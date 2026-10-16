8 Alasan Mengapa Orang yang Cerdas Kerap Termakan oleh Argumen yang Buruk ketika Berdebat

seseorang yang termakan oleh argumen yang buruk / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa semakin cerdas seseorang, semakin sulit pula dirinya dibohongi oleh argumen yang buruk.

Logikanya tampak sederhana: orang yang cerdas mampu berpikir kritis, mengenali pola, menganalisis informasi, dan menemukan kesalahan dalam sebuah penalaran. Karena itu, seharusnya mereka menjadi pihak yang paling kebal terhadap manipulasi dalam sebuah perdebatan.



Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan intelektual tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap bias, emosi, atau kesalahan berpikir.



Ironisnya, orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi justru kadang mampu membangun pembenaran yang jauh lebih canggih untuk mempertahankan keyakinan yang keliru.



Masalahnya bukan selalu karena mereka tidak mampu berpikir. Justru terkadang mereka terlalu pandai menggunakan kemampuan berpikirnya untuk membela sesuatu yang sejak awal ingin mereka percayai.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat delapan alasan mengapa orang yang cerdas pun dapat termakan oleh argumen yang buruk ketika berdebat.



1. Mereka Terlalu Pandai Mencari Pembenaran



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kecerdasan adalah anggapan bahwa kemampuan berpikir selalu digunakan untuk mencari kebenaran.



Dalam kenyataannya, manusia tidak selalu menggunakan penalaran untuk menemukan jawaban yang paling benar. Sering kali, penalaran digunakan untuk membela kesimpulan yang sudah lebih dahulu kita sukai.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan motivated reasoning, yaitu kecenderungan seseorang memproses informasi dengan cara yang dipengaruhi oleh tujuan, kepentingan, emosi, atau keyakinan yang sudah dimiliki.



Bayangkan seseorang sudah sangat yakin bahwa pendapat A benar.



Ketika menemukan argumen yang mendukung A, ia mungkin langsung menganggapnya masuk akal. Namun ketika menemukan argumen yang menyerang A, ia akan memeriksanya dengan sangat ketat.



Ia bertanya:



"Apa buktinya?"



"Sumbernya dari mana?"



"Apakah ada penelitian yang mendukung?"



"Bukankah ada kemungkinan lain?"



Semua pertanyaan tersebut sebenarnya baik.



Masalahnya muncul ketika standar tersebut hanya diterapkan kepada pihak lawan.



Ketika menemukan kelemahan dalam argumen sendiri, ia mungkin berkata:



"Itu hanya detail kecil."



Ketika menemukan kelemahan yang sama dalam argumen lawan:



"Nah, berarti seluruh argumenmu tidak bisa dipercaya."



Orang yang cerdas memiliki kemampuan analitis yang tinggi. Tetapi kemampuan tersebut dapat digunakan secara tidak simetris: sangat tajam ketika menyerang pendapat lawan, namun sangat lunak ketika membela pendapat sendiri.



Dengan kata lain, kecerdasan dapat berubah menjadi pengacara bagi keyakinan pribadi, bukan hakim yang mencari kebenaran.



2. Mereka Bisa Terjebak dalam Confirmation Bias



Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari, mengingat, dan memberikan bobot lebih besar kepada informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dimiliki.



Ini dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.



Misalnya, seseorang percaya bahwa "orang sukses selalu bekerja lebih keras daripada orang lain."



Ketika ia melihat seorang pengusaha sukses bekerja 12 jam sehari, informasi tersebut dianggap sebagai bukti kuat.



Namun ketika menemukan orang yang sukses karena faktor keberuntungan, koneksi, kondisi ekonomi, atau kesempatan yang tepat, informasi itu mungkin dianggap sebagai pengecualian.



Orang cerdas tidak otomatis terbebas dari bias ini.



Bahkan, mereka bisa memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menemukan informasi yang mendukung pandangan mereka.



Internet memperparah keadaan.



Seseorang dapat dengan mudah mencari artikel, video, penelitian, statistik, atau pendapat ahli yang mendukung apa yang ingin ia percayai.



Akhirnya, seseorang bukan lagi bertanya:



"Apakah pendapat saya benar?"



Melainkan:



"Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa pendapat saya benar?"



Perbedaannya sangat kecil dalam kalimat, tetapi sangat besar dalam proses berpikir.



Pertanyaan pertama membuka pintu terhadap koreksi.



Pertanyaan kedua membuka pintu terhadap pembenaran.



3. Mereka Sering Menganggap Argumen yang Rumit sebagai Argumen yang Cerdas



Ada sebuah jebakan psikologis yang cukup menarik: manusia sering menganggap sesuatu lebih meyakinkan ketika sesuatu tersebut terdengar kompleks.



Argumen yang menggunakan istilah teknis, statistik, teori, atau rangkaian penjelasan panjang dapat terdengar lebih kredibel daripada argumen sederhana.



Padahal, kompleksitas tidak sama dengan kebenaran.



Seseorang bisa menggunakan banyak istilah ilmiah tetapi sebenarnya tidak menjawab persoalan.



Contohnya:



"Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari interaksi multidimensional antara faktor sosial, neurokognitif, dan determinan lingkungan yang secara simultan membentuk persepsi individu."



Kalimat tersebut terdengar ilmiah.



Tetapi setelah disederhanakan, mungkin hanya berarti:



"Banyak faktor memengaruhi cara seseorang berpikir."



Orang yang terbiasa berpikir kompleks kadang lebih rentan terhadap jebakan ini karena mereka memang nyaman dengan konsep abstrak dan terminologi rumit.



Akibatnya, sebuah argumen dapat terasa "dalam" hanya karena sulit dipahami.



Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apakah argumen tersebut memiliki bukti yang kuat?



Apakah hubungan sebab-akibatnya jelas?



Apakah kesimpulannya benar-benar mengikuti premisnya?



Apakah ada lompatan logika?



Argumen sederhana dengan bukti kuat jauh lebih bernilai daripada argumen rumit tanpa dasar.



4. Ego Intelektual Membuat Mereka Sulit Mengakui Kesalahan



Ini mungkin salah satu faktor paling kuat dalam perdebatan.



Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan bukan sekadar berarti mengubah pendapat.



Mereka merasa sedang kehilangan status.



Terutama jika seseorang sudah dikenal sebagai orang yang pintar, berpengetahuan, atau sering menjadi rujukan dalam sebuah kelompok.



Ketika pendapatnya terbukti keliru, muncul konflik psikologis:



"Kalau saya salah dalam hal ini, apakah selama ini saya memang tidak sepintar yang saya kira?"



Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, seseorang dapat mengalami cognitive dissonance, yaitu ketegangan psikologis ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan dan informasi yang diterima.



Daripada mengubah keyakinan, otak terkadang memilih jalan yang lebih mudah:



mengubah interpretasi terhadap bukti.



Misalnya:



"Datanya memang menunjukkan demikian, tetapi konteksnya berbeda."



Atau:



"Penelitian itu memang mengatakan begitu, tetapi metodenya tidak sempurna."



Atau:



"Saya sebenarnya tidak sepenuhnya salah."



Tentu saja, kritik terhadap data atau penelitian bisa valid.



Masalahnya adalah ketika kritik tersebut muncul bukan karena bukti memang lemah, melainkan karena seseorang tidak siap menerima bahwa dirinya salah.



Dalam kondisi seperti ini, kecerdasan tidak lagi menjadi alat untuk memperbaiki pandangan.



Ia menjadi mekanisme pertahanan ego.



5. Mereka Mengira Kemampuan Berbicara = Kemampuan Bernalar



Orang yang pandai berbicara sering terlihat lebih meyakinkan.



Mereka mampu memilih kata yang tepat, membuat analogi menarik, menjawab dengan cepat, dan mengendalikan suasana percakapan.



Tetapi kemampuan retorika dan kemampuan penalaran adalah dua hal berbeda.



Seseorang bisa sangat fasih tetapi memiliki argumen yang buruk.



Sebaliknya, seseorang yang gagap menjelaskan sesuatu bisa saja memiliki argumen yang jauh lebih kuat.



Dalam debat, manusia sering melakukan kesalahan dengan menilai cara penyampaian daripada kualitas penalaran.



Argumen yang disampaikan dengan percaya diri terasa lebih benar.



Argumen yang disampaikan dengan ragu-ragu terasa lebih lemah.



Padahal rasa percaya diri bukan bukti kebenaran.



Inilah mengapa teknik retorika dapat sangat kuat.



Seseorang bisa menggunakan analogi emosional, cerita pribadi, statistik yang dipilih secara selektif, atau pertanyaan yang sengaja mengarahkan lawan.



Jika seseorang tidak berhati-hati, ia dapat berpindah dari:



"Apakah ini benar?"



menjadi:



"Apakah ini terdengar benar?"



Dua pertanyaan tersebut sangat berbeda.



6. Mereka Dapat Terjebak oleh Overconfidence



Kecerdasan juga tidak selalu berjalan bersama kerendahan hati intelektual.



Seseorang yang memiliki pengalaman luas atau kemampuan analitis tinggi mungkin menjadi sangat yakin terhadap kemampuan penilaiannya sendiri.



Masalahnya, semakin yakin seseorang terhadap kemampuan berpikirnya, semakin besar kemungkinan ia menganggap dirinya mampu mendeteksi kesalahan orang lain.



Dalam debat, ini dapat menghasilkan pola seperti:



"Saya sudah memikirkan masalah ini jauh lebih dalam daripada kamu."



Kalimat tersebut mungkin benar.



Tetapi bisa juga menjadi jebakan.



Seseorang yang merasa dirinya lebih pintar dapat berhenti memeriksa asumsi dasarnya sendiri.



Ia mulai mempercayai intuisi intelektualnya:



"Saya tahu ke mana arah argumen ini."



"Saya sudah pernah melihat pola seperti ini."



"Ini jelas sesat pikir."



Ironisnya, keputusan yang terlalu cepat seperti itu justru dapat membuat seseorang melewatkan argumen yang sebenarnya valid.



Kecerdasan membantu seseorang memproses informasi.



Namun kerendahan hati intelektual membantu seseorang menyadari bahwa pemrosesan tersebut masih bisa salah.



7. Emosi Tetap Bekerja, Bahkan pada Orang yang Sangat Rasional



Tidak ada manusia yang sepenuhnya rasional.



Orang yang sangat cerdas tetap memiliki rasa takut, marah, malu, bangga, iri, loyalitas, dan kebutuhan untuk diterima.



Ketika sebuah argumen menyentuh identitas pribadi, kemampuan berpikir rasional dapat terganggu.



Misalnya, perdebatan tentang politik, agama, pekerjaan, keluarga, pendidikan, atau kelompok sosial tertentu sering kali tidak lagi terasa seperti pertukaran gagasan.



Ia berubah menjadi pertahanan identitas.



Jika seseorang merasa bahwa kritik terhadap pendapatnya adalah kritik terhadap dirinya, ia akan jauh lebih sulit berpikir objektif.



Perhatikan perbedaan berikut:



"Pendapat saya salah."



dan



"Saya adalah orang yang salah."



Jika keduanya terasa sama, seseorang akan lebih defensif.



Karena itu, orang yang sangat cerdas pun dapat mempertahankan argumen buruk ketika argumen tersebut sudah terhubung dengan harga diri atau identitas mereka.



Semakin personal sebuah perdebatan, semakin sulit bagi seseorang untuk mengatakan:



"Saya belum tahu."



atau



"Ternyata saya keliru."



Padahal dua kalimat tersebut merupakan tanda kesehatan intelektual, bukan kelemahan.



8. Mereka Bisa Terlalu Fokus Menang daripada Menemukan Kebenaran



Pada akhirnya, banyak perdebatan tidak benar-benar bertujuan menemukan kebenaran.



Tujuannya adalah menang.



Seseorang ingin terlihat lebih pintar.



Ia ingin membuat lawan kehabisan jawaban.



Ia ingin mendapatkan persetujuan penonton.



Ia ingin mempertahankan reputasi.



Ia ingin membuktikan bahwa dirinya benar.



Ketika tujuan tersebut menjadi dominan, standar berpikir dapat berubah.



Argumen yang sebenarnya lemah tetap dipertahankan karena menarik secara retoris.



Kesalahan kecil lawan dibesar-besarkan.



Argumen sendiri yang bermasalah dimaafkan.



Lawan yang tidak mampu menjawab dengan cepat dianggap kalah, meskipun pertanyaan yang diberikan mungkin tidak relevan.



Pada titik ini, debat bukan lagi pencarian kebenaran.



Debat menjadi pertandingan status.



Dan ketika status sudah dipertaruhkan, manusia cenderung melakukan berbagai hal untuk mempertahankan posisi.



Jadi, Apakah Orang Cerdas Lebih Mudah Dibohongi?



Tidak sesederhana itu.



Kecerdasan tetap memiliki banyak manfaat dalam mengevaluasi informasi. Kemampuan memahami konsep, melihat pola, menguji bukti, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan jelas membantu seseorang berpikir lebih baik.



Namun, kecerdasan bukan vaksin terhadap bias kognitif.



Bahkan, kemampuan intelektual yang tinggi dapat membuat seseorang semakin mahir merasionalisasi keyakinannya sendiri.



Itulah paradoksnya.



Orang yang kurang mampu bernalar mungkin membuat argumen buruk karena tidak mampu menemukan argumen yang lebih baik.



Sementara orang yang sangat cerdas bisa mempertahankan argumen buruk karena mampu menemukan begitu banyak alasan yang terdengar masuk akal untuk membelanya.



Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk mengatakan:



"Mungkin saya salah."



Kalimat tersebut terdengar sederhana.



Tetapi secara psikologis, kalimat itu membutuhkan keberanian untuk memisahkan ego dari keyakinan.



Bagaimana Agar Orang Cerdas Tidak Terjebak dalam Argumen Buruk?



Ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu.



1. Cobalah membantah pendapat sendiri



Jangan hanya mencari bukti yang mendukung.



Tanyakan:



"Apa bukti terkuat bahwa saya mungkin salah?"



Jika tidak bisa menemukan jawabannya, mungkin pencarian informasinya belum cukup objektif.



2. Gunakan standar yang sama



Jika sebuah bukti dianggap tidak cukup ketika diberikan oleh lawan, jangan langsung menganggap bukti yang sama cukup ketika mendukung posisi sendiri.



Terapkan aturan yang sama kepada kedua belah pihak.



3. Pisahkan orang dari argumennya



Seseorang yang tidak Anda sukai bisa mengatakan sesuatu yang benar.



Seseorang yang Anda kagumi bisa mengatakan sesuatu yang salah.



Kebenaran tidak berubah berdasarkan siapa yang mengucapkannya.



4. Belajar mengatakan "saya tidak tahu"



Tidak mengetahui sesuatu bukan berarti bodoh.



Justru kemampuan mengakui keterbatasan pengetahuan merupakan bagian penting dari berpikir kritis.



5. Bedakan antara menang dan benar



Menang dalam debat berarti berhasil mengalahkan lawan dalam percakapan.



Menemukan kebenaran adalah sesuatu yang berbeda.



Anda bisa memenangkan debat dengan argumen buruk.



Anda juga bisa kalah dalam debat meskipun berada di pihak yang benar—misalnya karena lawan lebih fasih berbicara.



Karena itu, jangan gunakan hasil debat sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.



Penutup: Kecerdasan Terbaik Adalah Kecerdasan yang Bersedia Dikoreksi



Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan apakah seseorang cerdas atau tidak.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apa yang dilakukan seseorang dengan kecerdasannya?



Kecerdasan dapat digunakan untuk mencari kebenaran.



Tetapi kecerdasan juga dapat digunakan untuk mempertahankan ego.



Seseorang dapat menggunakan logika untuk menemukan kelemahan dalam pikirannya sendiri. Namun ia juga dapat menggunakan logika untuk membuat kesalahan terlihat semakin masuk akal.



Karena itu, salah satu ciri berpikir matang bukanlah selalu memiliki jawaban.



Melainkan memiliki kemampuan untuk mengubah jawaban ketika bukti berubah.



Orang yang benar-benar kuat secara intelektual tidak selalu berkata:



"Saya benar."



Kadang ia justru mampu berkata:



"Saya tadi salah. Mari kita lihat apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan itu."



Di situlah kecerdasan berubah menjadi kebijaksanaan.



Sebab pada akhirnya, tujuan berpikir bukanlah terlihat paling pintar di dalam sebuah perdebatan.



