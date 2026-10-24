Jangan Diabaikan! 7 Kebiasaan yang Bisa Membuat Rambut Rapuh dan Mudah Rontok

JawaPos.com – Memiliki rambut yang sehat, lebat, dan panjang menjadi keinginan banyak orang. Berbagai cara pun dilakukan untuk menjaga kesehatan rambut, mulai dari menggunakan produk perawatan khusus hingga mencoba bahan-bahan alami.

Namun, perawatan dari luar saja belum tentu cukup untuk menjaga rambut tetap sehat. Kebiasaan sehari-hari, pola makan, kondisi kulit kepala, hingga kualitas istirahat juga dapat memengaruhi kondisi rambut.

Tanpa disadari, sejumlah rutinitas yang dianggap biasa justru berpotensi membuat rambut lebih mudah patah, rapuh, atau mengalami kerontokan. Akibatnya, rambut terlihat seolah-olah sulit bertambah panjang meskipun terus tumbuh.

Dilansir dari English Jagran, terdapat tujuh kebiasaan yang perlu diperhatikan karena dapat mengganggu kesehatan rambut dan memengaruhi proses pertumbuhannya. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Sering Keramas Keramas memang penting untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, keringat, serta minyak berlebih. Akan tetapi, frekuensi keramas yang tidak sesuai dengan kebutuhan rambut dapat membuat sebagian orang mengalami rambut kering.

Penggunaan sampo yang terlalu keras atau terlalu sering mencuci rambut hingga menghilangkan minyak alami secara berlebihan bisa membuat batang rambut lebih rentan mengalami kerusakan.

Untuk menghindarinya, sesuaikan frekuensi keramas dengan jenis rambut dan kondisi kulit kepala. Pilih sampo yang lembut serta gunakan kondisioner apabila rambut mudah kering.

2. Terlalu Sering Menggunakan Alat Penata Rambut Bersuhu Tinggi Catokan, alat pengeriting, dan pengering rambut bersuhu tinggi dapat membantu menghasilkan tampilan rambut yang diinginkan. Namun, penggunaan panas secara berlebihan berisiko merusak lapisan pelindung batang rambut.

Kerusakan tersebut bisa membuat rambut menjadi kering, bercabang, dan mudah patah. Ketika rambut sering patah di bagian ujung, panjangnya mungkin tidak terlihat bertambah meskipun rambut tetap tumbuh dari akar.