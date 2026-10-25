8 Ciri-Ciri Introvert yang Sering Tidak Disadari, Kamu Termasuk?

Gambar ilustrasi introvert (magnific)
JawaPos.com - Tidak semua orang merasa bersemangat ketika berada di tengah keramaian. Sebagian justru lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri, menikmati percakapan mendalam, atau mengamati lingkungan sebelum ikut berinteraksi.
Kecenderungan tersebut sering dikaitkan dengan kepribadian introvert. Menurut artikel Simply Psychology, introversi merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan cara seseorang merespons stimulasi sosial dan mengelola energinya. Namun, menjadi introvert tidak otomatis berarti pemalu atau tidak menyukai orang lain.
1. Lebih menyukai percakapan mendalam daripada basa-basi
Orang introvert cenderung lebih tertarik pada percakapan yang memiliki makna, seperti membahas pengalaman hidup, pemikiran, atau perasaan. Obrolan ringan bukan berarti selalu mereka hindari, tetapi percakapan yang terlalu dangkal mungkin terasa kurang menarik.
Mereka biasanya lebih menikmati kesempatan untuk mengenal seseorang secara lebih mendalam daripada sekadar berbincang dengan banyak orang.
2. Membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi
Setelah menghadiri acara atau berinteraksi dengan banyak orang, introvert mungkin membutuhkan waktu tenang untuk beristirahat. Aktivitas sosial yang menyenangkan sekalipun dapat membuat mereka merasa lelah.
Waktu sendiri membantu mereka kembali merasa nyaman dan siap menjalani aktivitas berikutnya. Kebutuhan ini bukan berarti mereka membenci pergaulan, melainkan memiliki cara berbeda dalam mengatur energi sosial.
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