Masa Kecil Penuh Tuntutan, 7 Kebiasaan Ini Bisa Melekat hingga Seseorang Dewasa

seseorang yang tumbuh mendambakan persetujuan orang tua./Freepik/EyeEm JawaPos.com – Pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang membangun hubungan, mengambil keputusan, hingga menilai dirinya sendiri ketika beranjak dewasa. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memperkenalkan seseorang pada kasih sayang, penerimaan, serta penghargaan. Namun, tidak semua anak tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya diterima tanpa harus memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian anak terbiasa berusaha keras agar mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang tua. Mereka mungkin merasa harus selalu berprestasi, menuruti keinginan keluarga, atau menghindari kesalahan supaya tidak mengecewakan orang-orang terdekat. Baca Juga:Sering Dianggap Sepele, 7 Kebiasaan Ini Menunjukkan Pola Hidup Hemat Kelas Menengah Bawah Kebiasaan tersebut terkadang tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan masa kanak-kanak. Pola pikir yang terbentuk sejak dini bisa terbawa ke lingkungan pertemanan, hubungan asmara, hingga kehidupan profesional. Dalam jangka panjang, kebutuhan untuk terus mendapatkan persetujuan orang lain dapat memengaruhi kepercayaan diri dan cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang kerap dikaitkan dengan individu yang sejak kecil terbiasa mencari pengakuan dan persetujuan orang tua. Berikut penjelasannya. 1. Selalu Berusaha Menyenangkan Orang Lain dan Sulit Menolak Seseorang yang sejak kecil terbiasa mencari penerimaan orang tua terkadang tumbuh menjadi pribadi yang terlalu memikirkan perasaan orang lain. Mereka cenderung berusaha memenuhi permintaan orang di sekitarnya meskipun harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebutuhan pribadi. Kebiasaan tersebut bisa terbentuk karena sejak kecil mereka menganggap kepatuhan sebagai salah satu cara mendapatkan kasih sayang dan penghargaan. Ketika dewasa, pola yang sama muncul dalam berbagai hubungan. Mereka merasa tidak nyaman ketika harus menolak permintaan karena khawatir dianggap egois atau mengecewakan orang lain. Akibatnya, mengatakan tidak menjadi sesuatu yang sulit, bahkan ketika sebenarnya mereka sedang membutuhkan waktu untuk diri sendiri. 2. Terlalu Khawatir Melakukan Kesalahan Ketakutan terhadap kesalahan juga menjadi salah satu karakter yang dapat berkembang pada individu yang terbiasa mengejar pengakuan orang tua.