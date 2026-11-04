7 Alasan Mengapa Orang-Orang Tidak Bisa Saling Memahami meski Kenal Cukup Lama Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memahami pasangannya / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Pernahkah kita merasa sudah mengenal seseorang selama bertahun-tahun, mengetahui kebiasaannya, memahami cara bicaranya, bahkan hafal bagaimana ia bereaksi dalam situasi tertentu, tetapi tetap saja sering terjadi kesalahpahaman? Dua orang bisa menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi cerita, melewati berbagai pengalaman, dan membangun kedekatan emosional. Namun, anehnya, mereka masih bisa kesulitan memahami apa yang sebenarnya dirasakan dan dipikirkan satu sama lain.

Fenomena ini cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang psikologi. Sebab, mengenal seseorang dalam waktu lama tidak selalu berarti memahami dirinya secara mendalam. Ada perbedaan antara mengetahui kebiasaan seseorang dan memahami dunia batinnya. Kita mungkin tahu bagaimana seseorang bertindak, tetapi belum tentu mengerti alasan emosional, pengalaman masa lalu, ketakutan, harapan, dan kebutuhan yang mendasari tindakannya.



Dalam hubungan pertemanan, keluarga, percintaan, maupun lingkungan kerja, kesalahpahaman sering kali bukan muncul karena kurangnya waktu bersama. Justru, ada kalanya dua orang yang sudah sangat lama berinteraksi tetap terjebak dalam pola komunikasi yang sama, seolah-olah mereka terus berbicara menggunakan bahasa yang berbeda.



Psikologi memberikan sejumlah penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat tujuh alasan mengapa orang-orang tidak bisa saling memahami meskipun telah mengenal satu sama lain dalam waktu yang cukup lama.



1. Terlalu Banyak Berasumsi dan Terlalu Sedikit Bertanya



Salah satu penyebab terbesar kesalahpahaman dalam hubungan antarmanusia adalah kebiasaan menganggap diri sendiri sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain.



Semakin lama mengenal seseorang, semakin banyak pula pola perilakunya yang kita hafal. Kita mulai merasa tahu mengapa ia diam, mengapa ia marah, mengapa ia menjauh, atau mengapa ia tiba-tiba berubah sikap. Masalahnya, pengetahuan tersebut sering kali berubah menjadi asumsi yang belum tentu benar.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan ini berkaitan dengan mind reading, yaitu kecenderungan merasa mampu mengetahui pikiran, perasaan, atau maksud orang lain tanpa benar-benar memperoleh informasi yang cukup.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesan selama beberapa jam. Orang yang sudah mengenalnya mungkin langsung berpikir bahwa ia sedang marah, tidak peduli, atau sengaja menghindar. Padahal, bisa saja orang tersebut sedang sibuk, kelelahan, atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan yang lebih dekat. Ketika seseorang berkata bahwa dirinya baik-baik saja, pasangannya mungkin menganggap persoalan sudah selesai. Padahal, ada perasaan kecewa yang belum sanggup diungkapkan.



Masalahnya, asumsi sering kali terasa seperti fakta karena dibangun dari pengalaman sebelumnya. Kita lupa bahwa manusia tidak selalu bereaksi dengan cara yang sama dalam setiap situasi.



Semakin lama mengenal seseorang, kita memang semakin memiliki banyak informasi tentang dirinya. Namun, informasi masa lalu tidak otomatis menjelaskan keadaan emosionalnya saat ini.



Itulah mengapa komunikasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk bertanya, bukan sekadar merasa sudah tahu jawabannya.



Terkadang, pertanyaan sederhana seperti "Sebenarnya apa yang kamu rasakan?" jauh lebih berguna daripada seribu kesimpulan yang dibuat berdasarkan dugaan pribadi.



2. Setiap Orang Memiliki Pengalaman Hidup yang Membentuk Cara Pandangnya Sendiri



Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, tetapi memiliki penafsiran yang sangat berbeda. Hal ini terjadi karena setiap manusia membawa latar belakang psikologis, pengalaman masa kecil, nilai keluarga, lingkungan sosial, dan pengalaman emosional yang tidak sama.



Dalam psikologi, pengalaman hidup berperan besar dalam membentuk cara seseorang memandang dunia. Apa yang dianggap biasa oleh satu orang mungkin terasa menyakitkan bagi orang lain. Apa yang dianggap sebagai bentuk perhatian oleh seseorang bisa saja dipersepsikan sebagai tekanan oleh orang lainnya.



Sebagai contoh, seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan komunikasi terbuka mungkin terbiasa membicarakan masalah secara langsung. Sebaliknya, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kritik mungkin merasa takut atau terancam ketika diajak membicarakan kesalahan.



Ketika keduanya menjalin hubungan, perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik.



Orang pertama mungkin berpikir bahwa berbicara secara terus terang adalah bentuk kejujuran. Sementara orang kedua justru merasa sedang diserang atau tidak dihargai.



Keduanya mungkin tidak memiliki niat buruk. Mereka hanya memproses situasi berdasarkan pengalaman hidup yang berbeda.



Hal menariknya, mengenal seseorang selama bertahun-tahun tidak selalu membuat kita mengetahui seluruh pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Ada bagian-bagian kehidupan yang mungkin tidak pernah ia ceritakan, bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun.



Kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan emosional yang tidak sepenuhnya terlihat dari luar.



Oleh karena itu, memahami seseorang membutuhkan kesediaan untuk melihat dunia melalui sudut pandangnya, bukan terus-menerus mengukur perilakunya menggunakan pengalaman pribadi.



3. Ego Membuat Seseorang Lebih Sibuk Membela Diri daripada Memahami Orang Lain



Tidak semua orang mampu menerima bahwa dirinya mungkin salah memahami sesuatu. Dalam situasi konflik, sebagian orang justru lebih fokus mempertahankan pendapat, membuktikan bahwa dirinya benar, dan menghindari perasaan kalah.



Fenomena ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis dan kecenderungan manusia untuk mempertahankan citra dirinya.



Ketika seseorang merasa dikritik, ia bisa langsung bersikap defensif. Alih-alih mendengarkan maksud perkataan lawan bicara, pikirannya justru sibuk menyusun jawaban untuk membantah.



Misalnya, seseorang berkata, "Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini."



Alih-alih mencoba memahami perasaan tersebut, orang yang mendengarnya mungkin menjawab, "Memangnya selama ini aku kurang melakukan apa? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin."



Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama sebenarnya merupakan ungkapan perasaan, bukan tuduhan bahwa seseorang tidak pernah berusaha. Namun, karena merasa disalahkan, lawan bicara langsung mengubah percakapan menjadi pembelaan diri.



Akibatnya, persoalan utama tidak pernah benar-benar dibicarakan.



Dalam hubungan jangka panjang, pola seperti ini bisa menjadi sangat melelahkan. Kedua pihak akhirnya merasa tidak didengarkan. Satu orang merasa perasaannya selalu diabaikan, sedangkan orang lainnya merasa usahanya tidak pernah dihargai.



Padahal, memahami orang lain tidak selalu berarti harus menyetujui semua perkataannya. Seseorang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tetap berusaha mengakui bahwa perasaan orang lain memang nyata bagi dirinya.



Kedewasaan emosional justru terlihat ketika seseorang mampu mendengarkan tanpa merasa harus selalu menang dalam setiap percakapan.



Sebab, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan bagaimana dua orang bisa menemukan pemahaman tanpa harus saling menjatuhkan.



4. Cara Setiap Orang Mengekspresikan Perasaan Tidak Selalu Sama



Salah satu alasan mengapa dua orang sulit saling memahami adalah karena mereka memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan emosi.



Ada orang yang mudah mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Ada pula yang lebih nyaman menunjukkan perhatian melalui tindakan. Sebagian orang memilih membicarakan masalah secara langsung, sedangkan yang lain membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.



Perbedaan ini dapat dipahami melalui kajian mengenai regulasi emosi dan gaya kelekatan atau attachment styles.



Dalam teori kelekatan, pengalaman hubungan awal seseorang dapat memengaruhi bagaimana ia membangun kedekatan, merespons konflik, dan mencari rasa aman dalam hubungan ketika dewasa.



Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan kelekatan cemas mungkin membutuhkan komunikasi dan kepastian ketika terjadi konflik. Ia ingin segera membicarakan masalah agar tidak merasa ditinggalkan.



Sebaliknya, seseorang dengan kecenderungan menghindar mungkin membutuhkan jarak sementara untuk mengatur emosinya. Ketika merasa tertekan, ia cenderung menarik diri.



Ketika kedua pola tersebut bertemu, konflik bisa muncul.



Orang pertama menganggap diam sebagai tanda ketidakpedulian. Orang kedua menganggap tuntutan untuk terus berbicara sebagai tekanan.



Akhirnya, keduanya semakin sulit memahami satu sama lain meskipun sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun.



Penting dipahami bahwa gaya kelekatan bukanlah label permanen yang menentukan kepribadian seseorang. Pola tersebut dapat berubah melalui pengalaman, kesadaran diri, dan hubungan yang lebih aman.



Namun, memahami adanya perbedaan cara mengekspresikan emosi dapat membantu seseorang berhenti menganggap bahwa semua orang seharusnya menunjukkan perasaan dengan cara yang sama.



Tidak semua orang yang diam sedang marah. Tidak semua orang yang banyak bertanya sedang mengekang. Tidak semua orang yang membutuhkan ruang berarti ingin menjauh selamanya.



Kadang-kadang, mereka hanya memiliki cara berbeda untuk menghadapi emosi yang sama.



5. Terlalu Fokus pada Pengalaman Sendiri sehingga Sulit Melihat Perspektif Orang Lain



Manusia secara alami memahami dunia melalui sudut pandangnya sendiri. Kita menggunakan pengalaman pribadi sebagai acuan untuk menilai situasi, mengambil keputusan, dan memahami perilaku orang lain.



Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi masalah ketika seseorang terlalu sulit keluar dari perspektif pribadinya.



Dalam psikologi sosial, terdapat konsep egocentric bias, yaitu kecenderungan seseorang memberikan bobot terlalu besar pada perspektif dan pengalaman dirinya sendiri ketika menilai suatu keadaan.



Misalnya, seseorang yang terbiasa menghadapi masalah dengan cara mandiri mungkin menganggap orang lain seharusnya melakukan hal yang sama.



Ketika temannya mengeluh tentang masalah pekerjaan, ia langsung memberikan nasihat agar temannya lebih kuat, tidak terlalu banyak berpikir, dan berhenti mengeluh.



Padahal, mungkin yang dibutuhkan temannya bukan nasihat, melainkan seseorang yang bersedia mendengarkan.



Di sinilah perbedaan antara memberikan solusi dan menunjukkan empati.



Empati bukan sekadar mengetahui bahwa orang lain sedang mengalami kesulitan. Empati juga melibatkan usaha memahami bagaimana suatu pengalaman terasa dari sudut pandang orang tersebut.



Seseorang mungkin tidak pernah mengalami kesedihan yang sama, tetapi tetap bisa berusaha memahami bahwa kesedihan tersebut sangat berarti bagi orang lain.



Sayangnya, sebagian orang lebih cepat membandingkan pengalaman daripada mencoba memahami perasaan.



Mereka mengatakan, "Aku juga pernah mengalami hal yang lebih buruk," atau "Masalah seperti itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan."



Kalimat-kalimat tersebut mungkin dimaksudkan untuk memberikan perspektif, tetapi justru dapat membuat orang lain merasa diremehkan.



Memahami seseorang tidak mengharuskan kita memiliki pengalaman yang sama dengannya. Kita hanya perlu menerima bahwa pengalaman orang lain bisa memiliki makna yang berbeda dari pengalaman pribadi kita.



6. Hubungan yang Terlalu Lama Berjalan Bisa Membuat Orang Berhenti Mengenal Satu Sama Lain



Ada anggapan bahwa semakin lama hubungan berlangsung, semakin dalam pula pemahaman antara dua orang. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Dalam hubungan jangka panjang, seseorang bisa terjebak dalam gambaran lama mengenai orang yang sudah dikenalnya.



Ia masih melihat temannya sebagai pribadi yang sama seperti lima tahun lalu. Ia masih menganggap pasangannya memiliki kebutuhan emosional yang sama seperti ketika pertama kali bertemu. Ia bahkan mungkin masih memperlakukan anggota keluarganya berdasarkan karakter yang sudah lama dilekatkan kepada mereka.



Padahal, manusia terus mengalami perubahan.



Pengalaman baru, tanggung jawab, tekanan pekerjaan, perubahan lingkungan, kegagalan, keberhasilan, dan proses pendewasaan dapat mengubah cara seseorang berpikir maupun merasakan sesuatu.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep perkembangan sepanjang rentang kehidupan atau lifespan development.



Artinya, perkembangan manusia tidak berhenti ketika seseorang mencapai usia dewasa. Kepribadian, nilai, prioritas, dan kebutuhan psikologis dapat mengalami perubahan sepanjang hidup.



Masalah muncul ketika hubungan tetap menggunakan pola komunikasi yang lama, sementara orang-orang di dalamnya sudah berubah.



Contohnya, seseorang yang dahulu sangat terbuka mungkin menjadi lebih tertutup setelah melewati pengalaman yang menyakitkan. Seseorang yang dahulu memiliki banyak waktu mungkin sekarang harus membagi perhatiannya dengan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya.



Namun, orang-orang di sekitarnya tetap menuntutnya menjadi seperti dahulu.



Mereka mungkin berkata, "Kamu sekarang sudah berbeda," tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya berubah dalam kehidupan orang tersebut.



Di sinilah pentingnya terus mengenal seseorang, bahkan setelah bertahun-tahun menjalin hubungan.



Jangan hanya mengandalkan ingatan tentang siapa dirinya dahulu. Berikan ruang untuk mengetahui siapa dirinya sekarang.



Sebab, kedekatan bukan hanya tentang mempertahankan kenangan bersama, tetapi juga tentang bersedia mengenal perubahan yang terjadi pada masing-masing individu.



7. Tidak Semua Orang Memiliki Kemampuan Mendengarkan secara Emosional



Banyak orang mampu mendengar perkataan orang lain, tetapi tidak semuanya benar-benar mampu mendengarkan.



Mendengar merupakan proses menerima suara atau informasi. Sementara itu, mendengarkan secara aktif membutuhkan perhatian, keterlibatan, dan usaha memahami pesan yang disampaikan, termasuk emosi di balik perkataan tersebut.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan ini dikenal melalui konsep active listening atau mendengarkan secara aktif.



Seseorang yang memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara. Ia berusaha memahami apa yang sedang disampaikan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memastikan bahwa dirinya tidak salah menangkap maksud lawan bicara.



Sayangnya, dalam banyak hubungan, percakapan sering kali berubah menjadi perlombaan untuk menyampaikan pendapat.



Ketika seseorang bercerita, lawan bicaranya justru sibuk memikirkan pengalaman pribadi yang ingin diceritakan setelahnya. Ketika seseorang mengungkapkan kekecewaan, orang lain langsung memberikan penilaian. Ketika seseorang mencoba menjelaskan perasaannya, ia malah dipotong sebelum selesai berbicara.



Akibatnya, komunikasi memang terus berlangsung, tetapi pemahaman tidak pernah benar-benar terbentuk.



Ada pula orang yang kesulitan mendengarkan karena tidak nyaman menghadapi emosi negatif. Ketika melihat orang terdekatnya menangis atau kecewa, ia buru-buru menyuruhnya berhenti bersedih, melupakan masalah, atau berpikir positif.



Padahal, tidak semua emosi membutuhkan solusi segera.



Terkadang, seseorang hanya ingin perasaannya diterima tanpa dihakimi. Ia ingin tahu bahwa dirinya boleh merasa sedih, kecewa, marah, atau takut tanpa harus segera dianggap berlebihan.



Kemampuan mendengarkan secara emosional menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan yang sehat. Tanpanya, dua orang bisa berbicara setiap hari, tetapi tetap merasa sendirian dalam hubungan tersebut.



Sebab, komunikasi yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak kata yang dipertukarkan, melainkan seberapa jauh seseorang bersedia memahami makna di balik kata-kata tersebut.



Bagaimana Cara Membangun Pemahaman yang Lebih Baik dalam Hubungan?



Setelah mengetahui berbagai penyebabnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengurangi kesalahpahaman dengan orang-orang yang sudah lama kita kenal?



Ada beberapa hal yang dapat dilakukan.



Pertama, berhenti menganggap bahwa kita sudah sepenuhnya mengenal seseorang.



Selalu ada kemungkinan bahwa seseorang sedang mengalami perubahan yang belum kita ketahui. Cobalah membuka percakapan tanpa prasangka dan jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu berdasarkan perilaku masa lalunya.



Kedua, belajar mendengarkan tanpa langsung menghakimi.



Ketika seseorang menyampaikan perasaannya, berikan kesempatan untuk menyelesaikan penjelasannya. Tidak semua percakapan harus berakhir dengan nasihat atau solusi.



Ketiga, sampaikan perasaan dengan jelas.



Jangan berharap orang lain selalu mampu menebak apa yang kita inginkan. Jelaskan kebutuhan, batasan, dan perasaan secara terbuka tanpa harus menggunakan sindiran atau membuat orang lain merasa bersalah.



Keempat, belajar memahami perbedaan perspektif.



Tidak semua orang harus berpikir, bereaksi, atau menghadapi masalah dengan cara yang sama. Perbedaan bukan selalu tanda ketidakcocokan. Terkadang, perbedaan hanya membutuhkan komunikasi yang lebih baik.



Kelima, jangan menjadikan ego sebagai pusat setiap konflik.



Mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan harga diri. Meminta maaf bukan berarti selalu menjadi pihak yang bersalah. Dalam hubungan yang sehat, kedua orang seharusnya memiliki ruang untuk belajar dan memperbaiki diri.



Penutup: Mengenal Seseorang dalam Waktu Lama Tidak Selalu Berarti Memahami Dirinya



Pada akhirnya, lamanya sebuah hubungan tidak otomatis menjamin bahwa dua orang akan saling memahami. Waktu memang memberikan kesempatan untuk mengenal kebiasaan, karakter, dan pola perilaku seseorang. Namun, pemahaman yang mendalam membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebersamaan.



Dibutuhkan empati, komunikasi yang jujur, kemampuan mendengarkan, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, serta kesediaan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.



Kita juga perlu menyadari bahwa manusia bukan pribadi yang selalu sama dari waktu ke waktu. Seseorang yang dahulu kita kenal dengan baik bisa mengalami perubahan, memiliki kebutuhan baru, dan menyimpan pengalaman yang tidak pernah kita ketahui.



Mungkin itulah sebabnya beberapa hubungan tetap dipenuhi kesalahpahaman meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukan karena kedua orang tersebut tidak pernah menghabiskan waktu bersama, melainkan karena mereka berhenti berusaha memahami satu sama lain.



Ada kalanya seseorang merasa sudah sangat mengenal orang lain, padahal ia hanya mengenal versi orang tersebut yang tersimpan dalam pikirannya.



Hubungan yang sehat bukanlah hubungan ketika dua orang selalu memiliki pemikiran yang sama. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika dua orang mampu menerima perbedaan, membicarakan ketidaknyamanan, dan tetap berusaha memahami meskipun tidak selalu sepakat.



