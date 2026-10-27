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Penulis: Endah Primasari Utami
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Arti Garis Kehidupan pada Telapak Tangan terhadap Kepribadian Seseorang, Simak

Arti garis kehidupan pada telapak tangan terhadap kepribadian seseorang. (Instagram thespiritualflame) - Image

Arti garis kehidupan pada telapak tangan terhadap kepribadian seseorang. (Instagram thespiritualflame)

JawaPos.com - Lihat baik-baik, pada telapak tangan terdapat sejumlah garis, ada yang terlihat tipis dan ada yang lebih jelas daripada yang lain. Garis yang terlihat lebih jelas itu salah satunya disebut sebagai 'garis kehidupan'.

Garis kehidupan sendiri melengkung di pangkal ibu jari dan terlihat cukup tebal serta kontras dari garis sekelilingnya.

Apakah lengkungan garis kehidupan melebihi garis di atasnya, menyatu, atau berada di bawahnya? Semuanya memiliki artinya sendiri-sendiri.

Anda dapat melihat gambar di atas untuk membantu Anda memahami dimana garis kehidupan itu.

Kemudian, simak arti garis kehidupan terhadap kepribadian seseorang yang dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Selasa (27/10) berikut ini.

1. Garis Kehidupan Di Atas

Jika garis kehidupan Anda melengkung melebihi garis di atasnya sehingga garis kehidupan terlihat berada di atas artinya Anda pribadi yang berorientasi pada keluarga dan bangga dengan jati diri serta asal-usul Anda.

Anda merupakan sosok penopang bahkan tulang punggung dalam keluarga.

Anda selalu bersemangat melakukan apa pun hingga dikenal pekerja keras yang siap mencurahkan segenap hati serta jiwa ke dalam pekerjaan.

Perilaku seperti ini mengundang keberuntungan serta kelimpahan, membuat beberapa dari Anda meraih kesuksesan dalam karier atau mungkin berperan sebagai pemimpin atau inovator.

Menghabiskan waktu di luar ruangan serta melakukan eksplorasi atau pembelajaran diri adalah kegemaran Anda.

Firasat Anda akan sesuatu sangat kuat berkat intuisi yang tajam.

Anda sadar bahwa hidup akan melesat naik setelah melewati masa-masa sulit atau keterpurukan.

Akhirnya, terbentuklah pribadi Anda yang tidak pernah terjebak terlalu lama di masa lalu dan tahu betul cara untuk melangkah maju.

2. Garis Kehidupan Menyatu atau Bergabung

Garis kehidupan yang tampak menyatu atau bergabung dengan garis di atasnya memiliki arti bahwa Anda seorang yang sangat berdedikasi pada pekerjaan dan memahami nilai penting uang.

Oleh sebab itu, keamanan finansial menjadi hal yang penting bagi Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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