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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.57 WIB

8 Kebiasaan Langka yang Membuat Seseorang Jadi Pribadi Hebat Sepanjang Masa, Sosoknya Luar Biasa

Ilustrasi orang hebat (magnific) - Image

Ilustrasi orang hebat (magnific)

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang baik dan hebat tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan, kekayaan, jabatan tinggi, atau pencapaian yang membuat seseorang dikenal banyak orang. 

Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang mampu meninggalkan kesan mendalam melalui sikap sederhana, cara memperlakukan sesama, dan kebiasaan yang mungkin jarang disadari oleh kebanyakan orang.

Sosok seperti ini biasanya tidak harus berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. 

Kehadirannya membuat orang lain merasa diterima, dihargai, dan nyaman menjadi diri sendiri. 

Mereka juga mampu menunjukkan kepedulian tanpa mengharapkan imbalan, menjaga integritas ketika tidak ada yang mengawasi, serta menghadapi kehidupan dengan perspektif yang lebih positif.

Menariknya, kebiasaan yang membuat seseorang menjadi pribadi luar biasa bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki sejak lahir. 

Banyak di antaranya dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan yang konsisten. 

Mulai dari memberikan perhatian penuh kepada orang lain hingga berani menyampaikan perasaan secara jujur, perubahan kecil dapat membantu seseorang membangun karakter yang lebih kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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