6 Alasan Mengapa Fokus Memperbaiki Diri Sendiri Bermanfaat bagi Hubungan dengan Pasangan

seseorang yang fokus memperbaiki diri / foto: Magnific/overnight473

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, banyak orang beranggapan bahwa kunci kebahagiaan terletak pada kemampuan pasangan untuk saling memahami, memberikan perhatian, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tidak sedikit pula yang berharap pasangannya berubah agar hubungan menjadi lebih baik. Ketika terjadi konflik, seseorang sering kali lebih mudah melihat kesalahan pasangan dibandingkan mengevaluasi perilaku dirinya sendiri.

Padahal, salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat adalah kesediaan untuk terus memperbaiki diri sendiri.



Memperbaiki diri bukan berarti menganggap diri kita sebagai sumber dari semua masalah dalam hubungan. Bukan pula berarti harus mengubah kepribadian demi mendapatkan penerimaan dari pasangan. Sebaliknya, memperbaiki diri merupakan proses mengenali kekurangan, memahami emosi, mengembangkan kedewasaan, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.



Dalam perspektif psikologi, kualitas hubungan romantis tidak hanya dipengaruhi oleh kecocokan dua orang, tetapi juga oleh bagaimana masing-masing individu mengelola dirinya sendiri ketika menghadapi perbedaan, tekanan, konflik, dan perubahan.



Ketika seseorang mampu memahami dirinya, mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki rasa percaya diri yang sehat, ia akan lebih siap membangun hubungan yang saling menghargai.



Lantas, mengapa fokus memperbaiki diri sendiri justru bisa memberikan dampak positif bagi hubungan dengan pasangan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Membantu Mengelola Emosi dengan Lebih Dewasa



Salah satu penyebab konflik dalam hubungan romantis adalah ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Perasaan marah, kecewa, cemburu, takut kehilangan, atau merasa tidak dihargai terkadang membuat seseorang bereaksi secara berlebihan.



Sebagai contoh, ketika pasangan terlambat membalas pesan, seseorang mungkin langsung berpikir bahwa dirinya tidak lagi diprioritaskan. Pikiran tersebut kemudian memunculkan kecemasan, kemarahan, hingga perilaku seperti mengirim pesan berkali-kali atau melontarkan tuduhan.



Padahal, keterlambatan membalas pesan belum tentu menunjukkan kurangnya perhatian. Bisa saja pasangan sedang bekerja, menghadapi kesibukan, atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Di sinilah pentingnya memperbaiki diri melalui kemampuan regulasi emosi (emotional regulation).



Dalam psikologi, regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya terhadap suatu situasi.



Orang yang memiliki regulasi emosi lebih baik cenderung tidak langsung bereaksi berdasarkan perasaan sesaat. Mereka belajar mengambil jeda, memahami penyebab emosinya, dan mempertimbangkan situasi sebelum bertindak.



Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam hubungan karena tidak semua perasaan harus langsung diungkapkan melalui reaksi spontan.



Ketika merasa marah, misalnya, seseorang dapat belajar mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan.



Dengan demikian, konflik tidak harus berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.



Memperbaiki diri dalam hal pengelolaan emosi juga membantu seseorang memahami bahwa pasangan bukanlah pihak yang selalu bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kestabilan emosional dirinya.



Hubungan yang sehat membutuhkan dua individu yang mampu bertanggung jawab terhadap emosi masing-masing, bukan dua orang yang terus-menerus saling menyalahkan.



2. Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dalam Hubungan



Komunikasi merupakan salah satu aspek paling penting dalam hubungan romantis. Namun, kemampuan berkomunikasi bukan sekadar berbicara atau menyampaikan pendapat. Komunikasi yang sehat juga membutuhkan kemampuan mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan menyampaikan kebutuhan tanpa merendahkan pasangan.



Sayangnya, ketika menghadapi masalah, sebagian orang lebih sibuk mempertahankan pendapatnya daripada berusaha memahami apa yang sebenarnya dirasakan pasangan.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya merasa kurang diperhatikan, respons yang muncul justru berupa pembelaan diri:



"Aku kan sudah melakukan banyak hal untuk kamu. Apa masih kurang?"



Respons seperti ini dapat membuat pasangan merasa tidak didengarkan. Padahal, mungkin yang dibutuhkan bukan pembuktian siapa yang paling banyak berkorban, melainkan pengakuan terhadap perasaan yang sedang dialami.



Dengan fokus memperbaiki diri, seseorang dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih sehat.



Salah satunya adalah belajar menggunakan komunikasi asertif, yaitu kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur serta tegas tanpa bersikap agresif.



Contohnya, daripada mengatakan:



"Kamu selalu mengabaikan aku!"



Seseorang dapat mengungkapkannya dengan cara:



"Aku merasa kurang diperhatikan ketika kita jarang menghabiskan waktu bersama. Aku ingin kita bisa menyediakan waktu khusus untuk berdua."



Perbedaan cara menyampaikan pesan tersebut cukup besar. Kalimat pertama cenderung menyudutkan, sedangkan kalimat kedua menjelaskan perasaan dan kebutuhan tanpa menyerang karakter pasangan.



Selain itu, memperbaiki diri juga berarti belajar menjadi pendengar yang baik. Seseorang perlu memahami bahwa mendengarkan bukan berarti menunggu giliran untuk membantah, melainkan memberikan ruang kepada pasangan untuk menyampaikan isi pikirannya.



Dalam psikologi hubungan, kemampuan merespons pasangan dengan perhatian dan keterlibatan emosional berperan penting dalam membangun kedekatan.



Semakin baik kemampuan komunikasi masing-masing individu, semakin besar pula kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan tanpa harus merusak hubungan.



3. Mengurangi Ketergantungan Emosional yang Tidak Sehat



Mencintai pasangan dan membutuhkan kehadirannya merupakan hal yang wajar. Namun, hubungan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang menggantungkan hampir seluruh kebahagiaan, rasa aman, dan harga dirinya kepada pasangan.



Kondisi ini sering berkaitan dengan ketergantungan emosional yang berlebihan.



Contohnya, seseorang merasa hidupnya tidak berarti ketika pasangan sedang sibuk. Ia merasa tidak percaya diri ketika tidak mendapatkan pujian, terus-menerus membutuhkan kepastian cinta, atau merasa panik ketika pasangan ingin menghabiskan waktu sendiri.



Dalam situasi seperti ini, hubungan bisa berubah menjadi sumber kecemasan daripada tempat untuk mendapatkan dukungan dan kenyamanan.



Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membangun kemandirian emosional.



Kemandirian emosional bukan berarti tidak membutuhkan pasangan. Artinya, seseorang tetap mampu menjalani kehidupan, mengenali nilai dirinya, dan mengelola perasaannya meskipun pasangan tidak selalu hadir untuk memenuhi setiap kebutuhan emosionalnya.



Perspektif teori keterikatan (attachment theory) dari John Bowlby dan pengembangan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pengalaman keterikatan berperan dalam cara seseorang membangun kedekatan, mencari rasa aman, dan merespons kemungkinan penolakan dalam hubungan.



Dengan memperbaiki diri, seseorang dapat belajar mengenali pola keterikatannya, termasuk kecenderungan merasa takut ditinggalkan atau justru menghindari kedekatan emosional.



Proses ini dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih aman dan seimbang.



Misalnya, ketika pasangan sedang bepergian atau sibuk bekerja, seseorang tidak harus menganggap situasi tersebut sebagai tanda bahwa dirinya tidak dicintai. Ia tetap bisa menikmati waktunya dengan melakukan hobi, bertemu teman, berolahraga, atau mengembangkan kemampuan pribadi.



Hal tersebut membuat hubungan tidak menjadi satu-satunya pusat kehidupan.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, melainkan dua individu yang mampu menjalani kehidupan masing-masing dan memilih untuk saling mendampingi.



4. Membantu Membangun Rasa Percaya Diri dan Harga Diri yang Sehat



Rasa percaya diri dan harga diri memiliki pengaruh terhadap cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri maupun pasangannya.



Orang yang memiliki harga diri rendah terkadang lebih mudah merasa terancam oleh hal-hal kecil dalam hubungan. Ia mungkin sering membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa tidak cukup baik, atau takut pasangannya akan menemukan seseorang yang lebih menarik.



Akibatnya, muncul perilaku seperti terlalu sering mencari validasi, merasa cemburu secara berlebihan, atau berusaha mengontrol kehidupan pasangan.



Dalam beberapa kasus, seseorang bahkan rela mengorbankan kebutuhan dan prinsip pribadinya hanya agar tidak kehilangan hubungan.



Karena itu, memperbaiki diri melalui pengembangan harga diri merupakan langkah penting.



Dalam psikologi, harga diri (self-esteem) berkaitan dengan penilaian dan penghargaan seseorang terhadap dirinya sendiri.



Harga diri yang sehat membantu seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki nilai, terlepas dari apakah ia sedang mendapatkan perhatian, pujian, atau pengakuan dari pasangan.



Membangun harga diri dapat dilakukan melalui berbagai hal sederhana, seperti mengenali kelebihan dan kekurangan diri, mengembangkan keterampilan, menetapkan tujuan hidup, menjaga kesehatan, serta belajar menghargai pencapaian pribadi.



Ketika seseorang memiliki penghargaan yang sehat terhadap dirinya, ia cenderung tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber pengakuan.



Ia juga lebih mampu menetapkan batasan yang sehat (healthy boundaries).



Misalnya, seseorang dapat menyampaikan ketidaksetujuan tanpa takut berlebihan bahwa perbedaan pendapat akan membuat pasangan meninggalkannya.



Ia memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus selalu menyetujui segala sesuatu.



Dengan demikian, rasa percaya diri yang sehat dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih setara, saling menghormati, dan tidak didominasi oleh rasa takut kehilangan.



5. Membuat Seseorang Lebih Bertanggung Jawab Ketika Menghadapi Konflik



Tidak ada hubungan romantis yang selalu berjalan mulus. Bahkan pasangan yang saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan tetap dapat mengalami perbedaan pendapat.



Perbedaan dalam cara berpikir, kebiasaan, prioritas, hingga cara mengekspresikan kasih sayang merupakan hal yang wajar.



Namun, hal yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana kedua individu menghadapi konflik tersebut.



Salah satu kebiasaan yang dapat merusak hubungan adalah kecenderungan untuk selalu menyalahkan pasangan.



Ketika terjadi pertengkaran, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya sepenuhnya benar dan pasanganlah yang harus berubah. Ia sulit mengakui kesalahan, enggan meminta maaf, atau justru mengungkit kesalahan masa lalu untuk memenangkan perdebatan.



Jika pola ini terus berulang, konflik yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar.



Memperbaiki diri membantu seseorang mengembangkan tanggung jawab pribadi (personal accountability).



Artinya, seseorang bersedia mengevaluasi kontribusi dirinya terhadap suatu masalah, tanpa harus menganggap bahwa seluruh kesalahan berasal dari dirinya.



Sebagai contoh, ketika terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman, seseorang dapat mulai bertanya kepada dirinya sendiri:



Apakah cara saya menyampaikan pendapat terlalu keras?



Apakah saya benar-benar mendengarkan penjelasan pasangan?



Apakah saya bereaksi berdasarkan fakta atau hanya asumsi?



Apakah ada perilaku saya yang perlu diperbaiki?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu seseorang melihat konflik secara lebih objektif.



Penelitian John Gottman mengenai hubungan pasangan juga banyak menyoroti pentingnya cara pasangan menghadapi konflik, termasuk kemampuan memperbaiki interaksi setelah terjadi ketegangan (repair attempts).



Upaya memperbaiki hubungan dapat berupa permintaan maaf yang tulus, mengakui kesalahan, menggunakan humor secara tepat, atau menunjukkan kesediaan untuk kembali berdialog.



Seseorang yang mau memperbaiki diri akan lebih terbuka untuk melakukan hal-hal tersebut.



Ia tidak selalu berusaha memenangkan pertengkaran karena memahami bahwa tujuan utama dalam hubungan bukanlah membuktikan siapa yang paling benar, melainkan mencari solusi yang dapat diterima bersama.



Perlu diingat, tanggung jawab pribadi bukan berarti membenarkan kekerasan, manipulasi, atau perlakuan buruk dari pasangan. Hubungan yang sehat tetap membutuhkan tanggung jawab dari kedua belah pihak.



6. Membantu Menciptakan Hubungan yang Lebih Seimbang dan Bertumbuh Bersama



Hubungan romantis bukan sesuatu yang statis. Seiring berjalannya waktu, setiap individu akan mengalami perubahan dalam kehidupan, pemikiran, kebutuhan, dan tujuan.



Apa yang dianggap penting pada awal hubungan mungkin berbeda setelah beberapa tahun bersama.



Karena itu, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk bertumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan.



Ketika seseorang berfokus memperbaiki dirinya, ia tidak hanya berusaha menjadi pasangan yang lebih baik, tetapi juga mengembangkan kualitas hidupnya secara keseluruhan.



Ia mungkin mulai belajar mengatur keuangan, meningkatkan kemampuan profesional, menjaga kesehatan fisik dan mental, memperluas wawasan, atau mengembangkan minat pribadi.



Perkembangan tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap hubungan.



Mengapa demikian?



Pertama, seseorang yang terus mengembangkan dirinya cenderung memiliki kehidupan pribadi yang lebih bermakna. Ia tidak selalu menuntut pasangan untuk menjadi sumber hiburan, motivasi, atau kebahagiaan setiap saat.



Kedua, perkembangan pribadi dapat memperluas perspektif seseorang. Ia menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih mudah memahami perubahan, dan tidak terlalu kaku dalam menghadapi situasi baru.



Ketiga, kedua pasangan dapat saling menginspirasi untuk berkembang.



Sebagai contoh, ketika salah satu pasangan mulai membangun kebiasaan hidup sehat, pasangan lainnya mungkin ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ketika seseorang mulai belajar mengelola keuangan dengan baik, hal tersebut dapat menjadi awal dari diskusi yang lebih sehat mengenai perencanaan masa depan.



Dalam psikologi hubungan, gagasan self-expansion yang dikembangkan Arthur dan Elaine Aron menjelaskan bahwa hubungan romantis dapat menjadi sarana bagi individu untuk memperluas pengalaman, kemampuan, dan identitas dirinya.



Artinya, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati diri. Sebaliknya, hubungan dapat menjadi ruang yang mendukung perkembangan kedua individu.



Dengan demikian, fokus memperbaiki diri bukanlah tindakan egois. Justru hal tersebut dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang karena masing-masing pasangan memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa harus menghambat pertumbuhan satu sama lain.



Bagaimana Cara Memulai Memperbaiki Diri demi Hubungan yang Lebih Sehat?



Memahami manfaat memperbaiki diri merupakan langkah awal. Namun, perubahan yang sesungguhnya membutuhkan tindakan nyata dan konsistensi.



Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan:



1. Mulai dengan mengenali diri sendiri.



Luangkan waktu untuk mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan perilaku yang sering muncul ketika berhadapan dengan pasangan. Kenali hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa terus-menerus menghakimi diri sendiri.



2. Belajar mengelola emosi sebelum bereaksi.



Ketika sedang marah atau kecewa, jangan terburu-buru mengambil keputusan atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Berikan waktu untuk menenangkan diri dan memahami apa yang sebenarnya dirasakan.



3. Kembangkan kehidupan pribadi.



Tetaplah memiliki tujuan, aktivitas, pertemanan, dan minat di luar hubungan romantis. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama pasangan.



4. Biasakan komunikasi yang jujur dan terbuka.



Sampaikan kebutuhan dan perasaan dengan cara yang tidak menyerang. Belajar mendengarkan pasangan tanpa langsung menghakimi atau menyela pembicaraannya.



5. Berani mengakui kesalahan.



Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika melakukan kesalahan, belajarlah meminta maaf dan menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata, bukan hanya janji.



6. Jangan menjadikan perubahan sebagai tuntutan sepihak.



Perbaikan diri sebaiknya dilakukan karena kesadaran untuk berkembang, bukan semata-mata agar pasangan menyukai atau menerima diri kita. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha bersama.



Kesimpulan



Fokus memperbaiki diri sendiri merupakan salah satu investasi penting dalam membangun hubungan romantis yang sehat dan berkualitas.



Melalui proses pengembangan diri, seseorang dapat belajar mengelola emosi, meningkatkan kemampuan komunikasi, mengurangi ketergantungan emosional, membangun harga diri, bertanggung jawab terhadap konflik, serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang.



Dalam perspektif psikologi, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar seseorang mencintai pasangannya, tetapi juga oleh bagaimana ia memahami dirinya sendiri dan memperlakukan orang yang dicintainya.



Kita memang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan perilaku, pikiran, atau keputusan pasangan. Namun, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir, sikap, dan tindakan diri sendiri.



Hal terpenting adalah memahami bahwa memperbaiki diri bukan berarti harus menjadi manusia sempurna sebelum pantas dicintai. Kita tetap layak mendapatkan hubungan yang baik meskipun masih memiliki kekurangan.



Jangan sampai keinginan mempertahankan hubungan membuat kita lupa mengembangkan diri. Sebaliknya, jangan pula menjadikan pengembangan diri sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan pasangan.



Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berubah demi orang lain, melainkan tentang dua individu yang sama-sama bersedia belajar, bertumbuh, dan memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik.



