5 Alasan Pasangan Introver dan Ekstrover Menjadi Orang Tua Terbaik

Pasangan introvert dan ekstrovert dalam mengasuh anak / Foto: Pexels.com JawaPos.com – Pasangan dengan kepribadaian introver dan ekstrover sering memiliki kebiasaan yang berbeda.

Salah satunya mungkin lebih senang menghabiskan waktu di rumah, sementara yang lain menikmati kegiatan bersama banyak orang.

Perbedaan ini terkadang memicu perdebatan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan ketika keduanya membesarkan anak bersama.

Dalam pengasuhan, anak membutuhkan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekaligus ruang untuk mengenali perasaan dan minatnya sendiri.

Orang tua dengan karakter berbeda dapat menawarkan pengalaman yang beragam selama mampu bekerja sama dan saling menghormati.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), pasangan dengan kepribadian introver dan ekstrover memiliki sejumlah potensi positif dalam membesarkan anak.

1. Anak mendapatkan pengalaman yang lebih beragam