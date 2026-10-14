5 Kebiasaan Perawatan Diri yang Dibutuhkan Setiap Mahasiswa agar Bisa Berkembang secara Optimal

seseorang yang berkembang secara optimal./Magnific/ekachai.s
JawaPos.com - Menjadi mahasiswa sering kali dipandang sebagai masa yang penuh kebebasan, kesempatan, dan eksplorasi. Namun, di balik berbagai pengalaman tersebut, kehidupan perkuliahan juga membawa banyak tuntutan. Mahasiswa harus menghadapi jadwal kuliah, tugas, ujian, organisasi, pertemanan, tuntutan keluarga, hingga pertanyaan tentang masa depan.
Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk merawat diri bukan sekadar aktivitas tambahan. Perawatan diri atau self-care merupakan bagian penting dari kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan hidup dan kebutuhan pribadi.
Dalam psikologi, self-care tidak selalu berarti melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti pergi berlibur, membeli sesuatu, atau menghabiskan waktu di tempat favorit. Perawatan diri juga mencakup kebiasaan sederhana yang membantu seseorang menjaga kondisi fisik, mengelola emosi, mempertahankan hubungan sosial yang sehat, serta menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif.
Bagi mahasiswa, kebiasaan tersebut dapat menjadi fondasi untuk berkembang secara optimal. Ketika kebutuhan dasar terabaikan, kemampuan berkonsentrasi, mengatur emosi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas juga dapat ikut terganggu.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat lima kebiasaan yang penting untuk diterapkan.
1. Menjaga Pola Tidur dan Istirahat yang Cukup
Salah satu bentuk self-care yang paling sering diremehkan mahasiswa adalah tidur.
Begadang sering dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan perkuliahan. Ada mahasiswa yang tidur larut karena mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, mengikuti kegiatan organisasi, bermain gim, menonton film, atau sekadar menggunakan media sosial.
Masalahnya, kurang tidur bukan hanya membuat tubuh terasa lelah. Istirahat yang tidak memadai juga dapat memengaruhi berbagai aspek fungsi psikologis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022