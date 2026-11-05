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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Jumat, 6 November 2026 | 00.34 WIB

Selalu Terlihat Baik-Baik Saja, 8 Perilaku Ini Bisa Menandakan Pria Sedang Tidak Bahagia

seseorang yang tidak bahagia dalam hidupnya. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang tidak bahagia dalam hidupnya. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Kebahagiaan dalam hidup tidak selalu bisa diukur dari pencapaian materi, kesuksesan pekerjaan, ataupun hubungan asmara yang terlihat harmonis. Sebab, seseorang bisa saja memiliki kehidupan yang tampak sempurna, tetapi sebenarnya menyimpan ketidakpuasan dan kehampaan.

Kondisi tersebut juga bisa dialami oleh pria. Di tengah tuntutan lingkungan yang mengharuskan laki-laki selalu tegar, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri, tidak sedikit yang akhirnya memilih menyembunyikan perasaan mereka.

Akibatnya, emosi seperti kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan sering kali tidak mendapatkan ruang untuk diungkapkan. Mereka bahkan menganggap menunjukkan kerentanan sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda ketidakmampuan.

Padahal, perasaan yang terus dipendam dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kualitas kehidupan seseorang. Ketidakbahagiaan yang berlangsung lama juga terkadang tercermin melalui kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa disadari.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan pria yang mengalami ketidakbahagiaan dalam kehidupannya. Berikut penjelasannya.

1. Terbiasa Memendam Emosi dan Enggan Bercerita

Salah satu perilaku yang sering terlihat adalah kebiasaan menyimpan seluruh perasaan seorang diri. Mereka cenderung memilih diam ketika menghadapi masalah daripada menceritakan apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai emotional suppression, yaitu upaya menekan atau menyembunyikan ekspresi emosi.

Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kesulitan memahami dan mengelola perasaannya sendiri. Beban emosional yang tidak tersalurkan juga berpotensi memengaruhi kesehatan mental serta hubungan dengan orang lain.

2. Selalu Menyibukkan Diri agar Tidak Memikirkan Masalah

Bekerja keras dan memiliki banyak aktivitas memang bukan sesuatu yang buruk. Namun, kondisinya bisa berbeda ketika seseorang sengaja memenuhi seluruh waktunya hanya untuk menghindari persoalan pribadi.

Pria yang sedang merasa tidak bahagia terkadang memilih bekerja berlebihan, terus mengikuti berbagai kegiatan, atau mencari proyek baru agar tidak memiliki waktu untuk memikirkan perasaannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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