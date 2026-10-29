5 Kelebihan Orang Introvert Yang Disukai Recruiter Dan Sering Tidak Disadari

Kepribadian introvert menjadi nilai tambah dalam dunia kerja./ Pexels.com
JawaPos.com – Seorang dengan kepribadian introvert kerap dianggap kurang percaya diri, sulit bergaul, atau tidak cukup menonjol di lingkungan kerja.
Padahal, karakter yang cenderung tenang dan tidak banyak bicara bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan komunikasi maupun potensi profesional.
Dalam proses rekrutmen, kemampuan mendengarkan, ketelitian, tanggung jawab, dan cara seseorang menyelesaikan masalah juga menjadi pertimbangan penting bagi recruiter.
Kualitas tersebut dapat dimiliki oleh orang introvert dan menjadi nilai tambah ketika melamar pekerjaan.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Rabu (14/10), menjelaskan mengenai cara membangun jaringan profesional bagi introvert menekankan pentingnya menjalin koneksi dengan cara yang sesuai dengan karakter diri.
Seseorang introvert tidak harus menjadi ekstrovert untuk membangun hubungan profesional yang baik.
Berikut lima kelebihan orang dengan kepribadian introvert yang berpotensi menarik perhatian recruiter dalam mencari pekerjaan:
1. Mampu mendengarkan dengan saksama
Orang introvert cenderung menyukai percakapan yang bermakna daripada sekadar berbicara untuk menarik perhatian.
Kebiasaan ini dapat membantu mereka memahami instruksi, menangkap kebutuhan rekan kerja, dan mengajukan pertanyaan yang relevan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022