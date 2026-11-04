Bukan Soal Kekayaan, 6 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Menikmati Hidupnya

JawaPos.com - Memiliki rumah megah, kendaraan mahal, hingga barang-barang bermerek sering kali dianggap sebagai tanda keberhasilan seseorang. Tidak sedikit orang yang mengukur kebahagiaan berdasarkan banyaknya harta atau besarnya penghasilan.
Padahal, kehidupan yang berkualitas tidak selalu ditentukan oleh jumlah uang di rekening. Seseorang dengan pendapatan rata-rata sekalipun tetap bisa menikmati hidup, merasa bahagia, dan memiliki kesejahteraan yang baik.
Kuncinya terletak pada cara seseorang menjalani keseharian serta kebiasaan yang diterapkan. Menariknya, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang membuat seseorang mampu menikmati hidup tanpa harus memiliki kekayaan berlimpah, seperti dilansir dari Geediting.
Berikut enam kebiasaan yang umumnya dimiliki orang-orang tersebut.
1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Barang
Bagi mereka, kebahagiaan tidak selalu datang dari membeli barang mahal atau mengikuti tren terbaru. Mereka justru lebih tertarik menggunakan uang untuk menciptakan pengalaman yang berkesan.
Misalnya, memilih menghabiskan akhir pekan dengan berwisata alam, mencoba tempat baru, atau menyaksikan pertunjukan musik dibandingkan membeli barang bermerek yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
Pengalaman semacam itu dianggap memberikan kenangan dan kepuasan tersendiri yang nilainya tidak mudah tergantikan oleh kepemilikan materi.
2. Terbiasa Mensyukuri Hal-Hal Kecil
Salah satu kebiasaan yang membuat hidup terasa lebih menyenangkan adalah kemampuan untuk bersyukur.
Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau sibuk memikirkan sesuatu yang belum berhasil dimiliki. Sebaliknya, mereka berusaha menghargai apa yang sudah ada dalam kehidupan.
Mulai dari kesehatan, keluarga, pekerjaan, hingga kesempatan menikmati waktu luang menjadi hal-hal sederhana yang patut disyukuri.
Dengan pola pikir tersebut, mereka tidak mudah merasa kekurangan meskipun kondisi keuangannya tidak berlebihan.
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