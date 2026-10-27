Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Endah Primasari Utami
Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.01 WIB

7 Tanda Halus Seseorang yang Tampak Baik-Baik Saja Tapi Sebenarnya Merasa Kesepian di Dalam Hatinya

Ilustrasi, orang yang tampak baik-baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian. Magnific/ magnific.


JawaPos.com - Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang merasa kesepian, sulit mencari teman atau tidak benar-benar terhubung dengan orang lain misalnya.

Tapi, anehnya kesepian tidak selalu tampak sebagai kesedihan atau pengucilan.

Beberapa justru terlihat baik-baik saja, bahkan menjadi sosok yang selalu memberikan nasihat terbaik untuk orang lain.

Namun, tetap saja, orang yang tampak baik-baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian di dalam hatinya akan menunjukkan tujuh tanda ini meski terasa sangat halus seperti yang dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (27/10).

1. Selalu Mengatakan bahwa Dirinya Baik-Baik Saja

Ada dua kemungkinan orang yang selalu mengatakan dirinya baik-baik saja.

Mereka memang benar-benar baik-baik saja dan tidak ada masalah apa pun, kedua, tidak berani mengungkapkan perasaan kesepiannya supaya tidak dipandang negatif oleh orang lain.

Kebanyakan orang enggan mengakui bahwa dirinya kesepian, karena stigma yang beredar 'orang yang kesepian dianggap bermasalah' sehingga jauh lebih muda untuk mengatakan 'baik-baik saja' dan tidak membahasnya lebih jauh.

2. Menjaga Interaksi Tetap di Permukaan

Lihatlah lebih dalam, bisa jadi seseorang yang tidak ingin melakukan percakapan mendalam dengan orang lain sebenarnya sedang merasa kesepian di dalam hatinya.

Mereka ingin menjalin hubungan, tapi tidak ingin rasa kesepiannya terlihat.

Oleh sebab itu, mereka cenderung memberi tanggapan singkat dan mengalihkan pembicaraan kepada lawan bicara.

3. Menghilang dari Orang-Orang Terkasih

Orang yang merasa kesepian meski terlihat baik-baik saja cenderung jarang menghubungi orang lain atau sering meninggalkan acara sosial tanpa berpamitan terlebih dahulu.

Bukan bermaksud jahat atau kasar, hanya saja perasaan mereka mengatakan bahwa kehadirannya tidak diinginkan dan menjadi beban bagi orang lain.

Mereka meyakini tak ada seorang pun peduli bahkan tidak menyadari jika mereka tidak membalas pesan atau pergi dari suatu acara.

4. Melakukan Segala Sesuatu Sendirian

Wajar rasanya jika seseorang melakukan berbagai hal sendiri, karena beberapa orang memang lebih menikmati waktu sendiri dan lebih suka menyelesaikan urusan tanpa ditemani orang lain.

Tapi, lain hal dengan orang yang merasa kesepian, alasan mereka melakukan segala sesuatunya sendiri karena tidak ingin membebani orang lain.

Mereka merasa dirinya sebagai beban bagi teman atau keluarga dan meyakini bahwa dirinya tidak banyak berkontribusi dalam hubungan, akhirnya mereka menarik diri dari lingkungan dan orang-orang terkasih.

5. Selalu Menjadi Pendengar atau Sosok yang Mencari Solusi

Jika Anda memiliki seseorang yang selalu bisa Anda tuju dan andalkan saat memiliki masalah, bisa jadi orang tersebut sebenarnya sedang menghadapi pergulatan dengan dirinya sendiri, dengan rasa kesepian misalnya.

Lalu, mereka bertindak demikian hanya untuk mengalihkan perhatian dari masalahnya sendiri.

6. Pola Tidur yang Tidak Biasa

Sesekali wajar jika seseorang mengalami gangguan tidur.

Tapi, penelitian mengungkapkan, orang dengan tingkat kesepian tinggi cenderung terbangun beberapa kali sepanjang malam.

Mereka juga merasa gelisah saat hendak tidur atau memiliki kualitas tidur yang buruk.

7. Keterikatan Berlebihan pada Nostalgia

Seseorang yang tampak baik baik saja tapi sebenarnya merasa kesepian di dalam hati tanpa sadar terus-menerus mengenang masa lalu, seperti menonton tayangan yang sama berulang kali.

Inilah cara mereka menenangkan diri dan melupakan rasa kesepian sementara waktu dan kembali terhubung.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Tanda Pikiran Kamu Terjebak dalam Perenungan Berlebihan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

5 Tanda Pikiran Kamu Terjebak dalam Perenungan Berlebihan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.31 WIB

Jangan Sampai Terkecoh, Kenali 6 Tanda Orang yang Manipulatif - Image
Lifestyle

Jangan Sampai Terkecoh, Kenali 6 Tanda Orang yang Manipulatif

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.14 WIB

Jika Memiliki 5 Tanda Ini, Kamu Mungkin Orang yang Bijaksana Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Memiliki 5 Tanda Ini, Kamu Mungkin Orang yang Bijaksana Menurut Psikologi

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore