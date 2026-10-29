5 Kelebihan Orang Introvert Yang Disukai Recruiter Dan Sering Tidak Disadari

JawaPos.com – Seorang dengan kepribadian introvert kerap dianggap kurang percaya diri, sulit bergaul, atau tidak cukup menonjol di lingkungan kerja.

Padahal, karakter yang cenderung tenang dan tidak banyak bicara bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan komunikasi maupun potensi profesional.

Dalam proses rekrutmen, kemampuan mendengarkan, ketelitian, tanggung jawab, dan cara seseorang menyelesaikan masalah juga menjadi pertimbangan penting bagi recruiter.

Kualitas tersebut dapat dimiliki oleh orang introvert dan menjadi nilai tambah ketika melamar pekerjaan.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Rabu (14/10), menjelaskan mengenai cara membangun jaringan profesional bagi introvert menekankan pentingnya menjalin koneksi dengan cara yang sesuai dengan karakter diri.

Seseorang introvert tidak harus menjadi ekstrovert untuk membangun hubungan profesional yang baik.

Berikut lima kelebihan orang dengan kepribadian introvert yang berpotensi menarik perhatian recruiter dalam mencari pekerjaan:

1. Mampu mendengarkan dengan saksama

Orang introvert cenderung menyukai percakapan yang bermakna daripada sekadar berbicara untuk menarik perhatian.