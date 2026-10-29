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Penulis: Cicilia Margarettha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.04 WIB

5 Kelebihan Introvert Dan Cara Menunjukkannya Di CV Dan Wawancara Kerja

Kandidat introvert tampil lebih percaya diri saat melamar pekerjaan../Pexels.com - Image

Kandidat introvert tampil lebih percaya diri saat melamar pekerjaan../Pexels.com

JawaPos.com - Menjadi individu dengan kepribadian introvert bukan berarti seseorang kurang mampu bersaing di dunia kerja.

Meski tidak selalu nyaman berbicara di depan banyak orang, individu introvert tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensi, membangun hubungan profesional, dan menarik perhatian perekrut.

Tantangannya bukan mengubah kepribadian menjadi ekstrovert, melainkan menemukan cara yang tepat untuk memperlihatkan kelebihan diri.

Mulai dari menyusun CV atau Curriculum Vitae hingga menjawab pertanyaan wawancara, kandidat introvert dapat menonjolkan kemampuan melalui pengalaman konkret dan hasil kerja.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (22/10), terdapat sejumlah strategi yang dapat membantu orang introvert membangun jaringan profesional dengan lebih percaya diri.

Dalam proses melamar pekerjaan, orang introvert juga memiliki sejumlah potensi yang bisa menjadi nilai tambah.

Kemampuan mendengarkan, ketelitian, dan kebiasaan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak dapat mendukung pekerjaan di berbagai bidang.

Lantas, apa saja kelebihan kepribadian introvert yang dapat ditonjolkan saat melamar pekerjaan?

1. Kemampuan mendengarkan secara aktif

Introvert yang terbiasa menyimak sebelum berbicara dapat menunjukkan kemampuan memahami kebutuhan dan instruksi.

Editor: Hanny Suwindari
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