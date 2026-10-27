11 Hal yang Pasti Akan Dipelajari Seseorang saat Bertumbuh Menjadi Pasangan yang Baik

Ilustrasi pasangan (magnific)
JawaPos.com - Menjadi pasangan yang baik bukan sekadar tentang memberikan perhatian, mengucapkan kata-kata romantis, atau selalu berusaha membuat orang yang dicintai merasa bahagia.
Dalam hubungan yang sehat, seseorang perlu terus belajar memahami perasaan, menghargai perbedaan, mengelola emosi, serta membangun komunikasi yang terbuka.
Proses tersebut tidak terjadi dalam semalam, melainkan berkembang seiring pengalaman dan kedewasaan dalam menjalani hubungan.
Ketika seseorang bertumbuh menjadi pasangan yang lebih baik, ia mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang memahami kebutuhan satu sama lain.
Ia belajar bahwa perbedaan pendapat tidak selalu menjadi ancaman, meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, dan mempertahankan hubungan tidak berarti harus mengorbankan jati diri sendiri.
Pertumbuhan emosional juga membantu seseorang membedakan antara mencintai dan mengendalikan, antara memberikan perhatian dan membatasi kebebasan, serta antara berkompromi dan mengabaikan kebutuhan pribadi.
Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang lebih dewasa, stabil, dan saling menghargai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022