5 Cara Menenangkan Diri bagi Introvert yang Harus Sering Bersosialisasi

JawaPos.com - Bagi orang yang memiliki berkepribadian Introvert, seringnya bersosialisasi berisiko mengalami kelelahan fisik dan mental karena energi mudah terkuras. Di sisi lain, pekerjaan seringkali menuntut lebih. Untuk menangani hambatan itu, ada beberapa tips untuk mengatasinya.
Meski menikmati kebersamaan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, orang introvert tetap membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan pikiran dan memulihkan energi.
Kondisi tersebut dapat membuat introvert merasa cemas, tidak nyaman, hingga kewalahan menghadapi lingkungan yang ramai. Karena itu, penting bagi mereka untuk mengenali batas energi dan menemukan cara menenangkan diri agar aktivitas sosial tidak menjadi beban.
Dikutip dari Introvert, Dear, Selasa (27/10), berikut lima cara yang dapat dilakukan introvert untuk meredakan stres dan mengembalikan ketenangan diri.
1. Melakukan Aktivitas Fisik untuk Melepaskan Ketegangan
Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau bermeditasi bisa membantu introvert meredakan kecemasan akibat terlalu banyak berinteraksi. Aktivitas fisik ringan juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang terasa penuh.
Menghirup udara segar dan menikmati sinar matahari bisa menjadi pilihan untuk menenangkan diri sejenak. Yoga dan peregangan juga membantu melepaskan ketegangan tubuh, terutama di bagian bahu yang kerap terasa kaku ketika seseorang mengalami stres.
2. Bercerita kepada Orang yang Dipercaya
Introvert yang merasa kewalahan dapat mencoba membicarakan perasaannya dengan seseorang yang memahami kondisinya. Dukungan dari orang terdekat dapat membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang berbeda sekaligus membuat perasaan lebih tenang.
Jika tidak ada orang yang bisa diajak bicara secara langsung, mengirim pesan kepada teman dekat juga bisa menjadi pilihan. Dengan bercerita kepada orang yang tepat, introvert dapat memperoleh dukungan emosional tanpa khawatir perasaannya dianggap berlebihan.
3. Melakukan Kegiatan yang Menyenangkan
Mengalihkan perhatian ke kegiatan yang disukai dapat membantu introvert memulihkan energi setelah terlalu lama berada di tengah keramaian. Membaca buku, bermain gim yang menenangkan, atau melakukan hobi kreatif bisa menjadi cara untuk mengurangi rangsangan dari lingkungan sekitar.
Menciptakan ruang pribadi yang nyaman juga dapat membantu. Misalnya, beristirahat di kamar dengan suasana tenang dan pencahayaan redup agar pikiran lebih rileks.
Jika sedang berkumpul bersama orang lain, memilih aktivitas yang tidak menuntut banyak percakapan, seperti melukis atau mengerjakan proyek secara mandiri, bisa menjadi alternatif.
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