6 Alasan Orang Introvert Membutuhkan Waktu Sendiri Setelah Bertemu Banyak Orang

JawaPos.com - Setelah menghadiri acara keluarga, rapat kantor, atau berkumpul bersama teman, sebagian orang merasa senang dan bersemangat.

Namun, ada pula yang justru ingin segera pulang, menikmati suasana tenang, dan menghabiskan waktu sendirian untuk memulihkan energi.

Kondisi tersebut kerap dialami orang dengan kepribadian introvert yang membutuhkan ruang pribadi setelah berinteraksi sosial.

Mereka bukan berarti tidak menyukai orang lain atau sengaja menjauh dari lingkungan sekitarnya.

Bagi sebagian kepribadian introvert, waktu sendiri menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran setelah menerima banyak rangsangan dari lingkungan sekitar.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (29/10), menjelaskan sejumlah kekuatan introvert, termasuk menghargai waktu tenang setelah bersosialisasi.

Berikut enam alasan orang dengan kepribadian introvert membutuhkan waktu sendiri setelah bertemu banyak orang.