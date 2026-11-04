7 Alasan Mengapa Orang Biasa Melakukan Hal-Hal Mengerikan di Luar Nalar Menurut Psikologi

Seseorang yang melakukan hal-hal di luar nalar. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kita mendengar berita tentang seseorang yang melakukan tindakan sangat kejam, menyakiti orang lain tanpa belas kasihan, atau bahkan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan hingga sulit dipercaya bahwa pelakunya adalah manusia biasa?



Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa pelaku tindakan tersebut tidak selalu terlihat seperti orang yang berbahaya. Mereka bisa saja merupakan tetangga yang ramah, rekan kerja yang sopan, anggota keluarga yang tampak normal, atau seseorang yang selama ini tidak pernah menunjukkan perilaku mencurigakan.



Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan besar: Bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan dan bertentangan dengan akal sehat maupun nilai-nilai kemanusiaan?



Dalam psikologi, perilaku manusia tidak selalu ditentukan oleh kepribadian yang terlihat dari luar. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang, mulai dari tekanan kelompok, emosi yang tidak terkendali, pengalaman masa lalu, kebutuhan untuk berkuasa, hingga kemampuan otak dalam membenarkan tindakan yang sebenarnya salah.



Artinya, seseorang tidak harus terlahir sebagai manusia yang kejam untuk melakukan tindakan kejam. Dalam kondisi tertentu, proses psikologis dan lingkungan sosial dapat mendorong seseorang melewati batas moral yang sebelumnya mereka yakini.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat tujuh alasan mengapa orang biasa terkadang mampu melakukan hal-hal mengerikan di luar nalar menurut perspektif psikologi.



1. Pengaruh Kelompok Bisa Membuat Seseorang Kehilangan Penilaian Moral Pribadi



Salah satu alasan paling menarik mengapa manusia bisa melakukan tindakan mengerikan adalah pengaruh kelompok.



Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan dianggap sebagai bagian dari lingkungan tertentu. Kebutuhan ini terkadang begitu kuat hingga seseorang bersedia mengorbankan prinsip pribadinya demi mendapatkan penerimaan dari kelompok.



Dalam psikologi sosial, terdapat fenomena yang dikenal sebagai konformitas, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan sikap, pendapat, atau perilakunya dengan kelompok.



Ketika berada dalam lingkungan yang melakukan tindakan buruk secara bersama-sama, seseorang bisa mulai menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang normal.



Misalnya, seseorang yang awalnya tidak memiliki keberanian untuk menyakiti orang lain mungkin akhirnya ikut melakukan perundungan karena semua anggota kelompoknya melakukan hal yang sama.



Awalnya ia hanya diam. Kemudian ikut menertawakan korban. Lama-kelamaan, ia bahkan bisa menjadi orang yang paling agresif karena merasa bahwa perilakunya mendapatkan dukungan dari kelompok.



Fenomena ini menjadi semakin berbahaya ketika kelompok menciptakan pembagian antara pihak yang dianggap sebagai bagian dari mereka dan pihak yang dianggap sebagai musuh.



Orang yang berada di luar kelompok bisa kehilangan statusnya sebagai sesama manusia dalam pandangan anggota kelompok tersebut. Mereka mulai dipandang sebagai ancaman, pengganggu, atau pihak yang pantas diperlakukan buruk.



Psikologi juga mengenal konsep deindividuasi, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami penurunan kesadaran terhadap identitas dan tanggung jawab pribadinya saat berada dalam situasi kelompok tertentu.



Ketika identitas individu melebur ke dalam identitas kelompok, seseorang bisa melakukan sesuatu yang tidak akan berani ia lakukan ketika sendirian.



Pelajaran pentingnya: Tidak semua tindakan mengerikan dilakukan karena seseorang memiliki niat jahat sejak awal. Terkadang, keinginan untuk diterima oleh kelompok dapat membuat seseorang mengabaikan suara hati dan kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak.



2. Manusia Mampu Membenarkan Kejahatan Melalui Mekanisme Pembenaran Diri



Pernahkah kita bertemu seseorang yang melakukan kesalahan besar, tetapi selalu memiliki alasan untuk membenarkan tindakannya?



Mereka mungkin mengatakan bahwa korban pantas mendapatkannya, bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan bersama, atau bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki pilihan lain.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan moral disengagement atau pelepasan kendali moral, sebuah konsep yang dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura.



Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat menonaktifkan standar moralnya untuk sementara waktu sehingga mampu melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya mereka yakini.



Ada beberapa cara seseorang melakukan pembenaran tersebut.



Pertama, mereka menganggap tindakan buruk sebagai sesuatu yang memiliki tujuan baik. Misalnya, menyakiti orang lain dianggap sebagai cara untuk memberikan pelajaran.



Kedua, mereka mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Mereka merasa hanya menjalankan perintah atau mengikuti keputusan orang yang lebih berkuasa.



Ketiga, mereka mengecilkan dampak perbuatannya. Mereka menganggap bahwa penderitaan korban tidak terlalu besar atau bahwa tindakan tersebut bukan masalah serius.



Keempat, mereka menyalahkan korban. Mereka meyakinkan diri bahwa orang yang disakiti memang pantas menerima perlakuan tersebut.



Inilah salah satu aspek psikologi manusia yang cukup mengerikan: seseorang tidak selalu perlu menghilangkan seluruh rasa moralnya untuk melakukan kejahatan. Terkadang, cukup dengan mengubah cara mereka memandang tindakan tersebut.



Ketika seseorang terus-menerus membenarkan perilaku buruknya, batas antara benar dan salah bisa menjadi semakin kabur.



Bahkan, semakin sering seseorang melakukan pembenaran, semakin mudah baginya mengulangi tindakan serupa tanpa mengalami konflik batin yang sama seperti sebelumnya.



Pelajaran pentingnya: Kita perlu berhati-hati terhadap orang yang selalu merasa dirinya benar, terutama ketika mereka menggunakan alasan moral untuk membenarkan tindakan yang jelas-jelas menyakiti orang lain.



3. Kekuasaan Bisa Mengubah Cara Seseorang Memperlakukan Orang Lain



Kekuasaan dapat memberikan seseorang kemampuan untuk mengendalikan lingkungan, mengambil keputusan, dan memengaruhi kehidupan orang lain.



Namun, kekuasaan juga dapat menjadi faktor yang membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesamanya.



Dalam psikologi sosial, terdapat banyak penelitian mengenai hubungan antara kekuasaan, empati, dan perilaku agresif.



Salah satu penelitian klasik yang sering dibahas adalah eksperimen penjara Stanford yang dipimpin oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971.



Dalam eksperimen tersebut, para peserta dibagi menjadi kelompok penjaga dan tahanan dalam simulasi penjara. Penelitian itu kemudian dihentikan lebih awal karena situasi berkembang menjadi sangat mengganggu secara psikologis.



Eksperimen ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran sosial, kekuasaan, dan situasi tertentu dapat memengaruhi perilaku manusia.



Namun, penting diketahui bahwa eksperimen tersebut memiliki banyak kritik metodologis dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa kekuasaan otomatis membuat seseorang menjadi kejam.



Meski demikian, penelitian psikologi lainnya menunjukkan bahwa kekuasaan dapat mengubah cara seseorang memperhatikan dan merespons orang lain.



Orang yang merasa memiliki kendali besar terkadang menjadi kurang memperhatikan perspektif orang yang berada di bawah kekuasaannya.



Misalnya, seorang pemimpin yang awalnya peduli terhadap bawahannya bisa berubah menjadi sangat otoriter ketika merasa tidak ada orang yang berani menentang keputusannya.



Ia mulai menganggap kritik sebagai penghinaan, perbedaan pendapat sebagai pemberontakan, dan kepatuhan sebagai sesuatu yang wajib diberikan kepadanya.



Dalam situasi ekstrem, orang yang memiliki kekuasaan bahkan bisa memperlakukan orang lain seolah-olah mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuan pribadi.



Hal yang membuat fenomena ini berbahaya adalah ketika kekuasaan tidak disertai pengawasan, tanggung jawab, dan batasan yang jelas.



Seseorang bisa semakin jauh dari kenyataan karena lingkungan sekitarnya terus memberikan pembenaran terhadap setiap keputusan yang dibuatnya.



Pelajaran pentingnya: Kekuasaan tidak selalu menciptakan sifat buruk, tetapi dapat memperbesar kecenderungan tertentu ketika tidak ada pengawasan, tanggung jawab, dan batas moral yang kuat.



4. Rasa Marah, Dendam, dan Emosi yang Tidak Terkendali Dapat Mengalahkan Logika



Manusia tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional.



Ketika seseorang mengalami emosi yang sangat kuat, kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dapat terganggu.



Salah satu contohnya adalah kemarahan yang ekstrem.



Ketika marah, seseorang bisa mengalami peningkatan respons fisiologis, seperti detak jantung yang lebih cepat, ketegangan otot, dan meningkatnya kesiagaan tubuh terhadap ancaman.



Dalam kondisi tersebut, perhatian seseorang dapat menyempit pada sumber kemarahannya.



Ia mungkin hanya berfokus pada bagaimana cara membalas, mempertahankan harga diri, atau menghentikan sesuatu yang dianggap sebagai ancaman.



Psikologi mengenal konsep hot cognition, yaitu proses berpikir yang sangat dipengaruhi oleh emosi.



Dalam kondisi emosional yang intens, seseorang dapat membuat keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul setelahnya.



Contohnya, seseorang yang merasa dipermalukan mungkin melakukan tindakan agresif hanya karena ingin membalas rasa sakit hatinya.



Ada pula orang yang menyimpan dendam dalam waktu lama. Setiap kali mengingat kejadian yang menyakitkan, perasaan marah tersebut kembali muncul dan memperkuat keyakinan bahwa dirinya harus mendapatkan pembalasan.



Jika terus dipelihara, dendam dapat mengubah cara seseorang memandang orang yang dianggap sebagai penyebab penderitaannya.



Orang tersebut tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki perasaan, melainkan sebagai simbol dari rasa sakit yang ingin dihilangkan.



Meski demikian, penting dipahami bahwa marah, kecewa, atau mengalami trauma tidak otomatis membuat seseorang melakukan kekerasan. Sebagian besar orang mampu mengelola emosi tanpa menyakiti orang lain.



Risiko perilaku berbahaya meningkat ketika emosi ekstrem bertemu dengan faktor lain, seperti impulsivitas, kebiasaan agresif, akses terhadap sarana kekerasan, dan tidak adanya pengendalian diri.



Pelajaran pentingnya: Emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi keputusan yang dibuat ketika emosi sedang memuncak dapat menghasilkan konsekuensi yang sangat besar. Kemampuan mengendalikan diri merupakan bagian penting dari kedewasaan psikologis.



5. Kurangnya Empati Membuat Penderitaan Orang Lain Terasa Tidak Penting



Empati merupakan kemampuan untuk memahami atau merasakan kondisi emosional orang lain.



Kemampuan ini membantu manusia menyadari bahwa orang lain juga memiliki perasaan, ketakutan, harapan, dan hak untuk diperlakukan dengan baik.



Namun, tidak semua orang memiliki tingkat empati yang sama dalam setiap situasi.



Ada orang yang kesulitan memahami perasaan orang lain. Ada pula yang sebenarnya mampu memahami penderitaan seseorang, tetapi tidak merasa terdorong untuk peduli.



Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara empati kognitif dan empati emosional.



Empati kognitif adalah kemampuan memahami apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan orang lain.



Sementara itu, empati emosional berkaitan dengan kemampuan ikut merasakan respons emosional terhadap pengalaman orang lain.



Kedua kemampuan tersebut tidak selalu berjalan beriringan.



Seseorang mungkin memahami bahwa tindakannya membuat orang lain menderita, tetapi tidak mengalami kepedulian emosional yang cukup untuk menghentikan perilaku tersebut.



Hal ini dapat membuat tindakan menyakiti orang lain terasa lebih mudah.



Misalnya, seseorang yang melakukan perundungan secara terus-menerus mungkin tidak lagi memperhatikan ketakutan korbannya. Ia justru menganggap penderitaan tersebut sebagai sesuatu yang lucu atau tidak penting.



Dalam situasi yang lebih ekstrem, proses dehumanisasi dapat terjadi.



Dehumanisasi adalah kecenderungan memandang orang lain seolah-olah mereka bukan manusia yang memiliki nilai dan martabat setara.



Ketika seseorang melakukan dehumanisasi, ia dapat lebih mudah membenarkan perlakuan tidak manusiawi terhadap pihak yang dianggap berbeda atau tidak layak dihargai.



Namun, kurangnya empati bukanlah satu-satunya penyebab kekerasan. Perilaku manusia sangat kompleks dan tidak bisa dijelaskan melalui satu karakteristik psikologis saja.



Pelajaran pentingnya: Kemampuan melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki perasaan dan martabat merupakan salah satu penghalang penting terhadap tindakan kejam.



6. Pengalaman Masa Lalu dan Lingkungan yang Buruk Dapat Membentuk Pola Perilaku Merusak



Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan kasih sayang, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik secara sehat.



Sebagian orang tumbuh dengan kekerasan, pengabaian, penghinaan, atau hubungan keluarga yang penuh ketakutan.



Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang memahami dunia dan membangun hubungan dengan orang lain.



Dalam psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil memiliki peran penting dalam pembentukan pola perilaku, regulasi emosi, serta kemampuan menjalin hubungan sosial.



Misalnya, anak yang terus-menerus menyaksikan kekerasan di rumah mungkin mulai menganggap agresi sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah.



Jika tidak mendapatkan dukungan dan lingkungan yang lebih sehat, pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa.



Ada pula seseorang yang tumbuh dengan pengalaman ditolak atau direndahkan sehingga memiliki kesulitan dalam mengelola rasa malu, ketidakamanan, dan kemarahan.



Dalam kondisi tertentu, perasaan tersebut dapat muncul dalam bentuk perilaku defensif, manipulatif, atau agresif.



Selain keluarga, lingkungan sosial juga berpengaruh.



Jika seseorang hidup di lingkungan yang terus-menerus menormalisasi kekerasan, penghinaan, dan eksploitasi, perilaku tersebut berpotensi dipelajari dan diulang.



Fenomena ini berkaitan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain.



Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi.



Orang yang memiliki masa lalu buruk tidak otomatis akan menjadi pelaku kejahatan.



Banyak orang yang mengalami masa kecil penuh penderitaan justru tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, peduli, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka alami.



Pengalaman masa lalu merupakan salah satu faktor risiko, bukan takdir yang menentukan masa depan seseorang.



Dukungan sosial, pendidikan, hubungan yang sehat, dan bantuan profesional dapat membantu seseorang membangun pola perilaku yang lebih baik.



Pelajaran pentingnya: Masa lalu dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki kecenderungan tertentu, tetapi tidak selalu membenarkan tindakan buruk yang dilakukannya terhadap orang lain.



7. Seseorang Bisa Terbiasa Melakukan Hal Buruk Karena Batas Moral Bergeser Sedikit Demi Sedikit



Salah satu hal paling mengkhawatirkan dalam psikologi manusia adalah bahwa perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara tiba-tiba.



Seseorang tidak harus langsung melakukan tindakan yang sangat mengerikan pada hari pertama.



Terkadang, semuanya dimulai dari pelanggaran kecil yang terus diulang hingga akhirnya dianggap normal.



Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep normalization of deviance, yaitu proses ketika penyimpangan dari standar atau aturan secara bertahap diterima sebagai sesuatu yang biasa karena tidak langsung menimbulkan konsekuensi yang terlihat.



Misalnya, seseorang awalnya hanya berbohong untuk menghindari masalah kecil.



Kemudian ia mulai memanipulasi orang lain demi mendapatkan keuntungan.



Setelah itu, ia semakin terbiasa mengabaikan perasaan orang yang dirugikan karena merasa bahwa tindakannya tidak pernah membawa konsekuensi serius bagi dirinya.



Pada akhirnya, batas moral yang dahulu dianggap tidak boleh dilanggar mulai kehilangan maknanya.



Proses ini juga dapat berkaitan dengan habituasi, yaitu berkurangnya respons terhadap rangsangan yang berulang.



Dalam konteks sosial, seseorang yang terus-menerus terpapar kekerasan atau penghinaan dapat menjadi semakin terbiasa melihat perilaku tersebut.



Bukan berarti ia selalu kehilangan seluruh kemampuan untuk merasakan empati, tetapi paparan berulang dapat mengubah respons dan persepsinya terhadap sesuatu yang sebelumnya dianggap mengejutkan.



Ada pula konsep foot-in-the-door phenomenon, yaitu kecenderungan seseorang lebih mudah menyetujui permintaan yang lebih besar setelah sebelumnya menyetujui permintaan kecil yang searah.



Dalam konteks perilaku tidak etis, langkah-langkah kecil dapat menjadi pintu masuk menuju pelanggaran yang lebih besar.



Inilah mengapa tindakan yang awalnya dianggap tidak terlalu serius terkadang dapat berkembang menjadi perilaku yang jauh lebih merusak.



Ketika seseorang tidak pernah mengevaluasi tindakannya, tidak menerima kritik, dan selalu membenarkan kesalahannya, ia bisa semakin jauh dari batas moral yang sehat.



Pelajaran pentingnya: Kejahatan besar terkadang didahului oleh kebiasaan kecil yang dibiarkan terus berkembang. Karena itu, penting untuk tidak menormalisasi kebohongan, manipulasi, penghinaan, dan tindakan yang merugikan orang lain.



Kesimpulan: Manusia Biasa Tidak Selalu Berperilaku Manusiawi



Tujuh alasan di atas menunjukkan bahwa perilaku mengerikan manusia tidak selalu muncul dari satu penyebab sederhana.



Pengaruh kelompok, pembenaran diri, kekuasaan, emosi ekstrem, kurangnya empati, pengalaman masa lalu, dan pergeseran batas moral dapat saling berinteraksi dalam membentuk perilaku seseorang.



Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa penampilan luar seseorang tidak selalu mencerminkan seluruh proses psikologis yang terjadi di dalam dirinya.



Orang yang terlihat ramah belum tentu selalu memiliki perilaku yang baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki masa lalu sulit juga tidak otomatis akan menjadi pribadi yang berbahaya.



Psikologi mengajarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang kompleks. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, lingkungan, kondisi sosial, serta keputusan yang diambilnya.



Namun, memahami penyebab suatu tindakan bukan berarti membenarkan tindakan tersebut.



Seseorang tetap bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya, terutama ketika tindakannya menyebabkan penderitaan bagi orang lain.



Mungkin pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa kemampuan membedakan benar dan salah saja tidak cukup. Manusia juga membutuhkan keberanian untuk mempertahankan nilai moral ketika berada di bawah tekanan, kemampuan mengendalikan emosi ketika terluka, dan kesadaran untuk tidak memperlakukan orang lain sebagai sesuatu yang tidak berharga.



