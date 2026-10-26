Para Introvert Paling Bahagia Menghindari 4 Hal Kecil Ini

Ilustrasi seorang introvert yang menikmati waktu sendiri / foto: Pexels.com JawaPos.com – Menyukai waktu sendirian, membaca buku, atau sesekali membatalkan acara kumpul-kumpul bukan berarti ada yang salah dengan diri Anda.

Hal tersebut bisa menjadi bagian dari kepribadian introvert, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa lebih nyaman saat memiliki waktu sendiri atau berada dalam lingkungan yang tidak terlalu ramai.

Meski begitu, menjadi introvert bukan berarti harus selalu menjauh dari orang lain atau menghindari semua situasi yang membuat tidak nyaman.

Orang introvert tetap membutuhkan hubungan sosial, pengalaman baru, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), menyebutkan empat hal kecil yang berusaha dihindari para introvert agar dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia.

Berikut empat hal kecil yang berusaha dihindari orang dengan kepribadian introvert agar dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia.

1. Memikirkan hal yang sama berulang kali

Orang dengan kepribadian introvert sering menikmati waktu untuk berpikir, merenung, dan membayangkan berbagai kemungkinan.