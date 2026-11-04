7 Alasan Mengapa Orang Kreatif Sulit Berkomitmen pada Satu Jalan Saja Menurut Psikologi

seseorang yang gampang bosen / foto: Magnific/KamranAydinov

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang memiliki begitu banyak ide, ketertarikan, dan impian, tetapi justru kesulitan menentukan satu tujuan untuk benar-benar dikejar? Hari ini ia ingin menjadi penulis, besok tertarik membangun bisnis, minggu depan mulai mempelajari dunia desain, dan beberapa waktu kemudian merasa ingin mencoba sesuatu yang sama sekali berbeda.

Bagi sebagian orang, perilaku seperti ini mungkin terlihat tidak konsisten, mudah bosan, atau bahkan tidak memiliki pendirian. Mereka dianggap sebagai orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu sering berganti arah, dan tidak mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai.



Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, fenomena ini tidak selalu sesederhana itu.



Orang kreatif sering kali memiliki cara berpikir yang berbeda dalam memandang kemungkinan, tantangan, dan masa depan. Mereka cenderung mampu melihat banyak alternatif ketika orang lain hanya melihat satu pilihan. Mereka juga bisa menemukan hubungan antara hal-hal yang tampaknya tidak saling berkaitan.



Kemampuan tersebut merupakan salah satu kekuatan kreativitas. Akan tetapi, di sisi lain, terlalu banyak kemungkinan juga dapat membuat seseorang kesulitan menentukan pilihan dan bertahan pada satu jalan.



Bukan berarti semua orang kreatif tidak bisa berkomitmen. Sebaliknya, sebagian orang kreatif justru sangat berdedikasi ketika menemukan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi dirinya. Hanya saja, proses menemukan dan mempertahankan arah tersebut terkadang lebih rumit.



Lantas, mengapa orang kreatif sering kesulitan berkomitmen pada satu jalan saja?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat tujuh alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Otak Mereka Terbiasa Melihat Banyak Kemungkinan



Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan kreativitas adalah kemampuan berpikir divergen (divergent thinking).



Dalam psikologi, berpikir divergen merupakan kemampuan menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban, gagasan, atau solusi dari satu persoalan.



Ketika seseorang melihat sebuah masalah, ia mungkin hanya memikirkan satu atau dua cara untuk menyelesaikannya. Namun, orang dengan kecenderungan berpikir kreatif bisa menghasilkan banyak alternatif sekaligus.



Misalnya, ketika seseorang ingin membangun karier, ia mungkin melihat beberapa kemungkinan:



Menjadi seorang pengusaha.



Menulis buku atau membuat konten.



Mengembangkan kemampuan di bidang teknologi.



Menjadi seniman atau desainer.



Membangun bisnis sendiri.



Menekuni dunia pendidikan.



Menggabungkan beberapa bidang sekaligus.



Masalahnya bukan karena mereka tidak memiliki tujuan. Justru sebaliknya, mereka memiliki terlalu banyak tujuan yang terasa menarik.



Setiap kemungkinan menawarkan pengalaman, tantangan, dan kepuasan yang berbeda.



Akibatnya, memilih satu jalan bisa terasa seperti menutup pintu terhadap berbagai kesempatan lainnya.



Dalam psikologi pengambilan keputusan, kondisi ini berkaitan dengan banyaknya pilihan yang harus dipertimbangkan. Semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar pula beban kognitif yang mungkin dirasakan seseorang ketika harus menentukan keputusan.



Bagi orang kreatif, memilih satu jalan terkadang bukan sekadar menentukan apa yang ingin dilakukan, melainkan juga menerima kenyataan bahwa ada banyak hal menarik lainnya yang untuk sementara harus ditinggalkan.



Mereka bukan selalu tidak tahu apa yang diinginkan. Terkadang, mereka justru menginginkan terlalu banyak hal sekaligus.



2. Mereka Memiliki Kebutuhan Tinggi terhadap Kebaruan



Orang kreatif sering menunjukkan ketertarikan terhadap pengalaman baru, ide yang berbeda, dan lingkungan yang memberikan stimulasi intelektual.



Dalam psikologi kepribadian, karakteristik ini memiliki hubungan dengan salah satu dimensi Big Five Personality, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience).



Individu dengan tingkat keterbukaan yang tinggi biasanya lebih tertarik mengeksplorasi gagasan baru, menikmati pengalaman yang tidak biasa, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar.



Hal ini membuat mereka mudah tertarik pada sesuatu yang belum pernah dicoba.



Ketika memulai sebuah proyek baru, mereka bisa merasakan antusiasme yang luar biasa. Mereka menikmati proses mempelajari sesuatu dari awal, menemukan konsep baru, dan membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan.



Namun, setelah beberapa waktu, situasinya berubah.



Pekerjaan yang awalnya terasa menyenangkan mulai menjadi rutinitas. Tantangan baru berkurang. Proses yang sebelumnya penuh kejutan berubah menjadi pekerjaan teknis yang membutuhkan kesabaran dan pengulangan.



Pada tahap inilah sebagian orang kreatif mulai kehilangan gairah.



Mereka kemudian tertarik mencoba sesuatu yang lain karena hal baru tersebut kembali memberikan sensasi penasaran dan semangat.



Pola ini dapat menciptakan siklus yang berulang:



Menemukan sesuatu yang baru.



Merasakan antusiasme yang tinggi.



Mengeksplorasi dan mempelajarinya.



Menghadapi rutinitas dan pengulangan.



Mulai merasa bosan.



Mencari pengalaman baru lainnya.



Tentu saja, menyukai kebaruan bukanlah sesuatu yang buruk. Justru karakteristik ini dapat menjadi sumber inovasi dan perkembangan.



Namun, seseorang perlu memahami bahwa tidak semua bagian dari perjalanan menuju keberhasilan akan selalu terasa baru dan menyenangkan.



Terkadang, kemampuan bertahan dalam fase yang membosankan jauh lebih menentukan daripada kemampuan menemukan ide yang menarik.



3. Mereka Takut Kehilangan Potensi Jika Memilih Satu Jalan



Ada satu persoalan psikologis yang cukup menarik dalam diri sebagian orang kreatif: mereka merasa memiliki banyak potensi yang belum diwujudkan.



Mereka menyadari bahwa dirinya bisa berkembang dalam berbagai bidang. Ada banyak kemampuan yang ingin dipelajari, banyak ide yang ingin direalisasikan, dan banyak versi kehidupan yang ingin dicoba.



Ketika harus memilih satu jalan, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan:



"Bagaimana jika sebenarnya aku bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar di bidang lain?"



Pertanyaan semacam ini dapat membuat seseorang terus mempertimbangkan alternatif tanpa benar-benar mengambil keputusan.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep opportunity cost atau biaya peluang.



Setiap keputusan memiliki konsekuensi berupa kesempatan lain yang harus dilepaskan.



Ketika seseorang memilih menjadi pengusaha, misalnya, ia mungkin merasa sedang mengorbankan kesempatan untuk menjadi penulis, musisi, atau profesional di bidang lainnya.



Bagi orang yang memiliki banyak minat, biaya psikologis dari sebuah pilihan bisa terasa sangat besar.



Mereka tidak hanya memikirkan apa yang akan didapatkan dari keputusan tersebut, tetapi juga membayangkan semua hal yang mungkin tidak akan pernah mereka alami.



Selain itu, fenomena FOMO (fear of missing out) juga dapat memperkuat kecenderungan ini.



Seseorang merasa takut melewatkan pengalaman atau kesempatan yang mungkin lebih menarik daripada jalan yang sedang dijalaninya.



Akibatnya, ia terus membuka kemungkinan baru tanpa memberikan cukup waktu bagi satu pilihan untuk berkembang.



Padahal, kehidupan tidak mengharuskan seseorang mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.



Memiliki banyak kemampuan bukan berarti semuanya harus dijalani secara bersamaan.



Ada kalanya seseorang perlu menerima bahwa memilih satu hal berarti memberikan kesempatan bagi hal tersebut untuk tumbuh lebih jauh.



4. Mereka Lebih Menikmati Proses Menciptakan Sesuatu daripada Mempertahankannya



Salah satu hal yang sering membuat orang kreatif kesulitan berkomitmen adalah perbedaan antara kegembiraan saat memulai sesuatu dan ketekunan untuk mempertahankannya.



Bagi sebagian orang, bagian paling menarik dari sebuah proyek adalah ketika semuanya masih berupa kemungkinan.



Ketika sebuah ide baru muncul, pikiran mereka dipenuhi berbagai gambaran tentang apa yang bisa diciptakan.



Mereka membayangkan konsep, menyusun rencana, mengembangkan strategi, dan menemukan berbagai cara untuk mewujudkannya.



Fase awal ini memberikan ruang yang sangat luas bagi imajinasi.



Namun, ketika ide tersebut mulai diwujudkan, situasinya berubah.



Seseorang harus menghadapi detail teknis, kesalahan, revisi, keterbatasan waktu, dan pekerjaan berulang yang tidak selalu menyenangkan.



Misalnya, seseorang memiliki ide untuk menulis buku.



Pada awalnya, ia sangat bersemangat menyusun konsep cerita, membangun karakter, dan membayangkan bagaimana bukunya akan diterima pembaca.



Namun, ketika harus menyelesaikan puluhan halaman, melakukan revisi, memperbaiki struktur, dan menghadapi kebuntuan menulis, antusiasmenya mulai menurun.



Kemudian muncul ide baru yang terasa lebih menarik.



Ia mulai membayangkan proyek berikutnya, sementara proyek sebelumnya belum selesai.



Dalam psikologi motivasi, hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan antara motivasi intrinsik dan ketahanan dalam menjalankan aktivitas jangka panjang.



Seseorang mungkin memiliki motivasi intrinsik yang tinggi ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetapi tetap membutuhkan strategi pengaturan diri (self-regulation) untuk mempertahankan usaha ketika aktivitas tersebut menjadi sulit.



Kreativitas membantu seseorang menghasilkan sesuatu yang baru. Akan tetapi, penyelesaian sebuah karya juga membutuhkan disiplin, pengelolaan waktu, dan kemampuan menghadapi ketidaknyamanan.



Memulai sesuatu membutuhkan inspirasi, tetapi menyelesaikannya membutuhkan konsistensi.



5. Mereka Sering Terjebak dalam Overthinking dan Perfeksionisme



Orang kreatif sering memiliki imajinasi yang kuat. Mereka dapat membayangkan bagaimana sebuah pekerjaan seharusnya berjalan, seperti apa hasil idealnya, dan bagaimana orang lain akan menilai karya yang dihasilkan.



Kemampuan membayangkan berbagai kemungkinan ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menciptakan tekanan psikologis.



Mereka mungkin terlalu banyak memikirkan keputusan yang harus diambil.



Apakah jalan ini benar-benar cocok? Apakah ada pilihan yang lebih baik? Apakah hasilnya akan sesuai harapan? Bagaimana jika keputusan ini ternyata salah?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berputar di dalam pikiran.



Dalam psikologi, pola berpikir berulang yang berlebihan dapat berkaitan dengan rumination atau perenungan berulang.



Ketika seseorang terlalu lama memikirkan berbagai kemungkinan tanpa bergerak menuju tindakan, proses pengambilan keputusan bisa menjadi semakin sulit.



Selain itu, perfeksionisme juga dapat memperkuat masalah tersebut.



Seseorang mungkin ingin memastikan bahwa jalan yang dipilih merupakan jalan terbaik sebelum benar-benar berkomitmen.



Ia ingin memiliki kepastian bahwa usaha yang dilakukan tidak akan sia-sia.



Padahal, dalam kehidupan nyata, tidak ada keputusan besar yang sepenuhnya bebas dari risiko.



Seseorang baru bisa mengetahui apakah sebuah pilihan benar-benar cocok setelah menjalaninya.



Akibatnya, orang yang terlalu banyak mempertimbangkan kesempurnaan justru bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang.



Mereka terus mencari pilihan terbaik, sementara waktu berjalan dan tidak ada satu pun pilihan yang benar-benar dijalankan secara konsisten.



Penting untuk dipahami bahwa perfeksionisme tidak selalu muncul pada semua orang kreatif. Namun, ketika standar yang terlalu tinggi disertai ketakutan terhadap kesalahan, seseorang dapat mengalami kesulitan mempertahankan komitmen.



6. Mereka Membutuhkan Kebebasan untuk Mengekspresikan Identitas Diri



Bagi sebagian orang, pekerjaan bukan hanya tentang penghasilan atau pencapaian. Pekerjaan juga menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas diri.



Orang kreatif sering memiliki ketertarikan terhadap kebebasan berekspresi, eksplorasi, dan kesempatan untuk menentukan cara mereka menjalani kehidupan.



Mereka mungkin tidak nyaman ketika harus mengikuti satu pola yang sama dalam waktu lama.



Misalnya, seseorang bekerja sebagai desainer grafis, tetapi juga tertarik menulis, membuat musik, mempelajari fotografi, dan membangun usaha.



Ketika hanya diberikan kesempatan untuk menjalankan satu peran, ia mungkin merasa sebagian identitas dirinya tidak mendapatkan ruang untuk berkembang.



Hal ini dapat dipahami melalui teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori tersebut menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia:



Autonomy: kebutuhan untuk merasa memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang dalam melakukan sesuatu.



Relatedness: kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Kebutuhan akan otonomi menjadi sangat relevan ketika membahas hubungan antara kreativitas dan komitmen.



Seseorang yang sangat menghargai kebebasan mungkin merasa tertekan ketika sebuah komitmen dianggap membatasi seluruh ruang geraknya.



Namun, ada perbedaan penting antara kebebasan dan ketidakmampuan mempertahankan pilihan.



Berkomitmen pada satu tujuan tidak selalu berarti menghilangkan kebebasan.



Seseorang tetap bisa memiliki pekerjaan utama sambil mengembangkan minat lainnya. Ia juga dapat menentukan batasan, mengatur prioritas, dan mencari cara untuk memasukkan kreativitas ke dalam rutinitas.



Kebebasan yang sehat bukan berarti tidak memiliki arah, melainkan kemampuan menentukan arah tanpa kehilangan ruang untuk berkembang.



7. Mereka Belum Menemukan Makna yang Cukup Kuat untuk Dipertahankan



Alasan terakhir mungkin menjadi salah satu yang paling penting.



Tidak semua orang yang sering berganti tujuan sebenarnya takut berkomitmen. Bisa jadi, mereka memang belum menemukan sesuatu yang memiliki makna cukup kuat untuk dipertahankan dalam jangka panjang.



Orang kreatif sering membutuhkan lebih dari sekadar rutinitas atau imbalan material untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang dikerjakan.



Mereka ingin mengetahui mengapa pekerjaan tersebut penting, apa dampaknya, dan bagaimana aktivitas itu berhubungan dengan nilai-nilai pribadi mereka.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep makna hidup (meaning in life) dan motivasi intrinsik.



Seseorang cenderung lebih mudah mempertahankan usaha ketika aktivitas yang dilakukan terasa selaras dengan nilai, tujuan, dan identitas dirinya.



Sebaliknya, jika sebuah pekerjaan hanya dilakukan karena tekanan lingkungan, ekspektasi keluarga, atau keinginan mendapatkan pengakuan, komitmen mungkin menjadi lebih sulit dipertahankan.



Misalnya, seseorang memilih menjadi pengusaha karena melihat banyak orang sukses melalui jalur tersebut.



Pada awalnya, ia merasa bersemangat karena membayangkan keuntungan dan kebebasan finansial.



Namun, setelah menghadapi berbagai tantangan bisnis, ia mulai mempertanyakan apakah kehidupan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkannya.



Ia kemudian tertarik pada bidang lain yang terasa lebih bermakna.



Situasi seperti ini menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya membutuhkan disiplin, tetapi juga alasan yang cukup kuat untuk terus bertahan.



Ketika seseorang memahami mengapa sebuah tujuan penting baginya, ia memiliki dasar yang lebih kokoh untuk menghadapi kebosanan, kegagalan, dan kesulitan.



Pada akhirnya, orang kreatif mungkin tidak membutuhkan lebih banyak pilihan. Mereka mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pilihan mana yang benar-benar layak diperjuangkan.



Bagaimana Orang Kreatif Bisa Belajar Berkomitmen Tanpa Kehilangan Kreativitas?



Memahami alasan psikologis di balik kesulitan berkomitmen bukan berarti seseorang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang hanya memiliki satu minat atau satu tujuan sepanjang hidup.



Kreativitas justru perlu dipelihara.



Namun, ada beberapa cara agar kecenderungan mengeksplorasi banyak hal tidak terus-menerus menghambat perkembangan.



1. Bedakan antara minat dan prioritas.



Tidak semua hal yang menarik harus menjadi tujuan utama. Seseorang boleh memiliki banyak minat, tetapi tetap perlu menentukan satu atau dua prioritas yang mendapatkan sebagian besar waktu dan energinya.



2. Berikan waktu yang cukup sebelum mengganti arah.



Jangan langsung meninggalkan sebuah proyek hanya karena antusiasme mulai berkurang. Cobalah menyelesaikan satu tahap atau mencapai target tertentu sebelum mengevaluasi kembali keputusan tersebut.



3. Gunakan sistem proyek, bukan hanya mengandalkan motivasi.



Buat target mingguan, jadwal kerja, dan batas penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, seseorang tidak harus menunggu inspirasi datang untuk mulai bekerja.



4. Terima bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi.



Memilih satu jalan berarti mengesampingkan beberapa kemungkinan lain. Hal tersebut bukan kegagalan, melainkan bagian normal dari proses menentukan prioritas dalam kehidupan.



5. Temukan hubungan antara berbagai minat.



Tidak semua ketertarikan harus dipisahkan. Seseorang yang menyukai desain, teknologi, dan bisnis mungkin bisa menggabungkan semuanya dalam satu bidang pekerjaan.



6. Belajar menikmati proses yang tidak selalu menyenangkan.



Setiap tujuan jangka panjang memiliki fase membosankan. Konsistensi bukan berarti selalu bersemangat, melainkan tetap melakukan hal yang penting meskipun perasaan sedang tidak mendukung.



7. Evaluasi keputusan berdasarkan nilai, bukan suasana hati sesaat.



Jangan terus mengganti arah hanya karena menemukan sesuatu yang lebih menarik hari ini. Tanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar mendekatkan diri pada kehidupan yang diinginkan atau sekadar memberikan sensasi kebaruan sementara.



Kesimpulan: Memiliki Banyak Kemungkinan Bukan Berarti Harus Menjalani Semuanya



Orang kreatif sering kali memiliki hubungan yang kompleks dengan pilihan dan komitmen.



Mereka dapat melihat banyak kemungkinan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai pengalaman baru, serta menikmati kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai bidang.



Karakteristik tersebut bisa menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan perkembangan diri.



Namun, jika tidak diimbangi dengan kemampuan menentukan prioritas dan mengelola diri, banyaknya kemungkinan justru dapat membuat seseorang sulit mempertahankan satu tujuan.



Dari perspektif psikologi, kesulitan berkomitmen dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari berpikir divergen, keterbukaan terhadap pengalaman, biaya peluang, kebutuhan akan kebaruan, perfeksionisme, kebutuhan akan otonomi, hingga pencarian makna hidup.



Meski demikian, penting untuk tidak menganggap bahwa semua orang kreatif pasti memiliki masalah komitmen. Kreativitas dan konsistensi bukanlah dua hal yang saling bertentangan.



Seseorang bisa memiliki banyak minat sekaligus tetap berdedikasi pada satu tujuan yang dianggap penting.



Mungkin, tantangan terbesar bagi orang kreatif bukanlah menemukan lebih banyak hal yang bisa dilakukan, melainkan belajar menentukan hal mana yang pantas mendapatkan waktu, energi, dan kesetiaan mereka.



Sebab, memiliki banyak potensi memang merupakan sebuah anugerah. Namun, potensi hanya akan menjadi sesuatu yang nyata ketika seseorang bersedia memberikan cukup waktu untuk mengembangkannya.



