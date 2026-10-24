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Aulia Rahmi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.16 WIB

5 Ciri Orang Bermuka Manis tetapi Manipulatif, Kenali Sebelum Anda Terjebak Permainan Emosinya

Ilustrasi Orang Manipulatif (magnific) - Image

Ilustrasi Orang Manipulatif (magnific)

Hal yang membuat perilaku manipulatif sulit dikenali adalah caranya bersembunyi di balik kebaikan.

Seseorang tidak harus membentak atau mengancam untuk memengaruhi keputusan orang lain.

Terkadang, cukup dengan memainkan rasa bersalah, meremehkan perasaan, atau membuat Anda takut dianggap egois, ia dapat mendorong Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan.

Lantas, bagaimana membedakan kepedulian yang tulus dari sikap manis yang digunakan untuk mengendalikan orang lain?

Kuncinya bukan sekadar menilai kata-kata, melainkan memperhatikan pola perilaku yang berulang dan bagaimana seseorang memperlakukan batasan Anda.

Berikut 5 ciri orang bermuka manis tetapi manipulatif yang penting untuk dikenali dirangkum dari kanal YouTube Abdi Suardin.

1. Merendahkan Diri Sendiri untuk Memancing Rasa Bersalah

Salah satu ciri orang manipulatif adalah menggunakan kalimat yang merendahkan dirinya sendiri ketika keinginannya tidak terpenuhi.

Misalnya, saat Anda menolak membantu karena sedang memiliki banyak pekerjaan, ia berkata, "Tidak apa-apa, saya memang tidak pernah dianggap penting."

Sekilas, ucapan tersebut terdengar seperti ungkapan kekecewaan biasa.

Namun, jika terus digunakan untuk membuat Anda merasa bersalah dan mengubah keputusan, sikap ini patut diwaspadai.

Pola tersebut dapat membuat Anda merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, meskipun penolakan Anda memiliki alasan yang masuk akal.

Akibatnya, Anda memilih mengalah bukan karena benar-benar bersedia, melainkan karena takut dicap sebagai orang yang tidak peduli.

Dalam hubungan yang sehat, seseorang dapat menyampaikan kekecewaan tanpa menjadikan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan keputusan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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