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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 05.22 WIB

Pekan Penuh Keberuntungan, 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki dan Kabar Bahagia

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keberuntungan menjadi salah satu hal yang selalu dinantikan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Mulai dari kelancaran pekerjaan, kondisi keuangan yang membaik, hingga hubungan asmara yang semakin harmonis.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada periode ketika seseorang diprediksi memperoleh lebih banyak kesempatan, mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, atau mengalami perkembangan positif dalam kehidupannya.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki peruntungan cukup istimewa sepanjang pekan ini. Masing-masing diperkirakan mendapatkan peluang menarik dalam urusan percintaan, keuangan, maupun pekerjaan. Bahkan, beberapa hari tertentu disebut membawa energi keberuntungan lebih kuat bagi mereka.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi menikmati pekan penuh hoki? Berikut lima di antaranya.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus diperkirakan menjalani pekan yang menyenangkan dengan berbagai peluang positif. Perpaduan antara kreativitas, keberanian, dan keberuntungan membuat mereka lebih mudah menemukan jalan untuk mencapai keinginan.

Dalam urusan percintaan maupun finansial, ada kemungkinan muncul perkembangan yang menggembirakan. Kamis dan Jumat menjadi dua hari yang dianggap cukup menguntungkan bagi shio ini.

Selain peluang mendapatkan keuntungan tambahan, mereka juga berpotensi menerima kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Hal sederhana yang datang secara tidak terduga bisa menjadi alasan untuk kembali bersemangat.

2. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu pemilik peruntungan terbaik sepanjang minggu. Karisma dan kepercayaan diri yang dimiliki membuat mereka lebih mudah menarik perhatian serta memperoleh kepercayaan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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