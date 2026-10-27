6 Cara Membina Anak Yang Pendiam Dan Introver Agar Potensinya Berkembang Maksimal

JawaPos.com - Anak yang pendiam sering kali dianggap pemalu, kurang percaya diri, atau sulit bergaul.

Padahal, tidak semua anak yang lebih banyak diam mengalami kesulitan dalam bersosialisasi.

Sebagian anak memang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman sebelum berbicara dan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam proses tumbuh kembang, anak dengan kepribadian introver mungkin lebih menyukai aktivitas mandiri, percakapan dalam kelompok kecil, atau suasana yang tenang.

Karakter tersebut bukan kekurangan yang harus dihilangkan, melainkan bagian dari perbedaan temperamen setiap anak.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Selasa (27/10), orang tua dapat membantu anak yang pendiam berkembang melalui pendekatan yang memahami kebutuhan dan karakter mereka.

Tujuannya bukan mengubah anak menjadi pribadi yang selalu aktif, tetapi mendukungnya agar percaya diri dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.