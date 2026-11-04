Jangan Sampai Salah Paham! 8 Perilaku Ini Bisa Membuatmu Terlihat Angkuh di Mata Orang

hal sering salah paham membuatmu terlihat sombong jumawa./ Freepik/ freepik
JawaPos.com – Dalam pergaulan sehari-hari, cara seseorang bersikap belum tentu selalu dipahami sesuai dengan maksud sebenarnya. Ada perilaku yang menurut kita wajar, tetapi justru menimbulkan kesan kurang menyenangkan bagi orang lain.
Misalnya, terlalu banyak berbicara karena merasa antusias terhadap suatu pembahasan. Namun, orang yang mendengarkan bisa saja menganggapnya sebagai sikap ingin menang sendiri.
Begitu pula ketika seseorang terbiasa menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Niatnya mungkin ingin mandiri, tetapi tindakan tersebut terkadang dianggap sebagai bentuk kesombongan atau merasa paling mampu.
Kesalahpahaman seperti ini dapat memengaruhi hubungan pertemanan, lingkungan kerja, hingga kehidupan sosial secara keseluruhan.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang berpotensi membuat seseorang terlihat sombong meskipun sebenarnya tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain.
Lantas, apa saja perilaku yang perlu diperhatikan? Berikut ulasannya.
Antusiasme ketika membicarakan sesuatu memang merupakan hal yang positif. Akan tetapi, kebiasaan mengambil alih hampir seluruh percakapan bisa menimbulkan kesan bahwa seseorang hanya ingin didengarkan.
Situasi ini biasanya terjadi ketika seseorang terus menyampaikan pendapat tanpa memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk mengutarakan pandangannya.
Tanpa disadari, orang lain bisa merasa tidak dianggap atau menganggap pendapatnya tidak cukup penting untuk didengarkan.
Padahal, komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan menyampaikan gagasan, tetapi juga kesediaan menerima sudut pandang orang lain.
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Jawa Pos
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