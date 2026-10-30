7 Alasan Tak Terduga Mengapa Orang yang Religius Merasa Lebih Bahagia Menurut Psikologi

seseorang yang lebih bahagia / foto: Magnific/Fotokita

JawaPos.com - Mengapa sebagian orang yang religius tampak lebih tenang menghadapi masalah, lebih mudah bersyukur, dan mampu menemukan harapan di tengah kesulitan hidup? Menurut psikologi, jawabannya tidak selalu sesederhana keyakinan kepada Tuhan. Ada sejumlah mekanisme psikologis yang dapat membantu menjelaskan hubungan antara religiositas dan kebahagiaan, mulai dari perasaan memiliki tujuan hidup hingga dukungan sosial yang kuat.

Bagi sebagian orang, agama bukan sekadar seperangkat aturan, ritual, atau kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Agama juga menjadi cara untuk memahami pengalaman hidup, mengelola emosi, menghadapi kehilangan, serta membangun hubungan dengan orang lain.



Ketika seseorang berdoa, beribadah, membaca kitab suci, atau berkumpul dengan komunitas keagamaan, ia mungkin memperoleh sesuatu yang lebih luas daripada pengalaman spiritual itu sendiri. Ia bisa merasakan ketenangan, keteraturan, dukungan emosional, dan keyakinan bahwa hidupnya memiliki makna.



Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa religiositas dan kesejahteraan subjektif memiliki hubungan positif dalam berbagai konteks, meskipun kekuatan hubungan tersebut berbeda-beda. Artinya, orang yang religius tidak otomatis lebih bahagia daripada orang yang tidak religius. Kondisi ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, kepribadian, budaya, dan cara seseorang menjalani agamanya juga berperan penting.



Lantas, apa saja alasan tak terduga yang membuat sebagian orang religius merasa lebih bahagia?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh penjelasan menarik dari sudut pandang psikologi.



1. Mereka Tidak Merasa Harus Mengendalikan Segala Sesuatu dalam Hidup



Salah satu sumber kecemasan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kemampuannya.



Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, mencemaskan kesehatan keluarga, atau membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran terus berusaha menemukan kepastian, padahal kehidupan tidak pernah menawarkan jaminan yang sempurna.



Di sinilah keyakinan religius dapat memainkan peran psikologis yang menarik.



Bagi orang yang memiliki kepercayaan spiritual, gagasan bahwa tidak semua hal harus dikendalikan sendiri dapat menjadi sumber ketenangan. Mereka mungkin percaya bahwa ada kehendak Tuhan, rencana yang lebih besar, atau makna yang belum sepenuhnya mereka pahami.



Keyakinan semacam ini dapat membantu mengurangi tekanan untuk selalu menemukan jawaban atas setiap persoalan.



Hubungannya dengan psikologi penerimaan



Dalam psikologi, kemampuan menerima kenyataan yang tidak dapat diubah merupakan bagian penting dari regulasi emosi dan ketahanan psikologis.



Penerimaan bukan berarti menyerah terhadap kehidupan. Sebaliknya, penerimaan berarti mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, sambil tetap melakukan tindakan yang berada dalam jangkauan diri sendiri.



Misalnya, seseorang kehilangan pekerjaan. Ia tentu tidak dapat mengubah keputusan perusahaan yang sudah terjadi. Namun, ia masih bisa memperbarui keterampilan, mencari peluang baru, memperbaiki strategi keuangan, dan meminta bantuan orang lain.



Orang yang religius mungkin menggabungkan tindakan praktis tersebut dengan doa dan keyakinan bahwa kesulitan yang sedang dialami tidak harus menjadi akhir dari segalanya.



Dengan demikian, ia memiliki dua pegangan sekaligus: berusaha melakukan yang terbaik dan menerima bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.



Dalam pendekatan coping religius, penyerahan diri kepada Tuhan dapat membantu sebagian orang menghadapi stres. Akan tetapi, dampaknya bergantung pada bagaimana penyerahan diri itu dipahami. Jika mendorong penerimaan dan tindakan yang sehat, hasilnya bisa positif. Jika membuat seseorang pasif dan menghindari tanggung jawab, dampaknya justru dapat merugikan.



Mengapa hal ini dapat meningkatkan kebahagiaan?



Ketika seseorang tidak lagi merasa harus mengendalikan semua hal, energi mentalnya dapat digunakan untuk menghadapi persoalan yang benar-benar bisa diselesaikan.



Ia tidak harus menghabiskan seluruh waktunya untuk melawan ketidakpastian.



Bukan berarti orang religius tidak pernah merasa takut atau cemas. Mereka tetap bisa mengalaminya. Namun, keyakinan spiritual dapat menyediakan kerangka untuk menghadapi perasaan tersebut tanpa harus selalu menemukan kepastian mutlak.



Terkadang, ketenangan tidak datang karena semua masalah telah selesai, melainkan karena seseorang mulai menerima bahwa ia tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus.



2. Mereka Memiliki Cara untuk Memberi Makna pada Penderitaan



Ada satu kenyataan yang sulit dihindari dalam kehidupan: penderitaan tidak selalu dapat dicegah.



Orang yang baik bisa mengalami kehilangan. Seseorang yang telah bekerja keras bisa mengalami kegagalan. Hubungan yang dibangun bertahun-tahun bisa berakhir. Bahkan, keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang pun terkadang menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan.



Salah satu pertanyaan yang muncul ketika manusia menghadapi situasi semacam ini adalah: mengapa semua ini terjadi?



Bagi sebagian orang religius, agama menyediakan kerangka untuk memahami pengalaman tersebut. Mereka mungkin memandang kesulitan sebagai ujian, kesempatan untuk belajar, bagian dari perjalanan spiritual, atau pengalaman yang dapat membentuk kedewasaan.



Cara memaknai penderitaan ini dapat membantu mereka mempertahankan harapan ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan.



Makna hidup lebih penting daripada sekadar merasa senang



Psikologi membedakan kebahagiaan yang berkaitan dengan kesenangan dan kepuasan emosional dari kesejahteraan yang muncul karena seseorang merasa hidupnya bermakna.



Seseorang bisa merasa sedih, tetapi tetap memiliki alasan untuk bangun pada pagi hari. Ia bisa mengalami kegagalan, tetapi masih merasa bahwa kehidupannya berharga. Ia juga bisa berduka sambil tetap percaya bahwa ada sesuatu yang layak diperjuangkan.



Inilah salah satu perbedaan penting antara kebahagiaan sesaat dan kesejahteraan psikologis yang lebih mendalam.



Keyakinan religius dapat membantu sebagian orang menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan nilai-nilai yang lebih besar. Pekerjaan, keluarga, pengorbanan, dan bahkan kesulitan dapat ditempatkan dalam suatu kerangka makna.



Sebagai contoh, seseorang yang merawat orang tuanya yang sakit mungkin mengalami kelelahan luar biasa. Namun, jika ia memandang perawatannya sebagai bentuk kasih sayang, tanggung jawab moral, dan pengabdian spiritual, aktivitas yang melelahkan tersebut dapat memiliki makna yang membuatnya lebih mampu bertahan.



Hal itu tidak menghilangkan kelelahan. Namun, makna dapat mengubah cara seseorang menilai pengorbanan yang sedang dilakukan.



Makna tidak sama dengan membenarkan semua penderitaan



Penting untuk dipahami bahwa menemukan makna dalam penderitaan tidak berarti semua penderitaan harus dianggap baik atau dibiarkan terjadi.



Kekerasan, penindasan, penyakit, dan ketidakadilan tetap perlu ditangani. Orang yang mengalami trauma juga tidak harus segera menemukan hikmah dari pengalamannya.



Makna dapat muncul secara perlahan, setelah seseorang memperoleh rasa aman, dukungan, dan kesempatan untuk memproses pengalaman tersebut.



Dengan kata lain, agama dapat menjadi salah satu sumber makna, tetapi bukan satu-satunya. Orang yang tidak religius juga bisa menemukan makna melalui keluarga, persahabatan, ilmu pengetahuan, seni, pelayanan sosial, atau komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.



Yang membuat perbedaan adalah kemampuan untuk melihat bahwa kehidupan tetap memiliki nilai, bahkan ketika tidak semua bagian kehidupan terasa menyenangkan.



3. Ritual Keagamaan Memberikan Rasa Teratur di Tengah Kehidupan yang Kacau



Kehidupan modern sering kali membuat manusia merasa harus terus bergerak.



Pekerjaan menumpuk, pesan masuk tanpa henti, tuntutan ekonomi meningkat, dan berbagai persoalan pribadi muncul secara bersamaan. Akibatnya, seseorang bisa merasa pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat.



Dalam situasi semacam ini, ritual keagamaan dapat memberikan struktur yang membantu.



Bagi orang yang menjalankan agama secara rutin, waktu untuk berdoa, beribadah, membaca kitab suci, atau melakukan refleksi spiritual dapat menjadi jeda dari tuntutan sehari-hari.



Aktivitas tersebut menciptakan pola yang berulang dan dapat diperkirakan. Ada waktu untuk berhenti, mengarahkan perhatian, serta mengingat kembali hal-hal yang dianggap penting.



Mengapa keteraturan membantu pikiran?



Manusia cenderung merasa lebih nyaman ketika memiliki struktur yang cukup dalam kehidupannya. Rutinitas dapat mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengambil keputusan dan membantu seseorang membangun kebiasaan yang konsisten.



Ritual juga dapat menjadi penanda psikologis antara satu aktivitas dan aktivitas lainnya.



Misalnya, seseorang yang meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa sebelum memulai pekerjaan mungkin menggunakan momen tersebut untuk menenangkan diri, mengatur niat, dan mempersiapkan perhatian.



Begitu pula dengan seseorang yang beribadah pada waktu tertentu. Aktivitas tersebut bisa menjadi kesempatan untuk menghentikan sejenak kesibukan, mengevaluasi diri, dan mengembalikan perhatian pada prioritas hidup.



Sejumlah praktik spiritual juga memiliki unsur yang beririsan dengan latihan perhatian penuh atau mindfulness, terutama ketika dilakukan dengan kesadaran, konsentrasi, dan refleksi.



Namun, keduanya tidak sepenuhnya sama. Ibadah memiliki tujuan teologis dan makna khusus bagi pemeluknya, sedangkan mindfulness dalam psikologi biasanya merujuk pada cara memperhatikan pengalaman saat ini tanpa penilaian yang berlebihan.



Ritual juga dapat menjadi jangkar emosional



Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Jadwal kerjanya berubah, kondisi keuangan tidak stabil, dan ia merasa kehilangan arah.



Di tengah ketidakpastian itu, ia masih memiliki kebiasaan berdoa setiap pagi atau menghadiri kegiatan ibadah secara teratur.



Rutinitas tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hidupnya. Namun, ia memiliki satu bagian kehidupan yang terasa konsisten.



Konsistensi itu dapat memberikan rasa keteraturan ketika aspek kehidupan lainnya terasa tidak menentu.



Meski demikian, manfaat ritual tidak hanya ditentukan oleh frekuensi. Jika seseorang menjalankan ritual karena ketakutan berlebihan, tekanan sosial, atau perasaan bersalah yang terus-menerus, pengalaman tersebut justru dapat menambah beban emosional.



Ritual yang membantu kesejahteraan biasanya terasa bermakna, mendukung refleksi, dan tidak sepenuhnya digerakkan oleh rasa takut.



4. Mereka Merasa Tidak Benar-Benar Sendirian, Bahkan Ketika Tidak Ada Orang di Sekitarnya



Kesepian merupakan pengalaman psikologis yang dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki hubungan yang cukup dekat atau berarti dengan orang lain.



Menariknya, kesepian tidak selalu bergantung pada jumlah orang di sekitar kita. Seseorang dapat memiliki banyak teman, tetapi tetap merasa tidak dipahami. Sebaliknya, seseorang yang sedang sendirian belum tentu merasa kesepian.



Bagi sebagian orang religius, hubungan spiritual dengan Tuhan memberikan pengalaman subjektif berupa kedekatan, pendampingan, dan rasa aman.



Mereka mungkin merasa dapat menyampaikan kekhawatiran melalui doa, mengungkapkan kesedihan dalam ibadah, atau mencari ketenangan ketika menghadapi persoalan yang sulit diceritakan kepada orang lain.



Peran keterikatan dan rasa aman



Dalam psikologi, teori keterikatan menjelaskan bagaimana pengalaman merasa aman dalam suatu hubungan dapat membantu seseorang menghadapi stres dan menjelajahi dunia.



Sejumlah peneliti juga mengembangkan gagasan bahwa hubungan spiritual dapat berfungsi menyerupai sumber keterikatan bagi sebagian individu. Keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, mendengarkan, atau memberikan perlindungan dapat membantu seseorang merasa aman ketika menghadapi ketidakpastian.



Akan tetapi, pengalaman ini tidak sama bagi semua orang. Ada individu yang merasa sangat dekat dengan Tuhan, sementara yang lain mengalami keraguan, konflik spiritual, atau bahkan merasa ditinggalkan ketika menghadapi penderitaan.



Dengan demikian, yang berpotensi membantu kesejahteraan bukan sekadar label religius, melainkan kualitas hubungan spiritual yang dirasakan seseorang.



Mengapa perasaan ditemani dapat mengurangi beban emosional?



Ketika seseorang merasa tidak sepenuhnya sendirian, ia mungkin lebih mudah menghadapi masalah tanpa langsung menyimpulkan bahwa hidupnya telah kehilangan harapan.



Misalnya, seseorang yang baru kehilangan anggota keluarga mungkin berbicara dalam doa tentang rasa rindunya. Ia mungkin menangis, mengungkapkan kemarahan, atau mencari kekuatan untuk menjalani hari berikutnya.



Doa tidak menggantikan kebutuhan untuk berduka. Namun, bagi orang yang meyakininya, doa dapat menjadi ruang emosional untuk mengungkapkan perasaan yang sulit disampaikan.



Hal ini juga menjelaskan mengapa agama terkadang menjadi sumber kenyamanan pada masa kehilangan, sakit, atau perubahan besar dalam hidup.



Namun, penting untuk tidak menyamakan rasa kedekatan spiritual dengan pengganti hubungan manusia. Dukungan dari keluarga, teman, tenaga profesional, dan komunitas tetap dapat menjadi bagian penting dari pemulihan.



Seseorang dapat memperoleh kekuatan melalui keyakinan spiritual sekaligus membutuhkan pelukan, percakapan, dan bantuan nyata dari orang lain.



5. Komunitas Keagamaan Memberikan Dukungan Sosial yang Sering Tidak Disadari



Salah satu alasan paling menarik mengapa sebagian orang religius merasa lebih bahagia justru tidak selalu berkaitan langsung dengan keyakinan mereka.



Alasannya bisa berupa orang-orang yang mereka temui setiap minggu.



Komunitas keagamaan dapat menyediakan lingkungan sosial tempat seseorang membangun persahabatan, menerima dukungan, berpartisipasi dalam kegiatan bersama, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.



Ketika seseorang menghadiri kegiatan ibadah, pertemuan kelompok, pengajian, pelayanan sosial, atau aktivitas keagamaan lainnya, ia memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan secara rutin.



Hubungan yang tumbuh dari pertemuan berulang tersebut dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting.



Manusia membutuhkan rasa memiliki



Psikologi sosial menunjukkan bahwa kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia.



Hubungan sosial yang hangat dapat membantu seseorang menghadapi tekanan, meningkatkan rasa aman, dan memberikan pengalaman bahwa dirinya dihargai.



Komunitas keagamaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai cara, misalnya dengan memberikan perhatian kepada anggota yang sedang sakit, membantu keluarga yang mengalami kesulitan, mengunjungi orang yang berduka, atau mengadakan kegiatan yang mempertemukan orang-orang dengan nilai dan tujuan yang serupa.



Bayangkan seseorang yang baru pindah ke lingkungan baru dan belum memiliki teman dekat. Melalui komunitas keagamaan, ia bertemu orang-orang yang menyambutnya, mengajaknya berbicara, dan melibatkannya dalam kegiatan bersama.



Lambat laun, lingkungan tersebut dapat berkembang menjadi jaringan sosial yang membuatnya merasa diterima.



Dalam situasi itu, kebahagiaan tidak hanya berasal dari keyakinan pribadi, tetapi juga dari pengalaman sosial yang terbentuk di sekitarnya.



Dukungan sosial dapat menjadi pelindung saat krisis



Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau menghadapi masalah keluarga, komunitas yang suportif dapat menawarkan lebih dari sekadar kata-kata penyemangat.



Anggotanya mungkin membantu mencari pekerjaan, menyediakan makanan, menemani ke rumah sakit, atau mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi.



Bantuan praktis seperti ini dapat mengurangi beban yang harus ditanggung sendirian.



Meski demikian, komunitas religius tidak selalu memberikan pengalaman positif. Sebagian orang justru menghadapi penghakiman, pengucilan, tekanan untuk mengikuti norma tertentu, atau konflik dengan anggota lainnya.



Karena itu, kualitas hubungan dalam komunitas lebih penting daripada sekadar keberadaan komunitas itu sendiri.



Komunitas yang sehat memberikan ruang untuk bertanya, berbeda pendapat, meminta bantuan, dan menjadi manusia yang tidak sempurna.



6. Kebiasaan Bersyukur Membantu Mereka Melihat Hal-Hal Baik yang Sering Terlewatkan



Manusia memiliki kecenderungan untuk memberikan perhatian besar pada masalah.



Satu komentar negatif dapat terus teringat meskipun seseorang menerima banyak pujian. Satu kegagalan bisa terasa lebih menentukan daripada sejumlah keberhasilan yang telah dicapai. Bahkan, ketika hidup berjalan cukup baik, pikiran masih dapat menemukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Dalam psikologi, kecenderungan memberikan perhatian lebih besar pada informasi negatif sering dibahas melalui konsep negativity bias.



Kecenderungan ini memiliki sejumlah fungsi adaptif, tetapi ketika terlalu dominan, seseorang dapat kesulitan menikmati hal-hal baik yang sebenarnya hadir dalam kehidupannya.



Di sinilah praktik rasa syukur dapat memberikan manfaat.



Bersyukur bukan berarti menyangkal masalah



Dalam banyak tradisi keagamaan, manusia diajak untuk mengingat nikmat, menghargai pemberian, dan tidak hanya berfokus pada apa yang belum dimiliki.



Kebiasaan tersebut memiliki kemiripan dengan intervensi psikologi positif yang mendorong seseorang mengenali hal-hal yang patut disyukuri.



Penelitian tentang rasa syukur menunjukkan bahwa praktik bersyukur dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan psikologis, meskipun besarnya manfaat berbeda-beda dan tidak semua penelitian menemukan efek yang sama kuat.



Salah satu penjelasan yang mungkin adalah perubahan arah perhatian.



Ketika seseorang secara sengaja mengingat hal-hal yang berjalan baik, ia melatih dirinya untuk tidak hanya memindai ancaman, kekurangan, dan kegagalan.



Misalnya, setelah menjalani hari yang melelahkan, seseorang mungkin menyadari bahwa ia masih memiliki makanan untuk dimakan, teman yang bersedia mendengarkan, tubuh yang membantunya menyelesaikan pekerjaan, atau kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.



Hal-hal tersebut tidak selalu besar atau spektakuler. Namun, ketika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hal-hal sederhana dapat memberikan kepuasan yang sebelumnya tidak disadari.



Mengapa rasa syukur dapat memengaruhi kebahagiaan?



Kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga dengan cara ia menilai kehidupannya.



Dua orang bisa memiliki keadaan yang relatif serupa, tetapi memberikan penilaian yang berbeda terhadap pengalaman mereka.



Seseorang mungkin terus membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih populer. Akibatnya, apa pun yang telah dicapai terasa tidak cukup.



Orang lain mungkin tetap memiliki ambisi, tetapi juga mampu menghargai kemajuan yang telah diraihnya.



Perbedaan dalam cara memandang pengalaman ini dapat memengaruhi kepuasan hidup.



Bagi orang religius, rasa syukur bisa menjadi bagian dari ibadah, doa, atau refleksi sehari-hari. Praktik tersebut menyediakan pengingat berulang untuk menghargai apa yang ada, bukan hanya meratapi apa yang hilang.



Namun, rasa syukur yang sehat bukanlah kewajiban untuk selalu merasa bahagia.



Seseorang tetap boleh merasa sedih, marah, kecewa, atau tidak puas terhadap keadaan yang tidak adil. Bersyukur juga tidak berarti harus menerima perlakuan buruk.



Rasa syukur yang matang justru memungkinkan seseorang mengakui kesulitan sekaligus menyadari bahwa masih ada hal-hal yang layak dihargai.



7. Mereka Memiliki Kompas Moral yang Membantu Mengurangi Konflik Batin



Manusia tidak hanya membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan hubungan sosial. Kita juga membutuhkan alasan untuk merasa bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita anggap penting.



Ketika seseorang bertindak bertentangan dengan nilai pribadinya, ia dapat mengalami rasa bersalah, penyesalan, atau konflik batin. Sebaliknya, ketika tindakan sehari-harinya terasa sejalan dengan prinsip yang diyakini, ia dapat mengalami kepuasan dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri.



Bagi sebagian orang religius, agama menyediakan kerangka moral yang membantu mereka menentukan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan.



Kerangka tersebut mungkin mencakup kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kesederhanaan, keadilan, pengampunan, dan kepedulian terhadap sesama.



Nilai yang jelas membantu seseorang mengambil keputusan



Bayangkan seseorang menghadapi kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur.



Ia mungkin bisa mendapatkan uang dengan cepat, tetapi juga menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan prinsip yang selama ini dipegang.



Jika kejujuran merupakan nilai yang penting baginya, ia mungkin memilih menolak kesempatan tersebut meskipun harus kehilangan keuntungan jangka pendek.



Keputusan itu tidak selalu mudah. Bahkan, terkadang ia dapat menimbulkan kerugian atau konflik dengan orang lain.



Namun, ketika tindakan seseorang selaras dengan nilai yang diyakininya, ia dapat terhindar dari sebagian konflik batin yang muncul akibat pengkhianatan terhadap prinsip sendiri.



Dalam psikologi, pengalaman hidup yang selaras dengan nilai pribadi berhubungan dengan konsep kesejahteraan eudaimonik, yaitu kesejahteraan yang berkaitan dengan makna, pertumbuhan, dan keberfungsian diri, bukan sekadar kesenangan sesaat.



Agama dapat menjadi salah satu sumber nilai tersebut, tetapi nilai moral tidak hanya dimiliki oleh orang yang religius.



Orang yang tidak beragama juga dapat memiliki prinsip yang kuat berdasarkan empati, filsafat, pengalaman hidup, dan komitmen terhadap kemanusiaan.



Pengampunan juga dapat mengurangi beban emosional



Dalam sejumlah tradisi agama, pengampunan merupakan nilai penting. Bagi sebagian orang, ajaran ini dapat mendorong mereka melepaskan keinginan untuk terus-menerus membalas atau memelihara kebencian.



Dari sudut pandang psikologi, pengampunan yang dipilih secara sadar dapat membantu sebagian individu mengurangi kemarahan yang berkepanjangan dan mengembangkan cara yang lebih sehat dalam menghadapi konflik.



Akan tetapi, pengampunan tidak berarti membenarkan tindakan yang menyakiti, menghapus konsekuensi, atau memaksa korban kembali menjalin hubungan dengan pelaku.



Seseorang tetap berhak menetapkan batasan, mencari keadilan, dan melindungi dirinya.



Pengampunan yang sehat merupakan proses pribadi, bukan kewajiban untuk mempertahankan hubungan yang berbahaya.



Ketika nilai moral membantu seseorang bertindak dengan lebih konsisten, menjaga hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, nilai tersebut dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan psikologis.



Apa Kata Penelitian Psikologi tentang Hubungan Agama dan Kebahagiaan?



Setelah membahas tujuh alasan tersebut, muncul pertanyaan yang penting: apakah orang religius memang terbukti lebih bahagia?



Jawabannya perlu dipahami secara hati-hati.



Sejumlah tinjauan penelitian dan studi empiris menemukan hubungan positif antara beberapa bentuk religiositas dan kesejahteraan subjektif. Namun, hubungan ini tidak selalu besar, tidak berlaku secara seragam, dan tidak membuktikan bahwa agama merupakan penyebab langsung kebahagiaan.



Beberapa aspek religiositas yang perlu dibedakan meliputi:



Pertama, keyakinan pribadi. Seseorang mungkin memperoleh harapan, makna, dan rasa aman dari keyakinan spiritualnya.



Kedua, praktik keagamaan. Berdoa, beribadah, dan melakukan refleksi dapat menjadi rutinitas yang membantu sebagian orang mengelola emosi.



Ketiga, partisipasi sosial. Keterlibatan dalam komunitas keagamaan dapat memperluas jaringan sosial dan menyediakan dukungan praktis maupun emosional.



Keempat, cara menghadapi kesulitan. Keyakinan agama dapat membantu seseorang menerima keadaan dan mempertahankan harapan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika dipenuhi rasa takut, rasa bersalah, atau keyakinan bahwa penderitaan merupakan hukuman yang tidak dapat dihindari.



Perbedaan tersebut penting karena dua orang yang sama-sama mengaku religius belum tentu memperoleh manfaat psikologis yang sama.



Seseorang yang menjalankan agamanya dengan rasa aman, kasih sayang, dan keterbukaan mungkin memiliki pengalaman berbeda dari seseorang yang terus-menerus merasa terancam, bersalah, atau takut melakukan kesalahan.



Selain itu, hubungan antara agama dan kebahagiaan dapat dipengaruhi faktor lain. Orang yang memiliki kesehatan baik, kondisi ekonomi lebih stabil, dan lingkungan sosial yang suportif mungkin lebih mudah menjalankan kegiatan keagamaan. Sebaliknya, orang yang mengalami tekanan berat mungkin mencari agama sebagai sumber pertolongan.



Artinya, hubungan antara religiositas dan kesejahteraan dapat berlangsung dalam berbagai arah.



Kita juga perlu membedakan korelasi dan sebab-akibat. Jika orang yang lebih religius dalam suatu penelitian melaporkan kepuasan hidup yang lebih tinggi, hasil itu belum membuktikan bahwa religiositas sendirilah yang menyebabkan kepuasan tersebut.



Untuk memahami hubungan ini dengan lebih baik, peneliti perlu mempertimbangkan faktor sosial, budaya, kepribadian, kesehatan, dan kondisi kehidupan lainnya.



Dengan demikian, kesimpulan yang paling masuk akal bukanlah bahwa orang religius pasti lebih bahagia, melainkan bahwa agama dapat menyediakan sejumlah sumber daya psikologis dan sosial yang membantu sebagian orang menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan sejahtera.



Sisi Lain: Ketika Agama Justru Menjadi Sumber Tekanan Psikologis



Pembahasan tentang agama dan kebahagiaan juga perlu mengakui pengalaman yang tidak selalu positif.



Ada orang yang merasa sangat terbantu oleh keyakinan spiritualnya. Namun, ada pula yang mengalami konflik batin berkepanjangan akibat cara agama diajarkan, diterapkan, atau dipahami dalam lingkungannya.



Dalam psikologi agama, pengalaman ini antara lain dibahas melalui konsep religious struggle, yaitu pergulatan yang berkaitan dengan keyakinan, hubungan dengan Tuhan, komunitas, atau persoalan moral dan spiritual.



Contohnya meliputi perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya, ketakutan berlebihan terhadap hukuman, konflik dengan keluarga mengenai keyakinan, atau rasa bersalah yang terus-menerus meskipun seseorang telah berusaha memperbaiki diri.



Pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan stres dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah.



Selain itu, seseorang dapat mengalami tekanan ketika merasa harus selalu tampak saleh, tidak boleh menunjukkan kesedihan, atau dianggap kurang beriman jika membutuhkan bantuan profesional.



Padahal, mengalami kecemasan, kesedihan, atau kebingungan tidak otomatis menunjukkan lemahnya iman.



Demikian pula, mencari pertolongan psikolog atau psikiater tidak harus bertentangan dengan keyakinan agama. Dukungan spiritual dan bantuan profesional dapat berjalan berdampingan sesuai kebutuhan seseorang.



Karena itu, penting untuk membedakan keyakinan yang memberi kekuatan dari praktik atau interpretasi yang memperbesar ketakutan dan menghambat pemulihan.



Agama dapat menjadi sumber harapan, tetapi kesejahteraan psikologis juga membutuhkan ruang untuk mengakui emosi yang sulit, menerima ketidaksempurnaan, dan mencari bantuan ketika diperlukan.



Pelajaran yang Bisa Diambil, Baik Religius Maupun Tidak



Tujuh alasan di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan keadaan hidup yang menyenangkan. Kebahagiaan juga berkaitan dengan cara seseorang menghadapi ketidakpastian, membangun hubungan, menemukan makna, dan mengarahkan perhatian.



Orang religius mungkin memperoleh manfaat tersebut melalui keyakinan dan praktik spiritual. Namun, banyak mekanisme psikologis yang mendasarinya juga dapat dikembangkan oleh orang yang tidak religius.



Ada beberapa pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Belajar membedakan hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Fokuskan energi pada tindakan yang dapat dilakukan, tanpa menghabiskan seluruh tenaga untuk memastikan hasil yang tidak dapat dijamin.



2. Temukan makna dalam aktivitas sehari-hari. Pekerjaan, merawat keluarga, belajar, dan membantu orang lain dapat menjadi lebih memuaskan ketika dihubungkan dengan nilai yang dianggap penting.



3. Bangun rutinitas yang menenangkan. Sisihkan waktu untuk berdoa, bermeditasi, menulis jurnal, membaca, atau melakukan refleksi sesuai kebutuhan dan keyakinan pribadi.



4. Rawat hubungan sosial. Jangan menunggu sampai mengalami krisis untuk menghubungi teman, keluarga, atau komunitas yang suportif.



5. Latih rasa syukur secara realistis. Cobalah mengenali beberapa hal yang patut dihargai setiap hari, tanpa menyangkal kesulitan yang sedang dihadapi.



6. Hidup selaras dengan nilai pribadi. Tentukan prinsip yang penting bagi diri sendiri dan usahakan menerapkannya dalam keputusan sehari-hari.



7. Berikan ruang bagi emosi yang sulit. Kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan keraguan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Perasaan tersebut tidak harus dihilangkan sebelum seseorang bisa menemukan makna atau harapan.



Langkah-langkah ini bukan formula yang menjamin kebahagiaan. Namun, semuanya dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih terarah, memiliki hubungan yang lebih sehat, dan menghadapi kesulitan dengan cara yang lebih adaptif.



Kesimpulan: Kebahagiaan Bukan Berarti Hidup Tanpa Masalah



Mengapa sebagian orang yang religius merasa lebih bahagia?



Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi beberapa hal: mereka memiliki cara untuk menerima ketidakpastian, menemukan makna dalam penderitaan, menjalankan rutinitas yang menenangkan, merasakan kedekatan spiritual, memperoleh dukungan komunitas, melatih rasa syukur, dan hidup berdasarkan nilai moral yang jelas.



Ketujuh faktor tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa agama terkadang menjadi sumber kesejahteraan psikologis yang berarti.



Namun, kebahagiaan tidak dapat diukur hanya dari seberapa religius seseorang. Orang yang taat beragama tetap bisa mengalami depresi, kecemasan, kesepian, atau krisis kehidupan. Sebaliknya, orang yang tidak religius juga dapat menjalani kehidupan yang bahagia, bermakna, dan penuh kepedulian.



Yang paling penting adalah bagaimana seseorang membangun hubungan dengan dirinya sendiri, orang lain, nilai-nilai yang diyakininya, dan kenyataan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Pada akhirnya, salah satu pelajaran terbesar dari psikologi adalah bahwa kebahagiaan tidak selalu datang ketika semua masalah menghilang.



Terkadang, kebahagiaan tumbuh ketika seseorang memiliki alasan untuk terus melangkah, orang-orang yang dapat dipercaya, kemampuan menerima hal yang tidak dapat diubah, dan keyakinan bahwa kehidupannya tetap memiliki makna.



Bagi sebagian orang, agama menyediakan semua itu. Bagi yang lain, sumbernya mungkin berbeda.



