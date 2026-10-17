9 Cara Memasang Boundaries yang Sehat, Jangan Terus Menyakiti Diri Sendiri Demi Menyenangkan Orang

JawaPos.com-Boundaries bukanlah suatu sikap yang egois.

Saat anda menetapkan batasan, anda mungkin merasa tidak enak hati. Dalam perspektif psikologis, perasaan ini dapat berkaitan dengan pengalaman masa lalu.

Menetapkan boundaries memang tidak mudah. Namun, mengubah cara pandang terhadap batasan pribadi dapat membantu anda menjalani hidup yang lebih bahagia.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut cara mengubah mindset agar boundaries dipahami sebagai sesuatu yang normal.

Memahami konsep boundaries

Sadari bahwa anda tidak sedang menghukum orang lain saat menetapkan boundaries. Boundaries dibuat untuk membantu anda melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan diri sendiri. Itulah sebabnya batasan setiap orang berbeda.

Tidak merasa egois

Ketika mengatakan tidak, anda sedang menunjukkan bagaimana anda ingin diperlakukan. Hal itu bukan berarti anda menutup diri dan tidak ingin didekati orang lain. Melindungi kesejahteraan diri bukanlah tindakan kejam dan egois.

Tidak menyalahkan diri

Belajar mempercayai diri sendiri dan keputusan yang anda ambil secara bertahap. Anda tidak harus memaksa diri menghadapi ketidaknyamanan sekaligus. Mulailah secara perlahan, tetapi tetap berusaha membangun kebiasaan yang sehat.

Menerima perbedaan pemahaman

Daripada memberikan pembenaran yang berlebihan, cobalah menyampaikan batasan secara jelas, singkat, dan tegas. Penjelasan yang terlalu panjang justru dapat membuka orang lain untuk berdebat. Anda tidak harus menjelaskan keputusan yang memang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan diri.

Berhak mengubah keputusan

Sesuatu yang dahulu terasa dapat diterima mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi anda sekarang. Begitu pula dengan kemampuan untuk membantu orang lain yang bisa berbeda pada setiap kesempatan. Anda tidak harus memberikan penjelasan panjang setiap kali mengubah keputusan.

Mencegah kecewaan