Cara Memahami Pasangan Introvert agar Hubungan Lebih Nyaman, Ini 13 Hal yang Bisa Memicu Konflik

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Seorang introvert mungkin cenderung lebih pendiam. Mereka mengambil waktu yang tenang untuk berpikir dan membuat keputusan.
Terkadang, mereka tidak selalu mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata yang lantang.
Hal ini terkadang membuat anda bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam hubungan.
Perbedaan kepribadian memang bisa saling melengkapi. Namun, perbedaan tersebut juga dapat memicu konflik saat kedua belah pihak belum memahami cara masing-masing dalam memandang kehidupan dan mengekspresikan perasaan.
Perbedaan perlu dihargai, bukan berusaha diubah. Seperti saat anda menjalani hubungan dengan pasangan introvert.
Hubungan asmara dapat berjalan lebih harmonis saat anda melakukan penyesuaian dalam memahami kebutuhan pasangan.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (22/10) berikut cara memahami pasangan introvert supaya hubungan anda semakin harmonis.
Hindari membuat rencana mendadak
Sebagian introvert merasa undangan yang mendadak membuat mereka merasa kewalahan. Seorang introvert perlu menyiapkan mental untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang belum pernah mereka alam.
Oleh karena itu, berikan informasi dan ajak mereka jauh-jauh hari. Waktu persiapan yang cukup, membuat pasangan introvert dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.
Jangan memaksa pasangan ikut acara ramai
Jangan ajak pasangan anda ke lingkungan yang hampir seluruhnya belum mereka kenal. Saat pasangan tidak mengenal banyak orang, energi mereka bisa terkuras dan memicu rasa kesal. Situasi ini bisa anda antisipasi dengan memperkenalkan pasangan secara lebih mendalam pada satu atau dua orang.
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Jawa Pos
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