5 Cara Introver Mengatasi Kecemasan Sosial Yang Bisa Dipelajari Ekstrover

Introver mengatasi kecemasan sosial. (Pexels)
JawaPos.com - Berada di tengah banyak orang, memulai percakapan, atau berbicara di depan umum bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang.
Bagi mereka yang mengalami kecemasan sosial, situasi sederhana seperti menghadiri acara kantor atau bertemu kenalan baru bahkan dapat memicu kekhawatiran berlebihan.
Orang dengan kepribadian introver sering dianggap lebih rentan mengalami kecemasan sosial karena cenderung menyukai suasana tenang.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Selasa (27/10), membagikan sejumlah cara untuk menghadapi kecemasan ketika berinteraksi dari seorang introver.
Berikut cara introver mengatasi kecemasan sosial yang dapat dipelajari orang ekstrovert yang ingin lebih nyaman menghadapi situasi sosial.
1. Kenali penyebab kecemasan
Langkah pertama adalah memahami situasi yang memicu rasa gugup. Apakah karena takut salah bicara, khawatir dianggap membosankan, atau merasa harus selalu memberikan kesan sempurna pada lingkungan.
Cobalah mencatat situasi yang membuat Anda tidak nyaman beserta pikiran yang muncul.
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Jawa Pos
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