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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.47 WIB

5 Kebiasaan Perawatan Diri yang Dibutuhkan Setiap Mahasiswa agar Bisa Berkembang secara Optimal

seseorang yang berkembang secara optimal./Magnific/ekachai.s - Image

seseorang yang berkembang secara optimal./Magnific/ekachai.s

JawaPos.com - Menjadi mahasiswa sering kali dipandang sebagai masa yang penuh kebebasan, kesempatan, dan eksplorasi. Namun, di balik berbagai pengalaman tersebut, kehidupan perkuliahan juga membawa banyak tuntutan. Mahasiswa harus menghadapi jadwal kuliah, tugas, ujian, organisasi, pertemanan, tuntutan keluarga, hingga pertanyaan tentang masa depan.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk merawat diri bukan sekadar aktivitas tambahan. Perawatan diri atau self-care merupakan bagian penting dari kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan hidup dan kebutuhan pribadi.

Dalam psikologi, self-care tidak selalu berarti melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti pergi berlibur, membeli sesuatu, atau menghabiskan waktu di tempat favorit. Perawatan diri juga mencakup kebiasaan sederhana yang membantu seseorang menjaga kondisi fisik, mengelola emosi, mempertahankan hubungan sosial yang sehat, serta menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif.

Bagi mahasiswa, kebiasaan tersebut dapat menjadi fondasi untuk berkembang secara optimal. Ketika kebutuhan dasar terabaikan, kemampuan berkonsentrasi, mengatur emosi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas juga dapat ikut terganggu.

Lantas, kebiasaan perawatan diri apa saja yang sebaiknya dimiliki mahasiswa?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat lima kebiasaan yang penting untuk diterapkan.

1. Menjaga Pola Tidur dan Istirahat yang Cukup

Salah satu bentuk self-care yang paling sering diremehkan mahasiswa adalah tidur.

Begadang sering dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan perkuliahan. Ada mahasiswa yang tidur larut karena mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, mengikuti kegiatan organisasi, bermain gim, menonton film, atau sekadar menggunakan media sosial.

Masalahnya, kurang tidur bukan hanya membuat tubuh terasa lelah. Istirahat yang tidak memadai juga dapat memengaruhi berbagai aspek fungsi psikologis.

Editor: Hanny Suwindari
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