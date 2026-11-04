Sering Dianggap Sepele, 7 Kebiasaan Ini Menunjukkan Pola Hidup Hemat Kelas Menengah Bawah

JawaPos.com – Cara seseorang memandang kemewahan ternyata bisa berbeda-beda, tergantung latar belakang ekonomi dan kebiasaan hidup yang dimilikinya.
Hal-hal yang bagi kalangan berada dianggap sebagai kebutuhan biasa, justru bisa menjadi sesuatu yang istimewa bagi orang yang terbiasa hidup dengan kondisi keuangan terbatas.
Pengalaman tumbuh dalam keluarga sederhana juga sering membentuk pola pikir tertentu, terutama dalam mengatur pengeluaran, memanfaatkan barang, hingga menentukan prioritas kebutuhan sehari-hari.
Bahkan ketika kondisi ekonomi sudah mengalami peningkatan, sejumlah kebiasaan hemat tersebut masih sulit ditinggalkan. Berikut tujuh pola hidup yang kerap dianggap mewah oleh kalangan menengah bawah, seperti dilansir dari Geediting.com.
1. Tidak Terlalu Memikirkan Tanggal Kedaluwarsa Makanan
Bagi sebagian orang, membuang makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa menjadi keputusan yang mudah. Namun, bagi mereka yang terbiasa hidup hemat, keputusan tersebut sering kali membutuhkan pertimbangan lebih panjang.
Mereka cenderung memeriksa kondisi makanan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuangnya. Sisa roti, yogurt, atau bahan makanan lainnya tidak langsung disingkirkan begitu saja.
Kebiasaan memaksimalkan persediaan makanan juga membuat mereka kreatif dalam mengolah bahan yang tersedia. Satu bahan makanan bisa diubah menjadi beberapa jenis masakan agar tidak terbuang percuma.
Pola pikir seperti ini biasanya terbentuk sejak kecil karena terbiasa menghargai setiap pengeluaran keluarga. Bahkan ketika kondisi keuangan sudah lebih stabil, rasa sayang untuk membuang makanan masih sering muncul.
2. Menghangatkan Ruangan dengan Pemanas daripada Mengenakan Pakaian Tambahan
Bagi sebagian keluarga, menaikkan suhu pemanas ruangan bukan persoalan besar. Namun, orang yang terbiasa hidup hemat mungkin akan berpikir berkali-kali sebelum melakukannya.
Mereka lebih memilih mengenakan sweater, jaket, atau selimut tambahan ketika udara terasa dingin daripada meningkatkan penggunaan pemanas ruangan.
Kebiasaan tersebut berkaitan dengan kesadaran bahwa semakin besar penggunaan energi, semakin tinggi pula tagihan yang harus dibayarkan.
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