7 Alasan Mengapa Orang Cerdas Kerap Belajar tetapi Tetap Tidak Mengubah Apa-Apa Menurut Psikolog

seseorang yang belajar keras tapi tidak mengubah apa-apa / foto: Magnific/prostock-studio

JawaPos.com - Ada orang yang hampir selalu terlihat sedang belajar.

Ia membaca buku, menonton video edukasi, mengikuti seminar, mendengarkan podcast, menyimpan banyak artikel, bahkan mungkin memiliki daftar panjang kursus yang ingin diselesaikan. Pengetahuannya terus bertambah. Ia bisa menjelaskan berbagai konsep dengan baik dan sering kali memiliki pemahaman yang jauh lebih luas dibandingkan orang-orang di sekitarnya.



Namun ada sesuatu yang aneh.



Setelah bertahun-tahun belajar, kehidupannya mungkin tidak banyak berubah.



Ia masih menunda pekerjaan penting. Masih takut mengambil keputusan. Masih berada dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai. Masih kesulitan membangun kebiasaan. Masih memiliki masalah yang sama dalam hubungan, keuangan, kesehatan, atau karier.



Pertanyaannya: mengapa seseorang bisa begitu banyak belajar tetapi begitu sedikit berubah?



Menurut psikologi, masalahnya tidak selalu terletak pada kurangnya kecerdasan atau kurangnya informasi. Justru pada orang yang sangat suka belajar, pengetahuan terkadang dapat berubah menjadi tempat berlindung yang nyaman.



Belajar memberikan perasaan bahwa kita sedang bergerak maju. Padahal, mengetahui apa yang harus dilakukan tidak sama dengan benar-benar melakukannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat tujuh alasan mengapa orang cerdas bisa terjebak dalam siklus belajar tanpa perubahan nyata.



1. Belajar Memberikan Perasaan Kemajuan Tanpa Risiko Kegagalan



Salah satu alasan paling penting adalah bahwa belajar terasa seperti kemajuan.



Ketika seseorang membaca buku tentang produktivitas, misalnya, ia mendapatkan ide baru. Ketika menonton video tentang bisnis, ia merasa lebih memahami dunia bisnis. Ketika mempelajari teknik komunikasi, ia merasa semakin siap menghadapi percakapan sulit.



Semua itu memang memiliki nilai.



Namun ada perbedaan besar antara merasa lebih siap dan menjadi lebih mampu karena sudah berlatih.



Belajar relatif aman. Kita tidak perlu menghadapi penolakan, kritik, rasa malu, atau kemungkinan gagal. Kita hanya perlu duduk, membaca, menonton, mencatat, lalu merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu yang produktif.



Sebaliknya, tindakan membawa konsekuensi.



Jika ingin menjadi penulis, kita harus menulis dan membiarkan orang lain membaca tulisan kita.



Jika ingin menjadi pengusaha, kita harus menawarkan sesuatu kepada pasar dan menerima kemungkinan bahwa tidak ada yang membeli.



Jika ingin meningkatkan kemampuan berbicara, kita harus benar-benar berbicara di depan orang lain.



Jika ingin memperbaiki hubungan, kita harus melakukan percakapan yang mungkin membuat kita tidak nyaman.



Di sinilah jebakannya.



Belajar tidak selalu menuntut kita mempertaruhkan harga diri. Tindakan sering kali menuntutnya.



Orang yang cerdas bahkan dapat menjadi lebih pandai dalam menghindari risiko karena ia memiliki kemampuan untuk menemukan alasan yang terdengar masuk akal.



"Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak."



"Saya belum cukup memahami topik ini."



"Saya harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu."



"Saya akan mulai setelah menyelesaikan kursus ini."



Kalimat-kalimat tersebut terdengar rasional.



Tetapi terkadang, di baliknya terdapat sesuatu yang lebih sederhana: takut menghadapi ketidakpastian.



2. Orang Cerdas Sering Terjebak dalam Ilusi bahwa Memahami Berarti Menguasai



Orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi biasanya cepat memahami konsep.



Masalahnya, kemampuan memahami konsep tidak otomatis menghasilkan kemampuan menerapkannya.



Seseorang dapat memahami teori komunikasi tanpa menjadi komunikator yang baik.



Ia dapat memahami teori olahraga tanpa memiliki tubuh yang bugar.



Ia dapat memahami teori investasi tanpa memiliki disiplin finansial.



Ia dapat memahami teori psikologi tanpa mampu mengelola emosinya sendiri.



Ini adalah perbedaan antara pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural.



Pengetahuan deklaratif berkaitan dengan mengetahui sesuatu.



Pengetahuan prosedural berkaitan dengan mengetahui bagaimana melakukan sesuatu.



Contohnya sederhana.



Anda mungkin tahu bahwa olahraga secara teratur penting bagi kesehatan. Anda bahkan mungkin bisa menjelaskan manfaat olahraga secara ilmiah.



Tetapi mengetahui manfaat olahraga tidak membuat tubuh otomatis bergerak.



Tubuh harus dilatih.



Begitu pula dengan kehidupan.



Mengetahui bahwa menunda pekerjaan buruk tidak membuat seseorang berhenti menunda. Mengetahui bahwa tidur cukup penting tidak otomatis membuat seseorang tidur lebih awal.



Pengetahuan hanyalah bahan mentah.



Perubahan membutuhkan latihan, pengulangan, pengalaman, dan koreksi.



Inilah alasan seseorang dapat membaca sepuluh buku tentang disiplin tetapi tetap tidak disiplin.



Ia memiliki banyak informasi tentang disiplin, tetapi belum membangun sistem perilaku yang membuatnya bertindak disiplin.



3. Perfeksionisme Membuat Belajar Menjadi Alasan untuk Tidak Mulai



Banyak orang mengira perfeksionisme berarti selalu ingin melakukan sesuatu dengan sangat baik.



Tidak selalu.



Dalam psikologi, perfeksionisme juga dapat berkaitan dengan ketakutan melakukan kesalahan dan kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi.



Akibatnya, seseorang terus mempersiapkan diri sebelum bertindak.



Ia ingin tahu semuanya terlebih dahulu.



Ia ingin strateginya sempurna.



Ia ingin waktunya tepat.



Ia ingin kondisinya ideal.



Ia ingin merasa benar-benar siap.



Masalahnya, kondisi ideal hampir tidak pernah datang.



Seseorang yang ingin memulai kanal YouTube mungkin menghabiskan enam bulan mempelajari kamera, algoritma, teknik berbicara, pencahayaan, thumbnail, dan strategi pemasaran.



Semua pengetahuan itu berguna.



Tetapi jika selama enam bulan ia tidak pernah mengunggah satu video pun, maka pembelajaran tersebut belum menghasilkan perubahan yang berarti.



Orang yang lebih sederhana mungkin langsung membuat video pertama dengan kualitas buruk.



Video itu mungkin gagal.



Video kedua sedikit lebih baik.



Video ketiga lebih baik lagi.



Setelah puluhan percobaan, ia akhirnya memahami sesuatu yang tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh teori: pengalaman nyata.



Karena itu, terkadang orang yang tampak "kurang pintar" justru berkembang lebih cepat.



Bukan karena mereka memiliki pengetahuan lebih banyak.



Melainkan karena mereka lebih cepat mendapatkan umpan balik dari dunia nyata.



4. Kecerdasan Dapat Membuat Seseorang Terlalu Pandai Merasionalisasi



Ini adalah bagian yang sering tidak disadari.



Kemampuan berpikir yang tinggi tidak selalu digunakan untuk menemukan kebenaran. Kadang-kadang kemampuan berpikir digunakan untuk membela keputusan yang sebenarnya sudah ingin kita ambil.



Seseorang mungkin sudah tahu bahwa pekerjaannya tidak cocok.



Namun ia bisa membuat banyak argumen mengapa belum waktunya pindah.



Ia tahu bahwa kebiasaan tertentu merugikan dirinya.



Namun ia dapat menemukan alasan mengapa kebiasaan tersebut masih bisa ditoleransi.



Ia tahu bahwa dirinya terlalu sering menggunakan media sosial.



Namun ia bisa menjelaskan bahwa media sosial diperlukan untuk mencari informasi.



Ia tahu bahwa ia terlalu banyak belajar dan terlalu sedikit bertindak.



Namun ia dapat mengatakan bahwa dirinya sedang membangun fondasi.



Semua argumen itu mungkin terdengar logis.



Dan justru itulah masalahnya.



Orang yang mampu menyusun argumen dengan baik dapat menjadi sangat mahir dalam menjelaskan mengapa dirinya belum perlu berubah.



Dalam psikologi, kita mengenal berbagai mekanisme kognitif yang dapat membuat manusia mempertahankan keyakinan dan perilaku yang sudah ada.



Kadang-kadang kita tidak kekurangan alasan.



Kita justru memiliki terlalu banyak alasan.



5. Belajar Bisa Menjadi Bentuk Prokrastinasi yang Terlihat Produktif



Tidak semua prokrastinasi terlihat seperti bermalas-malasan.



Ada bentuk prokrastinasi yang sangat produktif di permukaan.



Seseorang ingin menulis buku.



Ia kemudian memutuskan belajar tentang struktur buku.



Setelah itu belajar pemasaran.



Lalu belajar personal branding.



Kemudian membeli kursus menulis.



Membaca buku tentang kreativitas.



Mendengarkan podcast tentang penulis sukses.



Membuat sistem pencatatan.



Mengatur aplikasi produktivitas.



Membuat jadwal.



Membeli alat tulis baru.



Semuanya tampak produktif.



Tetapi satu hal tidak dilakukan:



menulis buku.



Ini disebut sebagai bentuk productive procrastination—melakukan aktivitas yang terlihat berguna untuk menghindari aktivitas utama yang sebenarnya lebih sulit atau lebih menakutkan.



Mengapa ini sangat berbahaya?



Karena kita mendapatkan penghargaan psikologis dari aktivitas tersebut.



Kita merasa produktif.



Kita merasa sedang berkembang.



Kita bahkan bisa menceritakan kepada orang lain bahwa kita sedang mempersiapkan proyek besar.



Padahal, tugas inti belum disentuh.



Belajar kemudian berubah dari alat untuk bertindak menjadi pengganti tindakan.



Dan ketika itu terjadi, semakin banyak seseorang belajar, semakin mudah ia merasa bahwa dirinya sedang bergerak maju—meskipun posisi sebenarnya tidak berubah.



6. Mereka Menunggu Motivasi, Padahal Perubahan Lebih Sering Dibangun oleh Sistem



Ada mitos bahwa seseorang harus merasa termotivasi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu.



Padahal dalam banyak situasi, urutannya justru bisa sebaliknya.



Tindakan dapat menghasilkan motivasi.



Misalnya seseorang tidak ingin berolahraga.



Jika ia menunggu sampai benar-benar ingin berolahraga, kemungkinan besar ia akan terus menunggu.



Tetapi jika ia hanya berkomitmen berjalan selama sepuluh menit, tindakan kecil tersebut dapat menciptakan momentum.



Hal yang sama berlaku untuk belajar bahasa, menulis, bekerja, membaca, atau membangun bisnis.



Orang yang terlalu fokus pada motivasi sering mengabaikan desain lingkungan.



Padahal perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konteks.



Jika ponsel selalu berada di sebelah kita, kita lebih mudah memeriksanya.



Jika makanan tertentu selalu tersedia di meja, kita lebih mudah memakannya.



Jika tugas terlalu besar dan tidak jelas, kita lebih mudah menghindarinya.



Karena itu, perubahan yang bertahan lama sering kali bukan hasil dari "kemauan keras" semata.



Perubahan lebih mungkin terjadi ketika seseorang membangun sistem yang membuat perilaku yang diinginkan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih sulit dihindari.



Daripada berkata:



"Saya harus lebih disiplin."



Lebih efektif bertanya:



"Bagaimana saya bisa membuat tindakan ini menjadi bagian otomatis dari rutinitas saya?"



Itulah pergeseran penting dari motivasi menuju sistem.



7. Mereka Terlalu Sibuk Membangun Identitas sebagai "Orang yang Tahu"



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Ada perbedaan antara menjadi orang yang mengetahui sesuatu dan menjadi orang yang melakukan sesuatu.



Seseorang dapat mulai membangun identitas:



"Saya orang yang suka membaca."



"Saya orang yang intelektual."



"Saya orang yang suka belajar."



"Saya orang yang memahami psikologi."



"Saya orang yang tahu banyak tentang bisnis."



Identitas tersebut sebenarnya tidak buruk.



Masalah muncul ketika identitas itu menjadi tujuan akhir.



Seseorang merasa puas karena dirinya dianggap pintar, bukan karena kehidupannya benar-benar berkembang.



Ia mengoleksi pengetahuan seperti orang mengoleksi benda.



Buku selesai dibaca.



Kursus selesai diikuti.



Catatan semakin banyak.



Folder komputer semakin penuh.



Namun pengetahuan tersebut tidak diterjemahkan menjadi perilaku.



Pada titik tertentu, belajar dapat menjadi bentuk konsumsi.



Kita mengonsumsi informasi bukan karena informasi tersebut akan digunakan, tetapi karena informasi memberikan sensasi intelektual yang menyenangkan.



Kita merasa tercerahkan.



Kita merasa lebih pintar.



Kita merasa memiliki perspektif baru.



Tetapi setelah sensasi itu hilang, kehidupan kembali seperti semula.



Inilah mengapa pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Berapa banyak yang sudah saya pelajari?"



Melainkan:



"Apa yang saya lakukan secara berbeda karena saya sudah mempelajarinya?"



Jadi, Apakah Belajar Itu Buruk?



Tentu saja tidak.



Belajar adalah salah satu cara paling penting bagi manusia untuk berkembang.



Masalahnya bukan pada belajar.



Masalahnya adalah ketika belajar tidak memiliki hubungan yang jelas dengan tindakan.



Pengetahuan seharusnya menjadi jembatan menuju perubahan, bukan tempat tinggal.



Kita membaca buku agar dapat berpikir lebih baik.



Kita belajar komunikasi agar dapat berkomunikasi lebih baik.



Kita mempelajari bisnis agar dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik.



Kita memahami psikologi agar dapat memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik.



Dengan kata lain:



Belajar seharusnya mengubah perilaku, bukan hanya menambah informasi.



Bagaimana Mengubah Pengetahuan Menjadi Perubahan?



Salah satu cara paling sederhana adalah menggunakan aturan:



"Satu Pelajaran, Satu Tindakan."



Setiap kali selesai membaca buku, menonton video, mengikuti kursus, atau mempelajari sesuatu, tanyakan:



"Apa satu hal yang akan saya lakukan berbeda setelah mengetahui ini?"



Misalnya Anda belajar tentang produktivitas.



Jangan berhenti pada:



"Saya tahu pentingnya membuat prioritas."



Lanjutkan menjadi:



"Mulai besok, sebelum membuka media sosial, saya akan menentukan satu tugas utama yang harus selesai."



Jika belajar tentang komunikasi:



"Saya akan melakukan satu percakapan yang selama ini saya hindari."



Jika belajar tentang kesehatan:



"Saya akan berjalan 20 menit setiap sore."



Jika belajar tentang keuangan:



"Saya akan mencatat seluruh pengeluaran selama tujuh hari."



Perubahan tidak harus spektakuler.



Justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih berarti daripada pengetahuan besar yang hanya disimpan di kepala.



Ukuran Kecerdasan Bukan Hanya Seberapa Banyak yang Kita Ketahui



Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah cara memandang kecerdasan.



Kecerdasan bukan hanya kemampuan memahami informasi dengan cepat.



Bukan hanya kemampuan mengingat banyak hal.



Bukan hanya kemampuan memenangkan argumen.



Dan bukan hanya kemampuan menjelaskan konsep yang rumit dengan bahasa sederhana.



Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan yang sangat berharga adalah kemampuan untuk mengubah pemahaman menjadi tindakan.



Seseorang mungkin mengetahui lebih sedikit tetapi melakukan lebih banyak.



Orang lain mungkin mengetahui hampir semuanya tetapi tidak pernah memulai.



Yang pertama dapat mengalami perubahan nyata.



Yang kedua hanya mengalami pertumbuhan dalam jumlah informasi.



Karena itu, jika Anda merasa sudah belajar banyak tetapi hidup Anda belum banyak berubah, mungkin masalahnya bukan karena Anda kurang belajar.



Mungkin justru saatnya berhenti mencari informasi tambahan untuk sementara waktu.



Ambil satu hal yang sudah Anda ketahui.



Kemudian lakukan.



Gagal.



Perbaiki.



Lakukan lagi.



Dapatkan umpan balik.



Ulangi.



Karena pada akhirnya, informasi hanya memiliki kekuatan ketika diterjemahkan menjadi perilaku.



Dan terkadang, satu tindakan kecil yang benar-benar dilakukan jauh lebih berharga daripada seratus wawasan yang hanya tersimpan di kepala.



Belajar memberi kita arah.



