Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 5 November 2026 | 03.44 WIB

Bukan Soal Kekayaan, 6 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Menikmati Hidupnya

ilustrasi orang yang menikmati hidup. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki rumah megah, kendaraan mahal, hingga barang-barang bermerek sering kali dianggap sebagai tanda keberhasilan seseorang. Tidak sedikit orang yang mengukur kebahagiaan berdasarkan banyaknya harta atau besarnya penghasilan.

Padahal, kehidupan yang berkualitas tidak selalu ditentukan oleh jumlah uang di rekening. Seseorang dengan pendapatan rata-rata sekalipun tetap bisa menikmati hidup, merasa bahagia, dan memiliki kesejahteraan yang baik.

Kuncinya terletak pada cara seseorang menjalani keseharian serta kebiasaan yang diterapkan. Menariknya, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang membuat seseorang mampu menikmati hidup tanpa harus memiliki kekayaan berlimpah, seperti dilansir dari Geediting.

Berikut enam kebiasaan yang umumnya dimiliki orang-orang tersebut.

1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Barang

Bagi mereka, kebahagiaan tidak selalu datang dari membeli barang mahal atau mengikuti tren terbaru. Mereka justru lebih tertarik menggunakan uang untuk menciptakan pengalaman yang berkesan.

Misalnya, memilih menghabiskan akhir pekan dengan berwisata alam, mencoba tempat baru, atau menyaksikan pertunjukan musik dibandingkan membeli barang bermerek yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Pengalaman semacam itu dianggap memberikan kenangan dan kepuasan tersendiri yang nilainya tidak mudah tergantikan oleh kepemilikan materi.

2. Terbiasa Mensyukuri Hal-Hal Kecil

Salah satu kebiasaan yang membuat hidup terasa lebih menyenangkan adalah kemampuan untuk bersyukur.

Mereka tidak terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain atau sibuk memikirkan sesuatu yang belum berhasil dimiliki. Sebaliknya, mereka berusaha menghargai apa yang sudah ada dalam kehidupan.

Mulai dari kesehatan, keluarga, pekerjaan, hingga kesempatan menikmati waktu luang menjadi hal-hal sederhana yang patut disyukuri.

Dengan pola pikir tersebut, mereka tidak mudah merasa kekurangan meskipun kondisi keuangannya tidak berlebihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kabar Gembira! 3 Zodiak Ini Kembali Menikmati Hidup pada 15 Juli 2026, Energi Positif Membuka Jalan Bahagia Seutuhnya - Image
Zodiak

Kabar Gembira! 3 Zodiak Ini Kembali Menikmati Hidup pada 15 Juli 2026, Energi Positif Membuka Jalan Bahagia Seutuhnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.02 WIB

9 Kebiasaan yang Harus Ditinggalkan Menurut Psikologi jika Anda Ingin Akhirnya Mencintai Hidup Lagi - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan yang Harus Ditinggalkan Menurut Psikologi jika Anda Ingin Akhirnya Mencintai Hidup Lagi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.11 WIB

7 Kebiasaan Sehari-Hari yang Hanya Dipahami Oleh Introvert, Dijamin Relate Banget! - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Sehari-Hari yang Hanya Dipahami Oleh Introvert, Dijamin Relate Banget!

Rabu, 4 November 2026 | 22.47 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore