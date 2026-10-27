Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.13 WIB

11 Hal yang Pasti Akan Dipelajari Seseorang saat Bertumbuh Menjadi Pasangan yang Baik

Ilustrasi pasangan (magnific) - Image

Ilustrasi pasangan (magnific)

JawaPos.com - Menjadi pasangan yang baik bukan sekadar tentang memberikan perhatian, mengucapkan kata-kata romantis, atau selalu berusaha membuat orang yang dicintai merasa bahagia. 

Dalam hubungan yang sehat, seseorang perlu terus belajar memahami perasaan, menghargai perbedaan, mengelola emosi, serta membangun komunikasi yang terbuka. 

Proses tersebut tidak terjadi dalam semalam, melainkan berkembang seiring pengalaman dan kedewasaan dalam menjalani hubungan.

Ketika seseorang bertumbuh menjadi pasangan yang lebih baik, ia mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang memahami kebutuhan satu sama lain. 

Ia belajar bahwa perbedaan pendapat tidak selalu menjadi ancaman, meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, dan mempertahankan hubungan tidak berarti harus mengorbankan jati diri sendiri.

Pertumbuhan emosional juga membantu seseorang membedakan antara mencintai dan mengendalikan, antara memberikan perhatian dan membatasi kebebasan, serta antara berkompromi dan mengabaikan kebutuhan pribadi. 

Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang lebih dewasa, stabil, dan saling menghargai.

Lantas, apa saja hal yang akan dipelajari seseorang ketika bertumbuh menjadi pasangan yang baik? 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Hal Ini Tidak Akan Dipedulikan Lagi oleh Seseorang yang Semakin Dewasa Secara Emosional - Image
Lifestyle

6 Hal Ini Tidak Akan Dipedulikan Lagi oleh Seseorang yang Semakin Dewasa Secara Emosional

Rabu, 9 September 2026 | 03.35 WIB

7 Frasa Halus yang Digunakan Seseorang Saat Merasa Terancam dengan Posisi Anda - Image
Lifestyle

7 Frasa Halus yang Digunakan Seseorang Saat Merasa Terancam dengan Posisi Anda

Rabu, 9 September 2026 | 03.30 WIB

5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.52 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore