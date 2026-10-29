Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Cicilia Margarettha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.02 WIB

7 Alasan Orang Introvert Bisa Menjadi Kandidat Karyawan yang Diincar Perusahaan

Kepribadian introvert menjadi nilai tambah di dunia kerja./ Pexels.com - Image

Kepribadian introvert menjadi nilai tambah di dunia kerja./ Pexels.com

JawaPos.com - Orang introvert sering kali dianggap kurang menonjol dalam proses rekrutmen karena tidak banyak berbicara atau cenderung menghindari situasi sosial yang ramai.

Mereka terkadang dinilai kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang atau menjawab pertanyaan saat wawancara kerja.

Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar, kepribadian introvert tidak menentukan kemampuan seseorang dalam bekerja, berkomunikasi, maupun membangun karier.

Pada dasarnya, seorang dengan kepribadian introvert cenderung merasa lebih nyaman dalam suasana yang tenang dan memiliki waktu untuk berpikir sebelum menyampaikan pendapat.

Hal ini bukan berarti mereka yang kepribadian introvert tidak mampu bekerja dalam tim atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Di lingkungan profesional, kemampuan mendengarkan dengan saksama, berpikir sebelum bertindak, dan membangun hubungan secara personal dapat menjadi nilai tambah.

Orang introvert juga cenderung mempertimbangkan informasi sebelum mengambil keputusan, sehingga dapat membantu mereka bekerja dengan lebih terarah dan teliti.

Dalam proses rekrutmen, kualitas tersebut bisa membantu kandidat menunjukkan kompetensinya tanpa harus menjadi orang yang paling vokal saat wawancara.

Hal yang lebih penting adalah memahami kelebihan diri, melatih kemampuan komunikasi sesuai kebutuhan pekerjaan, serta menemukan cara yang nyaman untuk menunjukkan potensi.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (22/10), menjelaskan cara orang introvert membangun jaringan profesional dengan lebih percaya diri.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
Kepribadian

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.48 WIB

12 Hal Paling Relate dengan Perempuan Introvert, Anda Pernah Mengalaminya Juga? - Image
Kepribadian

12 Hal Paling Relate dengan Perempuan Introvert, Anda Pernah Mengalaminya Juga?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.46 WIB

7 Hal yang Membuat Introvert Cepat Lelah, Sering Diabaikan tapi Berdampak Pada Mental Health - Image
Kepribadian

7 Hal yang Membuat Introvert Cepat Lelah, Sering Diabaikan tapi Berdampak Pada Mental Health

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.44 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore