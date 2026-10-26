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Cicilia Margarettha
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.43 WIB

7 Hal tentang Ekstrover yang Sering Disalahpahami Orang Lain

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Seorang ekstrovert yang sering disalahpahami / Foto: Pexels.com

JawaPos.com - Orang ekstrover sering dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan senang menjadi pusat perhatian.  

Mereka juga kerap dianggap selalu percaya diri, gemar berpesta, serta tidak pernah kehabisan energi saat berada di tengah keramaian.

Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Kepribadian ekstrover tidak berarti seseorang harus selalu ingin bersosialisasi atau merasa bahagia setiap saat.

Setiap orang memiliki kebutuhan emosional, batasan, dan cara berinteraksi yang berbeda.

Dalam psikologi, ekstrover merupakan salah satu dimensi kepribadian yang berkaitan dengan kecenderungan bersosialisasi dan merespons interaksi sosial.  

Meski demikian, tingkat ekstrover setiap individu berbeda sehingga tidak semua orang menunjukkan perilaku yang sama.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), menyebutkan sejumlah hal tentang ekstrover yang sering disalahpahami orang lain.

Memahami sisi ekstrover dapat membantu menghindari penilaian berdasarkan stereotip semata.

1. Ekstrover juga suka menghabiskan waktu sendiri

Editor: Setyo Adi Nugroho
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