7 Alasan Orang Introvert Bisa Menjadi Kandidat Karyawan yang Diincar Perusahaan

Kepribadian introvert menjadi nilai tambah di dunia kerja./ Pexels.com
JawaPos.com - Orang introvert sering kali dianggap kurang menonjol dalam proses rekrutmen karena tidak banyak berbicara atau cenderung menghindari situasi sosial yang ramai.
Mereka terkadang dinilai kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang atau menjawab pertanyaan saat wawancara kerja.
Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar, kepribadian introvert tidak menentukan kemampuan seseorang dalam bekerja, berkomunikasi, maupun membangun karier.
Pada dasarnya, seorang dengan kepribadian introvert cenderung merasa lebih nyaman dalam suasana yang tenang dan memiliki waktu untuk berpikir sebelum menyampaikan pendapat.
Hal ini bukan berarti mereka yang kepribadian introvert tidak mampu bekerja dalam tim atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru.
Di lingkungan profesional, kemampuan mendengarkan dengan saksama, berpikir sebelum bertindak, dan membangun hubungan secara personal dapat menjadi nilai tambah.
Orang introvert juga cenderung mempertimbangkan informasi sebelum mengambil keputusan, sehingga dapat membantu mereka bekerja dengan lebih terarah dan teliti.
Dalam proses rekrutmen, kualitas tersebut bisa membantu kandidat menunjukkan kompetensinya tanpa harus menjadi orang yang paling vokal saat wawancara.
Hal yang lebih penting adalah memahami kelebihan diri, melatih kemampuan komunikasi sesuai kebutuhan pekerjaan, serta menemukan cara yang nyaman untuk menunjukkan potensi.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Kamis (22/10), menjelaskan cara orang introvert membangun jaringan profesional dengan lebih percaya diri.
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Jawa Pos
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