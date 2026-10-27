7 Tanda Halus Seseorang yang Tampak Baik-Baik Saja Tapi Sebenarnya Merasa Kesepian di Dalam Hatinya

Ilustrasi, orang yang tampak baik-baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian. Magnific/ magnific.



JawaPos.com - Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang merasa kesepian, sulit mencari teman atau tidak benar-benar terhubung dengan orang lain misalnya.



Tapi, anehnya kesepian tidak selalu tampak sebagai kesedihan atau pengucilan.



Beberapa justru terlihat baik-baik saja, bahkan menjadi sosok yang selalu memberikan nasihat terbaik untuk orang lain.



Namun, tetap saja, orang yang tampak baik-baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian di dalam hatinya akan menunjukkan tujuh tanda ini meski terasa sangat halus seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (27/10).



1. Selalu Mengatakan bahwa Dirinya Baik-Baik Saja



Ada dua kemungkinan orang yang selalu mengatakan dirinya baik-baik saja.



Mereka memang benar-benar baik-baik saja dan tidak ada masalah apa pun, kedua, tidak berani mengungkapkan perasaan kesepiannya supaya tidak dipandang negatif oleh orang lain.



Kebanyakan orang enggan mengakui bahwa dirinya kesepian, karena stigma yang beredar 'orang yang kesepian dianggap bermasalah' sehingga jauh lebih muda untuk mengatakan 'baik-baik saja' dan tidak membahasnya lebih jauh.



2. Menjaga Interaksi Tetap di Permukaan



Lihatlah lebih dalam, bisa jadi seseorang yang tidak ingin melakukan percakapan mendalam dengan orang lain sebenarnya sedang merasa kesepian di dalam hatinya.



Mereka ingin menjalin hubungan, tapi tidak ingin rasa kesepiannya terlihat.



Oleh sebab itu, mereka cenderung memberi tanggapan singkat dan mengalihkan pembicaraan kepada lawan bicara.



3. Menghilang dari Orang-Orang Terkasih



Orang yang merasa kesepian meski terlihat baik-baik saja cenderung jarang menghubungi orang lain atau sering meninggalkan acara sosial tanpa berpamitan terlebih dahulu.



Bukan bermaksud jahat atau kasar, hanya saja perasaan mereka mengatakan bahwa kehadirannya tidak diinginkan dan menjadi beban bagi orang lain.



Mereka meyakini tak ada seorang pun peduli bahkan tidak menyadari jika mereka tidak membalas pesan atau pergi dari suatu acara.



4. Melakukan Segala Sesuatu Sendirian



Wajar rasanya jika seseorang melakukan berbagai hal sendiri, karena beberapa orang memang lebih menikmati waktu sendiri dan lebih suka menyelesaikan urusan tanpa ditemani orang lain.



Tapi, lain hal dengan orang yang merasa kesepian, alasan mereka melakukan segala sesuatunya sendiri karena tidak ingin membebani orang lain.



Mereka merasa dirinya sebagai beban bagi teman atau keluarga dan meyakini bahwa dirinya tidak banyak berkontribusi dalam hubungan, akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan dan orang-orang terkasih.



5. Selalu Menjadi Pendengar atau Sosok yang Mencari Solusi



Jika Anda memiliki seseorang yang selalu bisa Anda tuju dan andalkan saat memiliki masalah, bisa jadi orang tersebut sebenarnya sedang menghadapi pergulatan dengan dirinya sendiri, dengan rasa kesepian misalnya.



Lalu, mereka bertindak demikian hanya untuk mengalihkan perhatian dari masalahnya sendiri.



6. Pola Tidur yang Tidak Biasa



Sesekali wajar jika seseorang mengalami gangguan tidur.



Tapi, penelitian mengungkapkan, orang dengan tingkat kesepian tinggi cenderung terbangun beberapa kali sepanjang malam.



Mereka juga merasa gelisah saat hendak tidur atau memiliki kualitas tidur yang buruk.



7. Keterikatan Berlebihan pada Nostalgia



Seseorang yang tampak baik baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian di dalam hati tanpa sadar terus-menerus mengenang masa lalu, seperti menonton tayangan yang sama berulang kali.



Inilah cara mereka menenangkan diri dan melupakan rasa kesepian sementara waktu dan kembali terhubung.***