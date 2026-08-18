Tak Selalu Menghindar, Studi Ungkap Mengapa Orang dengan Kecemasan Sosial Justru Mudah Meledak

JawaPos.com - Kecemasan sosial atau social anxiety selama ini identik dengan sikap menghindar. Seseorang yang takut dinilai orang lain biasanya dianggap lebih memilih diam, menjauh dari keramaian, atau menghindari situasi yang berpotensi membuatnya malu.



Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa gambaran tersebut tidak selalu berlaku. Pada sebagian orang, kecemasan terhadap penilaian sosial justru dapat berjalan beriringan dengan perilaku agresif.



Ketika merasa ditolak, dipermalukan, atau terancam secara sosial, mereka tidak selalu memilih mundur. Dalam kondisi tertentu, respons yang muncul justru dapat berupa kemarahan, sikap defensif, hingga tindakan agresif.



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Dilansir dari PsyPost, Selasa (18/8), penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Aggressive Behavior tersebut dilakukan Reyihangu Tuerxun, Yanan Li, dan Lixia Cui dari Capital Normal University, Beijing. Mereka menganalisis data 872 mahasiswa di Tiongkok untuk melihat hubungan antara kecemasan sosial, narsisme rentan, dan agresi.



1. Mengapa kecemasan sosial bisa berujung pada kemarahan?

Kecemasan sosial pada dasarnya berkaitan dengan ketakutan terus-menerus akan penilaian negatif dalam situasi sosial. Karena itu, respons yang umum diperkirakan adalah menghindari kerumunan, menekan ekspresi, atau menarik diri dari situasi yang dianggap mengancam.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan sosial tidak otomatis berarti seseorang akan selalu pasif. Pada individu yang juga memiliki tingkat narsisme rentan dan self-centeredness (kecenderungan berpusat pada diri sendiri) tinggi, pengalaman sosial yang tidak menyenangkan dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap harga diri.

Akibatnya, respons yang semula diperkirakan berupa flight atau melarikan diri dapat berubah menjadi fight, yakni melawan atau menyerang.