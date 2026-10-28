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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.20 WIB

Pendiam tapi Penuh Potensi, 7 Kekuatan Introvert yang Bisa Membuat Orang Lain Kagum

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kepribadian introvert dan ekstrovert kerap dibedakan berdasarkan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Orang ekstrovert biasanya dianggap lebih mudah bersosialisasi dan nyaman berada di tengah keramaian, sedangkan introvert sering dicap pendiam, pemalu, atau kurang percaya diri.

Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kepribadian seseorang. Introvert bukan berarti tidak pandai bergaul atau kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka hanya cenderung membutuhkan waktu untuk memproses pengalaman dan bisa merasa lebih nyaman dalam suasana yang tenang.

Di balik sikap yang tidak banyak bicara, orang introvert juga memiliki sejumlah potensi yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Mulai dari kemampuan menyimak dengan baik hingga kecenderungan untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kekuatan introvert yang kerap luput dari perhatian orang lain, khususnya ketika kepribadian ekstrovert lebih sering mendapat sorotan. Berikut ulasannya.

1. Mampu Memikirkan Sesuatu secara Mendalam

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan introvert adalah kecenderungan untuk merenungkan suatu persoalan sebelum menentukan sikap. Mereka biasanya memberikan waktu bagi diri sendiri untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan memahami situasi yang sedang dihadapi.

Kebiasaan ini dapat membantu ketika seseorang harus mengambil keputusan penting. Alih-alih langsung bertindak, mereka cenderung menimbang manfaat, risiko, serta konsekuensi dari pilihan yang tersedia.

Kemampuan berpikir mendalam tentu tidak hanya dimiliki introvert. Namun, bagi sebagian orang dengan kepribadian ini, refleksi pribadi menjadi cara yang nyaman untuk mengolah informasi dan memperoleh sudut pandang yang lebih luas.

2. Menjadi Pendengar yang Baik

Tidak semua orang mampu mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan tanggapan. Sebagian introvert justru merasa nyaman ketika mendapat kesempatan untuk menyimak cerita orang lain dan memahami maksud di balik perkataannya.

Mereka cenderung memberikan perhatian pada percakapan, kemudian menyusun respons setelah memahami informasi yang disampaikan. Sikap tersebut dapat membuat lawan bicara merasa dihargai dan lebih leluasa mengungkapkan perasaannya.

Dalam pertemanan maupun lingkungan kerja, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan yang berharga. Meski demikian, kemampuan ini tetap perlu dilatih dan tidak otomatis dimiliki oleh setiap orang introvert.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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