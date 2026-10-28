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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.37 WIB

8 Perilaku Seseorang yang Hanya Memanfaatkan Anda, Salah Satunya Melupakan Hal Penting

Ilustrasi sepasang kekasih. (Pexels) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Pexels)

JawaPos.com - Orang yang benar-benar menyukai anda biasanya ingin mengetahui lebih banyak soal anda.

Ketertarikan yang tulus akan bertahan, bukannya menghilang. Jika hal tersebut terus terjadi berulang-ulang, anda mungkin merasa kebahagiaan anda tidak pernah lagi diprioritaskan.

Terkadang, manipulasi tersembunyi di balik sikap baik sehingga sulit dibedakan dari cinta yang tulus. 

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut tanda-tanda bahwa seseorang lebih tertarik pada apa yang bisa anda berikan pada mereka, daripada rasa cinta yang tulus terhadap anda. 

Sikap waspada harus anda lakukan disaat anda merasa bahwa pujian yang diberikan, terkesan seperti kunci menuju hal yang sebenarnya ingin mereka manfaatkan dari anda. Terkadang manipulasi hadir dalam bentuk sanjungan yang menyimpan maksud tertentu, seolah-olah sebagai kebaikan dan disampaikan pada waktu yang tepat. 

Dalam situasi ini, anda mungkin hanya menjadi tempat mereka bercerita, bukan pihak yang terlibat secara setara. Peran anda seolah hanya mendengarkan dan memberikan ketenangan. Sementara itu, hubungan yang sehat memiliki pertukaran percakapan yang alami. Kedua pihak saling bertanya dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupan masing-masing.

Orang yang benar-benar peduli terhadap kebahagiaan anda biasanya ingin mengetahui lebih banyak, bukan justru mengakhiri pembicaraan. Mereka akan bertanya bagaimana perasaan anda, apa rencana selanjutnya, atau bagaimana anda merayakan pencapaian tersebut. 

Ingatan yang selektif seperti ini belum tentu terjadi tanpa alasan. Otak manusia cenderung menyimpan informasi yang dianggap penting. Bagi orang tersebut, kepentingan anda lebih banyak diukur berdasarkan manfaat, daripada nilai emosional. Perbedaan semacam itu, dapat menjadi petunjuk tentang hal-hal yang sebenarnya mereka prioritaskan.

Editor: Novia Tri Astuti
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