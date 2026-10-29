5 Kelebihan Introvert Dan Cara Menunjukkannya Di CV Dan Wawancara Kerja

Kandidat introvert tampil lebih percaya diri saat melamar pekerjaan../Pexels.com
JawaPos.com - Menjadi individu dengan kepribadian introvert bukan berarti seseorang kurang mampu bersaing di dunia kerja.
Meski tidak selalu nyaman berbicara di depan banyak orang, individu introvert tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensi, membangun hubungan profesional, dan menarik perhatian perekrut.
Tantangannya bukan mengubah kepribadian menjadi ekstrovert, melainkan menemukan cara yang tepat untuk memperlihatkan kelebihan diri.
Mulai dari menyusun CV atau Curriculum Vitae hingga menjawab pertanyaan wawancara, kandidat introvert dapat menonjolkan kemampuan melalui pengalaman konkret dan hasil kerja.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (22/10), terdapat sejumlah strategi yang dapat membantu orang introvert membangun jaringan profesional dengan lebih percaya diri.
Dalam proses melamar pekerjaan, orang introvert juga memiliki sejumlah potensi yang bisa menjadi nilai tambah.
Kemampuan mendengarkan, ketelitian, dan kebiasaan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak dapat mendukung pekerjaan di berbagai bidang.
Lantas, apa saja kelebihan kepribadian introvert yang dapat ditonjolkan saat melamar pekerjaan?
1. Kemampuan mendengarkan secara aktif
Introvert yang terbiasa menyimak sebelum berbicara dapat menunjukkan kemampuan memahami kebutuhan dan instruksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022