6 Kata yang Seketika Membuat Pasangan Dilanda Rasa Cemburu Menurut Psikologi. Apa Sajakah Itu?

seseorang yang pasangan cemburu / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, rasa cemburu merupakan emosi yang cukup wajar. Hampir setiap orang pernah merasakannya, terutama ketika mulai muncul ketakutan kehilangan seseorang yang dicintai. Menariknya, rasa cemburu tidak selalu muncul karena melihat pasangan bersama orang lain. Terkadang, hanya melalui sebuah kalimat sederhana yang terdiri dari beberapa kata, seseorang bisa langsung merasa gelisah, curiga, bahkan takut kehilangan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (5/11), menurut psikologi, kecemburuan berkaitan erat dengan rasa keterikatan emosional, kepercayaan, harga diri, serta ketakutan terhadap kemungkinan hadirnya orang ketiga dalam hubungan. Kata-kata tertentu dapat menjadi pemicu karena menyentuh bagian emosional yang sensitif, terutama ketika seseorang merasa posisinya dalam kehidupan pasangan sedang terancam.



Namun, perlu dipahami bahwa tidak ada enam kata yang secara universal bisa membuat semua pasangan cemburu. Reaksi setiap orang berbeda, bergantung pada pengalaman masa lalu, karakter, kondisi hubungan, dan tingkat kepercayaan terhadap pasangan.



Lantas, apa saja enam kata yang berpotensi membuat pasangan dilanda rasa cemburu jika ditinjau dari sudut pandang psikologi?



1. "Dia Lebih Mengerti Aku"



Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa menimbulkan kecemburuan yang cukup kuat.



Ketika seseorang mendengar pasangannya mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih mengerti dirinya, muncul kemungkinan perasaan bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang paling dekat secara emosional.



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini dapat berkaitan dengan ancaman terhadap kedekatan emosional atau emotional intimacy. Seseorang mungkin mulai bertanya-tanya apakah pasangannya telah menemukan kenyamanan baru bersama orang lain.



Pikiran seperti, "Apakah aku sudah tidak cukup memahami dirinya?" atau "Apakah dia lebih nyaman bercerita kepada orang lain?" bisa muncul secara spontan.



Kecemburuan dalam situasi ini bukan semata-mata karena keberadaan orang ketiga, melainkan karena adanya perasaan kehilangan posisi istimewa dalam kehidupan pasangan.



2. "Aku Kangen Masa Itu"



Mengenang masa lalu sebenarnya merupakan hal yang normal. Akan tetapi, ketika kalimat tersebut berkaitan dengan seseorang dari masa lalu, pasangan bisa merasa tidak nyaman.



Misalnya, seseorang menceritakan betapa menyenangkannya masa ketika masih dekat dengan mantan kekasihnya.



Bagi pasangan yang mendengarnya, kalimat tersebut mungkin memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah masih ada perasaan yang tersisa? Apakah masa lalu itu lebih membahagiakan dibandingkan hubungan sekarang?



Secara psikologis, hal ini dapat berkaitan dengan perbandingan sosial. Seseorang bisa merasa sedang dibandingkan dengan sosok lain, meskipun perbandingan tersebut sebenarnya tidak pernah diucapkan secara langsung.



Jika seseorang memiliki rasa tidak aman dalam hubungan, kenangan tentang mantan pasangan dapat menjadi pemicu kecemasan dan kecemburuan.



3. "Ada yang Perhatian Banget"



Perhatian dari orang lain sebenarnya tidak selalu memiliki makna romantis. Bisa saja perhatian tersebut datang dari teman, rekan kerja, atau seseorang yang sekadar bersikap ramah.



Namun, ketika pasangan mendengar bahwa ada orang lain yang memberikan perhatian khusus, muncul kemungkinan munculnya rasa terancam.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan persepsi terhadap ancaman hubungan. Seseorang dapat merasa khawatir ketika melihat ada pihak lain yang berpotensi mendapatkan kedekatan emosional dengan pasangannya.



Pikiran seperti "Siapa orang itu?", "Mengapa dia begitu perhatian?" atau "Apakah pasanganku juga menyukainya?" dapat muncul.



Terlebih jika hubungan sedang mengalami masalah komunikasi atau kurang mendapatkan perhatian, keberadaan orang lain yang terlihat perhatian bisa memperbesar rasa cemburu.



4. "Aku Nyaman Sama Dia"



Kenyamanan merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan interpersonal. Namun, ketika pasangan mengatakan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dengan orang lain, kalimat tersebut bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda.



Pasangan mungkin mulai mempertanyakan kedekatan emosional yang selama ini mereka bangun.



Dalam perspektif psikologi, rasa cemburu dapat muncul ketika seseorang mempersepsikan adanya ancaman terhadap ikatan emosionalnya. Hal yang paling dikhawatirkan bukan selalu perselingkuhan fisik, melainkan kemungkinan pasangan mulai membangun hubungan emosional yang lebih dekat dengan orang lain.



Kondisi ini juga dapat berhubungan dengan gaya keterikatan atau attachment style.



Individu dengan kecenderungan keterikatan cemas mungkin lebih sensitif terhadap perubahan kedekatan pasangan. Mereka bisa lebih mudah memikirkan kemungkinan terburuk ketika mendengar pernyataan semacam ini.



Meskipun demikian, kenyamanan dengan teman atau orang lain tidak otomatis menunjukkan adanya ketertarikan romantis.



5. "Dia Selalu Ada Buatku"



Kalimat ini dapat menyentuh salah satu kebutuhan emosional yang penting dalam hubungan, yaitu perasaan dibutuhkan dan diandalkan.



Bayangkan seseorang mendengar pasangannya berkata bahwa ada orang lain yang selalu hadir ketika dirinya membutuhkan bantuan.



Situasi tersebut bisa menimbulkan perasaan tersaingi. Pasangan mungkin merasa bahwa peran yang seharusnya dibangun bersama justru mulai diisi oleh orang lain.



Dalam psikologi hubungan, dukungan emosional merupakan bagian penting dari kualitas hubungan. Ketika seseorang merasa orang lain lebih mampu memberikan dukungan dibandingkan dirinya, harga diri dan rasa aman dalam hubungan bisa terganggu.



Namun, penting untuk membedakan antara dukungan pertemanan yang sehat dan kedekatan emosional yang melanggar batas hubungan.



Memiliki teman yang suportif bukanlah sesuatu yang harus dicurigai. Yang lebih penting adalah keterbukaan, kejujuran, dan kesepakatan mengenai batasan dalam hubungan.



6. "Aku Butuh Waktu Sendiri"



Berbeda dari lima kalimat sebelumnya, pernyataan ini tidak secara langsung menyebutkan keberadaan orang lain.



Namun, bagi pasangan yang memiliki ketakutan akan kehilangan, kalimat tersebut bisa memunculkan kecemasan.



Ketika seseorang tiba-tiba meminta waktu sendiri, pasangannya mungkin bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka.



Apakah perasaannya mulai berkurang? Apakah dirinya sudah tidak lagi menjadi prioritas? Atau apakah ada orang lain yang sedang menarik perhatiannya?



Dalam psikologi, reaksi tersebut dapat berkaitan dengan kecemasan keterikatan atau attachment anxiety. Individu yang memiliki kecenderungan ini bisa lebih sensitif terhadap jarak emosional dan perubahan perilaku pasangan.



Padahal, meminta waktu sendiri tidak selalu berarti seseorang ingin menjauh dari hubungan. Setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi untuk beristirahat, berpikir, dan mengelola emosinya.



Hubungan yang sehat justru memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memiliki kehidupan pribadi tanpa harus kehilangan rasa saling percaya.



Mengapa Kata-Kata Sederhana Bisa Memicu Kecemburuan?



Ada beberapa faktor psikologis yang menjelaskan mengapa ucapan sederhana dapat memunculkan rasa cemburu.



Pertama, ketakutan kehilangan.



Seseorang yang sangat mencintai pasangannya mungkin memiliki ketakutan bahwa hubungan tersebut suatu hari akan berakhir. Ketika mendengar sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, otak dapat merespons dengan kecemasan dan kewaspadaan.



Kedua, rasa tidak aman terhadap diri sendiri.



Individu yang kurang percaya diri mungkin lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka bisa merasa bahwa orang lain lebih menarik, lebih perhatian, atau lebih mampu membahagiakan pasangannya.



Ketiga, pengalaman buruk di masa lalu.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap situasi yang menyerupai pengalaman sebelumnya. Akibatnya, perkataan yang sebenarnya tidak berbahaya dapat memunculkan kembali rasa takut.



Keempat, kurangnya komunikasi.



Ketika pasangan jarang membicarakan perasaan dan kebutuhan masing-masing, kesalahpahaman lebih mudah berkembang. Satu kalimat yang ambigu bisa ditafsirkan secara negatif karena tidak adanya penjelasan yang memadai.



Apakah Membuat Pasangan Cemburu Berarti Dia Mencintai Kita?



Tidak selalu.



Cemburu memang dapat muncul karena seseorang memiliki ikatan emosional yang kuat. Akan tetapi, kecemburuan bukan ukuran pasti dari cinta.



Seseorang bisa sangat mencintai pasangannya tanpa menunjukkan kecemburuan berlebihan. Sebaliknya, kecemburuan yang ekstrem terkadang justru berkaitan dengan rasa tidak aman, ketakutan ditinggalkan, atau keinginan mengontrol pasangan.



Dalam hubungan yang sehat, rasa cinta seharusnya dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, penghargaan, dan komitmen.



Membuat pasangan sengaja cemburu untuk menguji perasaannya mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi jika dilakukan berulang kali, hal tersebut justru dapat merusak kepercayaan.



Pasangan bisa mulai merasa dimanipulasi, tidak dihargai, atau selalu berada dalam situasi yang tidak pasti.



Kesimpulan



Enam kalimat seperti "Dia lebih mengerti aku", "Aku kangen masa itu", "Ada yang perhatian banget", "Aku nyaman sama dia", "Dia selalu ada buatku", dan "Aku butuh waktu sendiri" dapat memicu kecemburuan dalam situasi tertentu.



Menurut perspektif psikologi, reaksi tersebut berkaitan dengan ketakutan kehilangan, kebutuhan akan kedekatan emosional, rasa tidak aman, serta persepsi terhadap ancaman dalam hubungan.



Namun, setiap orang mempunyai respons emosional yang berbeda. Kalimat yang membuat seseorang cemburu belum tentu memberikan pengaruh yang sama kepada orang lain.



Pada akhirnya, hubungan asmara bukan tentang siapa yang paling mudah membuat pasangannya cemburu, melainkan tentang bagaimana dua orang mampu membangun rasa aman tanpa harus terus-menerus menguji kesetiaan satu sama lain.



