkaran sebagai Bukti Bahwa Hubungan Masih Memiliki GairahSebagian orang memiliki anggapan bahwa hubungan yang terlalu tenang adalah hubungan yang membosankan.Ketika tidak ada perdebatan, kecemburuan, atau drama emosional, mereka mungkin merasa hubungan tersebut kehilangan sesuatu. Sebaliknya, ketika terjadi pertengkaran yang intens, mereka justru merasakan bahwa hubungan masih memiliki gairah.Fenomena ini berkaitan dengan cara manusia mengalami dan menafsirkan emosi.Pertengkaran dapat memunculkan berbagai reaksi fisiologis, seperti peningkatan detak jantung, ketegangan tubuh, dan lonjakan hormon yang berkaitan dengan respons stres. Intensitas tersebut dapat membuat seseorang merasa bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi.Setelah konflik mereda, muncul pula perasaan lega. Sebagian pasangan kemudian mengalami momen rekonsiliasi berupa pelukan, permintaan maaf, perhatian, atau ungkapan kasih sayang.Perubahan emosi yang cukup tajam ini terkadang membuat hubungan terasa lebih intens.Ada orang yang kemudian salah mengartikan intensitas emosional sebagai bukti cinta yang mendalam. Mereka menganggap bahwa semakin besar pertengkaran, semakin besar pula perasaan yang dimiliki.Padahal, gairah dalam hubungan tidak harus dibangun melalui konflik.Kedekatan emosional juga dapat muncul melalui percakapan mendalam, pengalaman baru, kegiatan bersama, humor, dan keintiman yang saling disepakati.Pasangan yang sehat tidak harus terus-menerus mengalami drama untuk membuktikan bahwa mereka masih saling mencintai.3. Mereka Memiliki Pola Kelekatan yang Membuat Konflik Terasa FamiliarAlasan berikutnya berkaitan dengan konsep attachment style atau gaya kelekatan.Dalam psikologi, gaya kelekatan menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan seseorang, terutama sejak masa kanak-kanak, dapat memengaruhi cara mereka membangun kedekatan emosional ketika dewasa.Salah satu gaya kelekatan yang sering dikaitkan dengan konflik hubungan adalah kelekatan cemas atau anxious attachment.Orang dengan kecenderungan kelekatan cemas biasanya memiliki ketakutan yang cukup besar terhadap penolakan, kehilangan, atau ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai.Mereka mungkin membutuhkan kepastian emosional yang lebih sering dibandingkan pasangannya.Ketika pasangan terlihat lebih pendiam, membutuhkan waktu sendiri, atau tidak segera memberikan respons, mereka bisa menafsirkannya sebagai tanda bahwa cinta mulai berkurang.Akibatnya, mereka mungkin memulai pertengkaran untuk menguji seberapa besar kepedulian pasangan.Contohnya, seseorang sengaja bersikap dingin untuk melihat apakah pasangannya akan mengejar. Ada pula yang memperbesar masalah kecil untuk memastikan bahwa pasangannya masih bersedia memperjuangkan hubungan tersebut.Di sisi lain, orang dengan kecenderungan kelekatan menghindar atau avoidant attachment mungkin merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang terlalu intens. Mereka cenderung menarik diri ketika menghadapi konflik atau percakapan emosional yang mendalam.Ketika dua pola tersebut bertemu, hubungan bisa membentuk siklus mengejar dan menjauh.Satu pihak terus meminta perhatian dan kepastian, sementara pihak lainnya semakin menarik diri. Semakin jauh salah satu pihak menjauh, semakin kuat pula pihak lainnya berusaha mendekat.Pola tersebut dapat menciptakan pertengkaran yang berulang.Namun, gaya kelekatan bukanlah diagnosis tetap. Seseorang dapat memiliki karakteristik yang berbeda dalam hubungan yang berbeda, dan pola tersebut juga dapat berubah melalui pengalaman serta komunikasi yang sehat.4. Pertengkaran Memberikan Sensasi Emosional yang Membuat Mereka Tidak Mudah BosanTidak semua orang memiliki toleransi yang sama terhadap rutinitas dalam hubungan.Ada pasangan yang menikmati kehidupan romantis yang stabil, tenang, dan dapat diprediksi. Namun, ada pula pasangan yang lebih menyukai hubungan dengan intensitas emosi yang tinggi.Bagi sebagian orang, kehidupan yang terlalu monoton dapat terasa membosankan. Mereka membutuhkan pengalaman yang membuat hubungan terasa lebih hidup.Dalam kondisi tertentu, pertengkaran menjadi salah satu sumber rangsangan emosional tersebut.Ketika pasangan berdebat, mereka mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Ada rasa kesal, penasaran, kecewa, marah, hingga lega ketika konflik selesai.Perubahan emosi ini bisa membuat hubungan terasa penuh kejutan.Dalam psikologi, perilaku yang terus diulang karena menghasilkan pengalaman emosional tertentu dapat berkaitan dengan konsep penguatan atau reinforcement.Misalnya, seseorang terbiasa memulai perdebatan karena setelahnya pasangan akan memberikan perhatian ekstra. Pengalaman tersebut dapat memperkuat kebiasaan memulai konflik di kemudian hari.Ada juga kemungkinan bahwa seseorang menikmati perdebatan karena merasa tertantang secara intelektual. Mereka senang menguji argumen, mempertahankan pendapat, dan mendiskusikan perbedaan pandangan.Dalam kasus seperti ini, perdebatan belum tentu menunjukkan adanya masalah serius.Perbedaan yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua pihak sama-sama menikmati proses diskusi atau justru salah satunya merasa tertekan dan tersakiti.Hubungan yang penuh gairah tidak harus selalu dipenuhi pertengkaran. Pasangan dapat menciptakan pengalaman baru melalui perjalanan, aktivitas bersama, percakapan menarik, dan tantangan yang dihadapi sebagai sebuah tim.5. Mereka Menggunakan Pertengkaran untuk Mengungkapkan Perasaan yang Sulit DisampaikanTidak semua orang tumbuh dengan kemampuan komunikasi emosional yang baik.Sebagian orang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang jarang membicarakan perasaan. Ada pula yang terbiasa melihat orang tua menyelesaikan masalah melalui kemarahan, suara keras, atau sikap saling diam.Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi ketika menjalin hubungan romantis.Mereka mungkin tidak terbiasa mengatakan bahwa dirinya sedang sedih, kecewa, takut kehilangan, atau merasa tidak dihargai.Sebaliknya, emosi tersebut muncul dalam bentuk kemarahan.Misalnya, seorang pasangan sebenarnya merasa terluka karena pasangannya melupakan hari penting dalam hubungan mereka. Namun, ia tidak mengatakan bahwa kejadian tersebut membuatnya merasa tidak berarti.Ia justru mulai mengungkit kesalahan lama, mengkritik kebiasaan pasangan, atau memperdebatkan masalah lain yang sebenarnya tidak terlalu penting.Dalam situasi ini, pertengkaran menjadi saluran untuk mengekspresikan emosi yang tidak berhasil disampaikan dengan kata-kata.Psikologi mengenal konsep regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaan yang dialaminya.Orang yang memiliki kesulitan dalam regulasi emosi mungkin lebih mudah bereaksi secara impulsif ketika menghadapi kekecewaan.Mereka dapat merasa sangat marah sebelum benar-benar memahami apa yang membuat mereka terluka.Akibatnya, pasangan sering kali berdebat tentang persoalan yang terlihat di permukaan, sementara penyebab emosional yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan.Untuk mengatasi pola tersebut, pasangan perlu belajar mengenali emosi sebelum bereaksi.Mengatakan, "Aku merasa tidak dihargai ketika kamu melakukan itu," jauh lebih membantu dibandingkan langsung menyerang karakter pasangan.Dengan begitu, konflik dapat berubah menjadi percakapan yang membangun pemahaman.6. Mereka Terjebak dalam Siklus Konflik dan Rekonsiliasi yang BerulangSalah satu alasan paling menarik mengapa beberapa pasangan seolah menikmati pertengkaran adalah karena mereka sudah terbiasa dengan siklus konflik dan perdamaian.Siklus ini biasanya berlangsung dalam beberapa tahap.Pertama, hubungan berada dalam kondisi normal. Kedua pihak menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa.Kedua, muncul pemicu kecil yang menimbulkan ketegangan. Salah satu pasangan merasa tersinggung, cemburu, atau tidak diperhatikan.Ketiga, konflik berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar. Kedua pihak mungkin saling menyalahkan, mengungkit masalah lama, atau mengatakan hal-hal yang menyakitkan.Keempat, ketegangan mulai mereda. Salah satu pihak meminta maaf, mencoba memperbaiki keadaan, atau menunjukkan perhatian.Kelima, hubungan kembali terasa romantis dan menyenangkan.Masalahnya, jika akar konflik tidak pernah diselesaikan, siklus tersebut akan kembali terjadi.Dalam beberapa hubungan, fase perdamaian bahkan terasa sangat menyenangkan karena muncul setelah periode penuh tekanan.Pasangan mungkin merasa semakin dekat setelah berbaikan. Mereka saling memeluk, mengungkapkan rasa cinta, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.Namun, beberapa waktu kemudian, masalah serupa kembali muncul.Siklus ini dapat berkaitan dengan pola penguatan yang tidak konsisten. Seseorang menerima kasih sayang dan perhatian dalam waktu yang tidak dapat diprediksi, sehingga momen rekonsiliasi terasa sangat berharga.Penting untuk memahami bahwa tidak semua pasangan yang mengalami siklus konflik dan perdamaian sedang menikmati hubungan mereka. Sebagian mungkin justru merasa terjebak, tetapi kesulitan menghentikan pola tersebut.Jika pertengkaran disertai ancaman, intimidasi, penghinaan, kontrol berlebihan, atau kekerasan, situasinya tidak boleh dianggap sebagai dinamika romantis biasa.Hubungan yang sehat membutuhkan perubahan nyata setelah konflik, bukan sekadar permintaan maaf yang terus diulang tanpa perbaikan perilaku.7. Mereka Merasa Lebih Dekat Setelah Berhasil Mengatasi PerbedaanAlasan terakhir adalah bahwa beberapa pasangan sebenarnya tidak menyukai konflik itu sendiri, melainkan menyukai proses penyelesaian konflik.Bagi mereka, perbedaan pendapat merupakan bagian alami dari hubungan. Mereka tidak merasa harus selalu sepakat dalam segala hal.Sebaliknya, mereka melihat pertengkaran sebagai kesempatan untuk memahami sudut pandang masing-masing.Misalnya, pasangan memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatur keuangan, membagi pekerjaan rumah, menentukan tujuan masa depan, atau menghabiskan waktu bersama.Mereka mungkin berdebat dengan cukup serius karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda.Namun, setelah berdiskusi, mereka berusaha menemukan jalan tengah.Pengalaman tersebut dapat meningkatkan rasa saling percaya karena kedua pihak mengetahui bahwa hubungan mereka mampu menghadapi perbedaan.Dalam psikologi hubungan, kemampuan memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik sering disebut sebagai repair attempts atau upaya perbaikan.Upaya tersebut dapat berupa humor yang tepat, permintaan maaf yang tulus, pengakuan atas kesalahan, sentuhan yang disepakati, atau kesediaan untuk mendengarkan kembali.Penelitian psikolog John Gottman mengenai hubungan pasangan juga banyak menyoroti pentingnya interaksi positif, pengelolaan konflik, serta kemampuan memperbaiki hubungan setelah terjadi ketegangan.Dengan kata lain, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering pasangan bertengkar, tetapi juga oleh bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain ketika menghadapi perbedaan.Pasangan yang mampu menyelesaikan konflik dengan saling menghormati biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan yang matang.Mereka tidak harus menghindari semua perdebatan. Mereka hanya perlu memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak berubah menjadi serangan terhadap harga diri pasangan.Apakah Menyukai Pertengkaran Berarti Seseorang Tidak Bahagia dalam Hubungannya?Tidak selalu.Beberapa pasangan memang memiliki gaya komunikasi yang lebih ekspresif. Mereka mungkin sering berdebat, saling menggoda, atau memiliki perbedaan pendapat yang cukup kuat.Selama kedua pihak merasa aman, dihargai, dan mampu menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu sama lain, konflik tidak selalu menjadi tanda hubungan yang buruk.Namun, ada perbedaan besar antara pasangan yang menikmati diskusi penuh perbedaan dan pasangan yang merasa membutuhkan drama agar hubungan tetap terasa hidup.Jika seseorang terus-menerus menciptakan konflik karena takut kehilangan perhatian, membutuhkan validasi, atau tidak mampu mengelola emosinya, pola tersebut perlu diperhatikan.Beberapa tanda bahwa pertengkaran sudah menjadi kebiasaan yang tidak sehat antara lain:Masalah kecil selalu berkembang menjadi pertengkaran besar.Salah satu pihak sengaja memancing kecemburuan untuk mendapatkan perhatian.Pasangan sering mengungkit kesalahan lama tanpa berusaha menyelesaikannya.Permintaan maaf hanya menjadi cara untuk menghentikan pertengkaran sementara.Salah satu atau kedua pihak merasa takut menyampaikan pendapat.Pertengkaran selalu berakhir dengan saling menyalahkan, bukan mencari solusi.Hubungan terasa menyenangkan hanya ketika sedang mengalami konflik dan perdamaian.Jika tanda-tanda tersebut terus terjadi, pasangan perlu mengevaluasi pola komunikasi dan kebutuhan emosional masing-masing.Dalam beberapa keadaan, konseling pasangan atau bantuan profesional dapat membantu mereka memahami penyebab konflik dan membangun cara berkomunikasi yang lebih sehat.Bagaimana Cara Mengurangi Kebiasaan Bertengkar dalam Hubungan?Mengurangi pertengkaran bukan berarti harus menghilangkan semua perbedaan pendapat. Tujuannya adalah membangun hubungan yang memungkinkan kedua pihak menyampaikan perasaan tanpa harus saling melukai.Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.1. Belajar mengenali penyebab emosional di balik kemarahan.Sebelum menyalahkan pasangan, cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah sebenarnya saya sedang marah, kecewa, kesepian, takut kehilangan, atau merasa tidak dihargai?Mengenali emosi yang mendasari kemarahan dapat membantu seseorang menyampaikan kebutuhan dengan lebih jelas.2. Berkomunikasi secara langsung.Jangan berharap pasangan selalu memahami keinginan tanpa penjelasan. Sampaikan kebutuhan secara terbuka dan hindari menggunakan sindiran sebagai alat komunikasi.3. Berhenti menjadikan konflik sebagai ujian cinta.Cinta tidak harus dibuktikan melalui kecemburuan, pertengkaran, atau tindakan saling mengejar setelah salah satu pihak sengaja menjauh.Kepastian emosional sebaiknya dibangun melalui konsistensi dan kepercayaan.4. Belajar mengambil jeda ketika emosi meningkat.Jika percakapan mulai berubah menjadi serangan pribadi, kedua pihak dapat menyepakati waktu istirahat sebelum melanjutkan diskusi.Jeda bukan berarti menghindari masalah. Jeda membantu seseorang kembali berbicara dengan pikiran yang lebih tenang.5. Fokus pada penyelesaian masalah, bukan kemenangan.Dalam hubungan romantis, pasangan bukan lawan yang harus dikalahkan. Tujuan diskusi adalah menemukan solusi yang dapat diterima bersama.6. Bangun kedekatan tanpa harus menciptakan drama.Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas menyenangkan, berbicara dari hati ke hati, dan menunjukkan kasih sayang secara konsisten.Dengan demikian, hubungan tidak lagi bergantung pada pertengkaran untuk mendapatkan perhatian dan keintiman.KesimpulanBeberapa pasangan mungkin terlihat menyukai pertengkaran karena konflik memberikan sesuatu yang mereka butuhkan secara emosional, mulai dari perhatian, gairah, kepastian, hingga sensasi kedekatan setelah berdamai.Menurut perspektif psikologi, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan gaya kelekatan, regulasi emosi, pola komunikasi yang dipelajari, serta penguatan perilaku yang terbentuk melalui pengalaman hubungan.Namun, penting untuk diingat bahwa sering bertengkar bukanlah bukti bahwa dua orang memiliki cinta yang lebih besar. Begitu pula hubungan yang jarang mengalami konflik tidak otomatis berarti hubungan tersebut sempurna.Hal terpenting adalah bagaimana pasangan menghadapi perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat dan keamanan emosional.Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami pertengkaran, melainkan hubungan yang memungkinkan dua orang berbeda pendapat tanpa harus saling menghancurkan.